'জয় শ্রী রাম' বললেই 500 টাকা ছাড়, রোগীদের ডিসকাউন্ট চিকিৎসকের

'জয় শ্রী রাম' বললেই 500 টাকা ছাড়, রোগীদের ডিসকাউন্ট চিকিৎসকের
ভোটের আগে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে চিকিৎসক পিকে হাজরার পোস্টার ৷ তাতে লেখা, "রোগীরা ক্লিনিকে এসে জয় শ্রী রাম বললেই 500 টাকা ছাড় পাবেন ৷"
Published : April 14, 2026 at 7:34 PM IST
কলকাতা, 14 এপ্রিল: 'জয় শ্রী রাম' বললেই 500 টাকা ছাড় ৷ নির্বাচনের আগে বিশেষ ছাড় ! সোশাল মিডিয়ায় এমন এক পোস্ট ঘিরে বিতর্কে জড়ালেন কলকাতার চিকিৎসক পিকে হাজরা। যদিও পুরো বিষয়টিতে তিনি কোনও ভুল দেখছেন না। তাঁর বক্তব্য, প্রত্যেকেরই নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকে, তাঁর ক্ষেত্রেও সেটাই প্রযোজ্য।
ঘটনার সূত্রপাত একটি সোশাল মিডিয়া পোস্টকে কেন্দ্র করে। সেখানে কার্ডিওলজিস্ট পিকে হাজরা জানান, যেসব রোগী তাঁর চেম্বারে এসে 'জয় শ্রী রাম' বলবেন, তাঁদের কনসালটেশন ফি'তে বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে। বালিগঞ্জের এই চিকিৎসকের দেড় হাজার টাকা ভিজিট ৷ সেখান থেকে বাদ দেওয়া হবে 500 টাকা ৷ এই ঘোষণার পরই সমালোচনার ঝড় ওঠে। অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, একজন চিকিৎসক কীভাবে এধরনের শর্ত আরোপ করতে পারেন। চিকিৎসা পেশার নীতি-নৈতিকতা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।
এছাড়াও ওই হৃগরোগ বিশেষজ্ঞ পিকে হাজরা তাঁর ক্লিনিকে একটি পোস্টার টাঙিয়েছেন ৷ যেখানে তাঁকে বিজেপির উত্তরীয় পরে দেখা গিয়েছে ৷ সঙ্গে তিনি যে ছাড় দিচ্ছে তারও ঘোষণা করা হয়েছে। এই সমস্ত কিছু তিনি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন।
সমালোচনার মুখে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে পিকে হাজরা বলেন, "চিকিৎসক হয়েও যেমন বিধানচন্দ্র রায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন, কিংবা চিকিৎসক শান্তনু সেন রাজনীতিতে সক্রিয় থেকে সাংসদ হয়েছেন ৷ তেমনই আমিও মত প্রকাশের অধিকার রাখি।" তাঁর দাবি, 'জয় শ্রী রাম' শুধুমাত্র ধর্মীয় নয়, এটি এখন এক রাজনৈতিক স্লোগান ৷ আর সেই কারণেই তিনি নিজের পেশার মাধ্যমেই তা প্রচার করছেন ৷
তবে এই যুক্তিকে মানতে নারাজ চিকিৎসক মহলের একাংশ। চিকিৎসকদের একাংশের মতে ব্যক্তি হিসেবে রাজনৈতিক মত প্রকাশ করা যেতেই পারে, কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক স্লোগান বা শর্তজুড়ে দেওয়া নীতিবিরোধী।
এই প্রসঙ্গে চিকিৎসক শান্তনু সেন বলেন, "রাজনীতি করার অধিকার সবারই রয়েছে । কিন্তু চিকিৎসা একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও পবিত্র পেশা ৷ যেখানে সকল রোগীকেই সমানভাবে পরিষেবা দেওয়ার শপথ নিতে হয়। সেই জায়গা থেকে এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা একেবারেই অনুচিত। তাঁর ওই পোস্টের জেরে তাঁকে নোটিশ পাঠিয়েছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোশিয়েশন। তার সপক্ষেও তিনি টেনে এনেছেন সুদীপ্ত রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদারের প্রসঙ্গ ৷
এনিয়ে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা জানান, 'জয় শ্রী রাম'কে আটকানোর জন্য শাসকদল সাধারণ মানুষকে জেল খাটিয়েছে। আজ সেই 'জয় শ্রী রাম' কীভাবে মানুষকে মনে দাগ কেটেছে, এই ঘটনা তার সব থেকে বড় প্রমাণ। একজন চিকিৎসক তিনি, তাঁর ফি কমিয়ে দিতে চাইছেন। এটা একটা নতুন দিক । 'রাম' নাম'কে আটকানো যাবে না। মানুষের অন্তরে যে রাম নাম রয়েছে, সেটা আজ ধ্বনিত হচ্ছে ৷