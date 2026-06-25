প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও মুহুর্মুহু বজ্রপাতে বিপর্যস্ত কলকাতা ও শহরতলি, জমা জলে দুর্ভোগ

প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও মুহুর্মুহু বজ্রপাতে বিপর্যস্ত কলকাতা ও শহরতলি, জমা জলে দুর্ভোগ
বেশ কয়েকটি জেলায় ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে তীব্র ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷
Published : June 25, 2026 at 5:18 PM IST
কলকাতা, 25 জুন: বেলা গড়িয়ে দুপুর হতেই আকাশের মুখ ভার । কালো মেঘের ঘনঘটায় মুহূর্তের মধ্যে দিনে-দুপুরেই নেমে এল সন্ধে ৷ এরপরই প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ঝেঁপে বৃষ্টি নামল শহর কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে ৷ তার সঙ্গী ছিল মুহুর্মুহু বজ্রপাত । সপ্তাহের মাঝপথে বৃহস্পতিবার মধ্য দুপুরে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তাণ্ডবে থমকে গেল মহানগরী ৷ জল জমল বিভিন্ন রাস্তায় ৷ যার জেরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ বেশ কয়েকটি জেলায় ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
এই ছবি দু'দিন আগেও দেখা গিয়েছিল । তীব্র ঝড়বৃষ্টিতে থমকে গিয়েছিল শহর। বৃহস্পতিবারও সেই একই ছবি । গতকাল দিনভর বিশেষ বৃষ্টিপাত না-হলেও আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ায় বেড়ে গিয়েছিল তীব্র অস্বস্তি ৷ অবশেষে হাওয়া অফিসের পূর্বাভাসকে সত্যি করে বৃহস্পতিবারের দুপুরে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও নাগাড়ে বজ্রপাতে নাজেহাল হল কলকাতা ৷
টানা বৃষ্টিতে ইতিমধ্যেই কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় জল জমেছে । রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় যান চলাচলও ব্যাহত হচ্ছে । ইএম বাইপাস, মা ফ্লাইওভার, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, মহাত্মা গান্ধি রোড, আমহার্স্ট স্ট্রিট এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এ ছাড়াও বেলঘড়িয়া, দমদম, বাগুইআটিতেও জল জমে গিয়েছে । জলমগ্ন সল্টলেকও । যাদবপুর ও তার পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ 24 পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলও ঝড়-বৃষ্টির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত । জমা জলে বেহাল অবস্থা হাসপাতালগুলিরও ৷ আরজি কর হাসপাতালে জরুরি বিভাগ থেকে শুরু করে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বিভাগ - সবেতেই জমে রয়েছে জল । পাশাপাশি এসএসকেএম হাসপাতালে কার্ডিওলজি বিভাগ, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বিভাগ-সহ চারিদিক জলমগ্ন হয়ে পড়ে ৷ তবে সকাল থেকে যে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম ছিল, তীব্র ঝঞ্ঝার ধাক্কায় আবহাওয়া এখন একেবারে মনোরম ।
গত তিনদিনে দুপুরে যে ঝড়বৃষ্টি হয়েছে তাতে প্রবল বজ্রপাত হয়েছে । কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ক্রমে বজ্রপাত-প্রবণ অঞ্চলে পরিণত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা । তাঁদের পরামর্শ, বজ্রপাতের সময় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হবে । গাছ বা বিদ্যুতের খুঁটির নীচে দাঁড়ানো এবং জলাশয়ের সংস্পর্শে যাওয়া এড়াতে হবে । বজ্রপাতের সময় সম্ভব হলে বাইরে না-থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা । বজ্রপাত-সহ ঝড়ে ফসলের ক্ষতির আশঙ্কাও রয়েছে ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, নিম্নচাপ অক্ষরেখা বর্তমানে উত্তর রাজস্থান থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে । পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপরে একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে । এর জেরে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প রাজ্যে প্রবেশ করছে ।দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা এবং নদিয়া জেলায় বহু স্থানে ফের হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়াও বইতে পারে । দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও বিচ্ছিন্নভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে । তবে বিকেলের পর পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে তীব্র ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী 27 থেকে 29 জুন উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কোথাও কোথাও 20 সেন্টিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর ।