কলকাতার থিম শিল্পী অনির্বাণের ভাবনায় সেজে উঠবে ‘শুভেন্দুর-পুজো’ কাঁথির নান্দনিক
এর আগে অরূপ বিশ্বাসের পুজো হিসেবে পরিচিত সুরুচি সঙ্ঘের পুজোর থিম শিল্পী হিসেবে কাজ করেছিলেন অনির্বাণ দাস৷ ইটিভি ভারত-এর প্রতিনিধি মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন৷
Published : July 3, 2026 at 4:21 PM IST
কলকাতা, 3 জুলাই: থিমের মণ্ডপ থেকে প্রতিমা, কলকাতার দুর্গাপুজোর সঙ্গে এই বিষয়গুলি এখন সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে৷ মহানগরের নামজাদা বহু পুজোর থিমের মণ্ডপ সাজিয়ে তুলতে বছরের পর বছর ডাক পরে কাঁথির ডেকরেটরদের। এবার উলটপুরাণ। সেই কাঁথির দুর্গাপুজোর মণ্ডপ এবার সাজিয়ে তুলবে কলকাতার দুর্গাপুজোর অন্যতম খ্যাতনামা শিল্পী অনির্বাণ দাস।
এই শিল্পী রাজ্য়ের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা অরূপ বিশ্বাসের সুরুচি সংঘের পুজো মণ্ডপ সাজিয়েছিলেন। এবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পুজো পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি নান্দনিক ক্লাবের 47তম বর্ষে থিম শিল্পী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। তাঁর হাতেই ফুটে উঠবে মেদিনীপুরের বীরগাথা। উল্লেখ্য, কাঁথির নান্দনিক ক্লাবের সভাপতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সম্পাদক তাঁর ভাই সৌমেন্দু অধিকারী। বাবা শিশির অধিকারী আজীবন সদস্য।
কলকাতার থিম পুজোয় ধানের প্যান্ডেল থেকে শুরু করে আরও নানা কারুকাজ কিংবা বিষয় ভাবনা বাস্তবায়নে ক্লাব কর্তারা ভরসা রাখেন কাঁথির ডেকোরেটারদের উপর। তাঁদের নিপুণ দক্ষতায় নজর করা কাজ ফুটে ওঠে গোটা মণ্ডপ জুড়ে। এবছর সেই কাঁথির নান্দনিক ক্লাবে এই মণ্ডপ সাজানোয় ভরসা রেখেছেন কলকাতার শিল্পী অনির্বাণের উপর।
যদিও জন্মসূত্রে অনির্বাণ অবিভক্ত মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র। তবে তাঁর কর্মজীবনের শুরু থেকে শীর্ষে ওঠা সবটাই কলকাতাময়। বিশেষ করে কলকাতার দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে তাঁর একের পর এক সুন্দর ভাবনার বাস্তবায়ন লক্ষ-কোটি দর্শকের মন জয় করে প্রত্যেক বছর। অ্যাসিড আক্রান্তদের আর্তনাদ তুলে ধরা থেকে শুরু করে, সত্যজিৎ রায়কে শ্রদ্ধা জানানো, সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল-এর রূপদান মণ্ডপ জুড়ে, এখনও দর্শকদের মনে গেঁথে আছে।
এবার তিনি নান্দনিকভাবে ফুটিয়ে তুলবেন মেদিনীপুরের বীর বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা। সুশীল ধারা, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, মাতঙ্গিনী হাজরা, অজয় মুখার্জি, সতীশ সামন্ত, ক্ষুদিরাম বসু, প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য, হেমচন্দ্র কানুনগো - সকলের কর্মকাণ্ড থাকবে মণ্ডপ জুড়ে। মণ্ডপে এলে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিভক্ত মেদিনীপুরের ভূমিকা কী ছিল, সেটা আরও একবার দর্শকদের মনে পড়বে। আগামী উল্টোরথের দিন 24 জুলাই খুঁটিপুজো।
অরূপ বিশ্বাসের সুরুচি সামলে শুভেন্দু অধিকারীর নান্দনিকের দায়িত্ব নিয়ে শিল্পী অনির্বাণ দাস বলেন, ‘‘আমি শিল্পী আমার কাজ শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলা। আমি মা দুর্গার ভক্ত। মায়ের মণ্ডপ তৈরিকে আমার অঞ্জলি হিসেবেই মনে করি। আমার কাজ দেখে ভালো লেগেছে৷ তাই নান্দনিক ক্লাব আমায় ডেকেছে এই বছর। তাঁদের ডাকে সারা দিয়েই যাওয়া। এই বার আমি প্রথম মেদিনীপুর জেলায় দুর্গাপুজোর থিমের কাজ করছি।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমি নিজে মেদিনীপুর শহরে জন্মেছি। মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলাম। আমার তিন পুরুষের বাস মেদিনীপুর শহরে। দাদু স্বাধীনতা সংগ্রামী শৈলেন্দ্রনাথ দাস, সেই সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে দীর্ঘ সময় জেলে ছিলেন। দাদুর বাবা ছিলেন চারুচন্দ্র দাস, যিনি অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। দাদুদের সমস্ত ভাইয়েরাই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। আমি নিজে এমন এক পরিবারের ছেলে। আমার স্কুলের খেলার শিক্ষক ছিলেন হেমচন্দ্র কানুনগো। এই পুণ্যভূমির প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে। এই কাজের মধ্যে দিয়েই সেটা তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছি।’’