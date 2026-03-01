চৈত্র মাসেই বৈশাখের আগমণী ! দহনজ্বালায় কাটবে দোল

চৈত্র মাসেই বৈশাখের আগমণী ! দহনজ্বালায় কাটবে দোল
তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকায়, দোলের আগে কলকাতা ও তার আশাপাশের জেলাগুলিতে গরমের অনুভূতি আরও বাড়বে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস।
Published : March 1, 2026 at 1:38 PM IST
কলকাতা, 1 মার্চ: চৈত্রেই বৈশাখের আগমনী ! দহনজ্বালায় জ্বলবে বাংলা। চলতি সপ্তাহে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেড়ে 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।
আগামী সাতদিন হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা।
আকাশ পরিষ্কার থাকায় এবং তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকায়, দোলের আগে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে গরমের অনুভূতি আরও বাড়বে। এই ধারা বজায় থাকলে দিনের তাপমাত্রা 35 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। গত কয়েকদিন যে হালকা ঠান্ডার রেশ ছিল তা রবিবারের পর আর মিলবে না ৷ ধীরে ধীরে চড়তে শুরু করবে তাপমাত্রার পারদ ৷
ইতিমধ্যে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 32 ডিগ্রির কাছাকাছি চলে গিয়েছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 22 ডিগ্রি ৷ দুটোই অবশ্য স্বাভাবিকের থেকে সামান্য কিছুটা কম। তবে এবার হাওয়া বদলের পালা ৷ আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী তিনদিন তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। তার পরের কয়েকদিনে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। সবমিলিয়ে চৈত্র মাসেই গরমের চড়া অনুভূতি দেখা যাবে। মঙ্গলবার, দোলের দিন শীতের অনুভূতি তেমন আর থাকবে না দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে আগামী তিনদিন তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না। রবিবার দার্জিলিং এবং কালিম্পঙে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।
রবিবার ইডেনে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ম্যাচ ৷ বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী সাতদিন দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পারদ চড়বে। রবিবার থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বাড়বে। অর্থাৎ দোলের দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 33 ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে। উত্তরবঙ্গে আগামী চারদিন সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিশেষ তারতম্য নেই। পরে গরমের অনুভূতি বাড়তে শুরু করবে।
কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রবিবার আকাশ মোটের উপর পরিষ্কারই থাকবে। তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন হবে না। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 20 থেকে 21 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে বলে পূর্বাভাসে জানিয়েছে আলিপুরের হাওয়া অফিস। এই তাপমাত্রার তারতম্যে বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাড়বে। ফলে স্থানীয়ভাবে আকাশ আংশিক মেঘলা হতে পারে রবিবার দুপুরে। তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাত্তয়া দফতর।
শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটাও স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 33 শতাংশ এবং সর্বোচ্চ 90 শতাংশ।