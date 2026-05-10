একদিনেই হাওয়া বদল, বিকেল থেকে বৃষ্টি ; কাল-পরশু আরও বাড়বে

একদিনেই হাওয়া বদল, বিকেল থেকে বৃষ্টি ; কাল-পরশু আরও বাড়বে
বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি-সহ আরও কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ আগমী কয়েকদিনে আরও বাড়বে পরিমাণ ৷
Published : May 10, 2026 at 8:51 AM IST
কলকাতা, 10 মে: রাজ্যজুড়ে তুমুল ঝড়বৃষ্টি। ভরা বৈশাখে ঝড়বৃষ্টির দাপটে গরম সেভাবে বাড়তে পারেনি এখনও। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে রাজ্যে ৷ এর পাশাপাশি বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার প্রভাবও রয়েছে ৷ এই দুটি কারণে বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আগামী দিন কয়েকের মধ্যে পরিস্থিতি বদলের সম্ভাবনাও তেমন একটা নেই ৷ পরিমাণে কমবেশি হলেও বৃষ্টি আপাতত চলবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
আজ রবিবার দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। এই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাগুলিতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে । সোমবার পূর্ব মেদিনীপুর ও দুই চব্বিশ পরগনায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।
মঙ্গলবার থেকে কমে আসবে বৃষ্টির পরিমাণ। তবে সেদিনও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা বৃষ্টি হতে পারে। মাত্র একদিনের মধ্য়েই হবে হাওয়া বদল ৷ বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ ৷ বুধবার ও বৃহস্পতিবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান ও নদিয়ায় বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে। বাকি জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে কোনও বড় পরিবর্তন নেই ৷ শুক্রবার ফের বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে ।
এদিকে, উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি আপাতত অব্যাহত থাকতে চলেছে বলে হাওয়া অফিস জানিয়েছে । আগামী কয়েকদিনও ঝড়বৃষ্টি চলবে। আজ মালদা ও দুই দিনাজপুরের একাধিক জায়গায় বজ্রপাতসহ বৃষ্টি পূর্বাভাস রয়েছে । সোমবার ঝড়বৃষ্টি কমলেও মঙ্গলবার থেকে আরও একবার বৃষ্টির দাপট বাড়বে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ।
বিশেষ করে উপরের দিকের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কয়েকটি জেলায় 7 থেকে 11 সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ারও সম্ভাবনাও রয়েছে। সবমিলিয়ে নতুন সপ্তাহেও ঝড়বৃষ্টি রাজ্যজুড়ে চলবে।
শনিবার কলকাতা এবং তার আশাপশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 2.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 3.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 91 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 55 শতাংশ। আজ রবিবার দিনের আকাশ মেঘলা। বজ্রবিদ্যুত সহ হালকা ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা।সঙ্গে দমকা হাওয়া বইবে।