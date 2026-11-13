উধাও হবে শীতের আমেজ, বঙ্গের দুয়ারে নয়া নিম্নচাপ-ঘূর্ণাবর্ত

উধাও হবে শীতের আমেজ, বঙ্গের দুয়ারে নয়া নিম্নচাপ-ঘূর্ণাবর্ত
Kolkata Temperature: শীতের আমেজ থাকলেও তা শীত নয় এমনকী তার আগমনীও নয় বলে মনে করছে হাওয়া অফিস ।
Published : November 13, 2026 at 7:52 AM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: গত কয়েকদিন ধরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 20 থেকে 21 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। আবহবিদরা বলছেন নভেম্বরে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এমন তাপমাত্রা স্বাভাবিক। তবে বাড়তি হিসেবে যোগ হয়েছে হালকা শীতের অনুভূতি। তাতে মনে হচ্ছে দুয়ারে শীত! যদিও আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগেই বলেছে শীত এসে গিয়েছে বা আসছে এমন মনে করার কোনও কারণ নেই ।
এই পরিস্থিতিতে ফের সাগরে নিম্নচাপের ভ্রুকুটি। শুক্রবার দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হবে। এই নিম্নচাপ ক্রমশক্তি বাড়াবে। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর মৌসম ভবনের কর্তারা মনে করছে আগামী এক থেকে দুদিনের মধ্যে নিম্নচাপটির শক্তি বেশ খানিকটা বাড়তে চলেছে। তাছাড়া বঙ্গোপসাগরে ইতিমধ্যেই ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। এবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা। পরবর্তী 48 ঘণ্টায় সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।
এদিকে, সিকিম থেকে অসম হয়ে উত্তর প্রদেশে পর্যমন্ত রয়েছে ঘূর্ণাবর্তর প্রভাব। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর থেকে উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখাও আছে। সেটি ওড়িশা ও ঝাড়খন্ড গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়েছে। তবে সাগরে নিম্নচাপ ঘনীভূত হলেও তার প্রভাব এই রাজ্যের উপর পড়ার সম্ভাবনা কম। কারণ একটাই- দূরত্ব।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বৃহস্পতিবার রাতে জানিয়েছেন, শুক্রবার রাজ্যের আকাশ থাকবে পরিষ্কার। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের দিকে কয়েকটি জেলার অবশ্য আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে চলেছে । বেলার দিকে মেঘের দাপট আরও বাড়বে। চার জেলায় কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে সামগ্রিকভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।
সবমিলিয়ে তাপমাত্রা আপাতত কমতে থাকবে। দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে। পশ্চিমের জেলায় সকাল সন্ধ্যার দিকে থাকবে শীতের আমেজ। কলকাতা সংলগ্ন এলাকায় আগামী কয়েক দিন মনোরম আবহাওয়া থাকতে চলেছে।
দক্ষিণবঙ্গের পরিস্থিতি
আজ শুক্রবার থেকে পুরোপুরি শুষ্ক আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গে। পরবর্তী দু-তিনদিনে তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে। পশ্চিমের জেলায় সকাল সন্ধ্যায় শীতের আমেজ। জেলাতেও হালকা শীতের আমেজ। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় সকাল সন্ধ্যা মনোরম আবহাওয়া।
উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি
মূলত পরিষ্কার আকাশ । আগামী কয়েক দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। সপ্তাহান্তে ফের তাপমাত্রা কমতে পারে। একধাক্কা দুই থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পরের কয়েক দিনে তাপমাত্রা আরও বেশ খানিকটা কমতে পারে।
কলকাতার পরিস্থিতি
বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। এখন থেকে শুষ্ক আবহাওয়ার শুরু। সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে। তাপমাত্রা ফের কমতে পারে। সপ্তাহান্তে মনোরম আবহাওয়ার সম্ভাবনা।
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29. 02 ডিগ্রি সেলসিয়াস । স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 21.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস । স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রী সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 96 শতা়ংশ এবং সর্বনিম্ন 65 শতাংশ। শুক্রবার দিনের আকাশ মোটের উপর পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 ডিগ্রী এবং 21 ডিগ্রীর আশেপাশে থাকতে পারে।