শনি-সকালেই হাওয়া বদল, দ্বিতীয় দফার ভোটে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা !

29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট। সেদিন কলকতা থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানাল হাওয়া অফিস ৷ কোথাও কোথাও হবে ভারী বৃষ্টি ৷

দ্বিতীয় দফার ভোটে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা (ছবি : পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 24, 2026 at 8:27 PM IST

কলকাতা, 24 এপ্রিল: ভোটের উত্তাপে পুড়ছে বাংলা। প্রথম দফায় 152টি কেন্দ্রে নির্বাচন শেষ। ভোটদানের নজিরে চোখ কপালে। প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে ভোটের লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের কুর্নিশ না-জানালেই নয় ৷ এখানেই প্রশ্ন, খরতাপ থেকে বাংলা কি অবিলম্বে মুক্তি পাবে ? ভরা বৈশাখে কি স্বস্তির ঝড়বৃষ্টি হবে ? নকি 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটের দিনও খরতাপে পুড়বে রাজ্য ? আলিপুর আবহাওয়া দফতর অবশ্য স্বস্তির খবর শোনাল। তারা জানিয়েছে, আগামিকাল থেকে বাড়বে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ ৷

এই মুহূর্তে উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ থেকে দক্ষিণ বাংলাদেশ পর্যন্ত বিহার,ঝাড়খণ্ড ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 0.9 কিমি উচ্চতায় একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে। পূর্ব উত্তরপ্রদেশের বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরের অবস্থিত একটি ঘূর্ণাবর্ত এই নিম্নচাপ অক্ষরেখার সঙ্গে মিশেছে। এর প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প রাজ্যে ঢুকছে এবং বায়ুপ্রবাহ তৈরি হয়েছে। ফলে আগামিকাল থেকে রাজ্যে ধীরে ধীরে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা । আগামী দিন কয়েক পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হবে না ৷

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে ৷ মঙ্গলবারও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, দুই বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, উত্তর 24 পরগনা, নদিয়া ও হুগলিতে 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

বুধবার 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট 142টি কেন্দ্রে। ওই দিন দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দমকা হাওয়ার গতিবেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার ৷ উত্তরবঙ্গে আজ থেকে সোমবার পর্যন্ত প্রায় সব জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। কিছু কিছু জেলায় বিশেষ করে উপরের পাঁচটি জেলায় অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। মঙ্গলবার ও বুধবারও ঝড়বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে।

শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 36 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 0.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27. 08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 1.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার শতকরা পরিমাণ সর্বোচ্চ 91 শতাংশ । সর্বনিম্ন 59 শতাংশ।

WEST BENGLA ASSEMBLY ELECTION 2026

সম্পাদকের পছন্দ

