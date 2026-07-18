বর্ষণনমুখর বাংলা, দূর্বল নিম্নচাপের বৃষ্টিতেও ভাসবে উত্তরবঙ্গ ; তিন জেলায় আতঙ্কের প্রহর

বর্ষণনমুখর বাংলা, দূর্বল নিম্নচাপের বৃষ্টিতেও ভাসবে উত্তরবঙ্গ ; তিন জেলায় আতঙ্কের প্রহর
উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় শনি ও রবিবরা ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷
Published : July 18, 2026 at 9:36 AM IST
কলকাতা, 18 জুলাই : নিম্নচাপের বৃষ্টি আপাতত চলবে ৷ বেশি বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ৷ আজ শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ তুলনায় কম হলেও দক্ষিণবঙ্গেও হবে বৃষ্টি ৷ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার রাতে জানিয়েছেন, আপাতত রাজ্যের আকাশ থাকবে মেঘলা। দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি পরিমাণে বৃষ্টি হবে ৷ বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি দুর্বল হয়ে বর্তমানে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও উত্তর ওডিশা সংলগ্ন এলাকায় নিম্নচাপ হিসেবে অবস্থান করছে। এর পাশাপাশি একটি ঘূর্ণাবর্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 5.8 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। নিম্নচাপটি আরও দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু নিম্নচাপের ফেলে যাওয়া মেঘও দেবে বৃষ্টি ৷ প্রভাব পড়বে ঘূর্ণাবর্তেরও ৷
এই পরিস্থিতির প্রভাবে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় শনি ও রবিবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে। কোথাও কোথাও অতি ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। সোমবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে ৷ হলুদ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে। সোমবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।
শনিবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে 40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম ও দক্ষিণ 24 পরগনায়। পরের দু'দিন বৃষ্টির পরিমাণ ক্রমশ কমবে। আগামিকাল ও পরশু অর্থাৎ রবিবার ও সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে চলবে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে শনিবার ফের অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷ দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারেও থাকছে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা ৷
এর আগে শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.8 ডিগ্রি সেসলিয়াস। স্বাভাবিকের চেয়ে 0.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের 1.8 ডিগ্রি কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯৬ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 78 শতাংশ।