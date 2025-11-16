রাস্তার ধুলোতেই কুপোকাত কলকাতা-হাওড়া, পর্ষদের দূষণ-রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য
সমীক্ষায় উঠে এসেছে, বায়ুদূষণের মূল কারণ রাস্তার ধুলো । কলকাতা ও হাওড়া দুই শহরের বাতাসের দূষণের উপর এই সমীক্ষা করা হয় ৷
Published : November 16, 2025 at 6:02 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: গাড়ির ধোঁয়া কিংবা অন্য জ্বালানি নয়, রাস্তার ধারে জমে থাকা বা রাস্তার পৃষ্ঠে জমে থাকা ধুলোয় দূষণময় গঙ্গার দুই পাড়ের দুই শহরের বাতাস । পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও দ্য এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউটের করা সমীক্ষায় এমনই তথ্য উঠে এসেছে ।
বাতাসের গুণমান বজায় রাখতে কলকাতায় নেওয়া হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থা । সাধারণত বাতাসে দূষণ নিয়ে আলোচনা এলেই শহরের বুকে দোকান, হোটেলে রান্নার কারণে জ্বালানি, গাড়ির ধোঁয়া কিংবা শহর লাগোয়া এলাকায় কল-কারখানার ধোঁয়াকে মূল কারণ হিসেবেই ধরা হয় । তবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে জমা পড়া দ্য এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউটের রিপোর্ট সেই ধারণা বদলে দিয়েছে বিশেষজ্ঞদের । কলকাতা ও হাওড়া দুই শহরের বাতাসের দূষণের উপর সমীক্ষায় উঠে এসেছে, দূষণের মূল কারণ হিসেবে দায়ী রাস্তার ধুলো ।
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও দ্য এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউট চলতি বছরে একটি সমীক্ষা করে । গঙ্গার দুই পাড়ে থাকা কলকাতা ও হাওড়া দুই শহরের বাতাসের গুণমান সংক্রান্ত । আর তাতেই গ্রীষ্ম ও শীত উভয় সময়কালে নজরে এসেছে রাস্তার ধুলোর জেরেই সব থেকে বেশি দূষিত হচ্ছে দুই শহরের বাতাস ।
পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে রাস্তার ধুলোর জেরেই সবথেকে বেশি নাগরিকদের নানা ধরনের শারীরিক অসুস্থতা প্রকাশ পাচ্ছে । সেই অপেক্ষায় কারখানা কিংবা গাড়ির ধোঁয়া দ্বারা শারীরিক অসুস্থ হওয়ার ঘটনা অনেকটা কম । রিপোর্ট অনুসারে, ধুলোর জন্য বাতাসে 30-35 শতাংশ পিএম 10 এবং 10-15 শতাংশ পিএম 2.5 ছড়ায় । সেখানে কারখানার ধোঁয়ার কারণে পিএম 10-এর মাত্রা 10-15 শতাংশ, পিএম 2.5-এর মাত্রা 14-17 শতাংশ । গাড়ির ধোঁয়ার জেরে পিএম 10 কমবেশি 10 শতাংশ বাতাসে মেশে । পিএম 2.5 মেশে 12-15 শতাংশ ।
দ্য এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউটের রিপোর্ট বলছে, হাওড়া পুরনিগম এলাকায় শীতে পিএম 10-এর মাত্রা থাকে 3-5 শতাংশ ও পিএম 2.5 মাত্রা থাকে 15 শতাংশ । কিন্তু শহর লাগোয়া এলাকা থেকে যে ধুলো ও অন্যান্য দূষণের উপকরণ প্রবেশ করে শহরে তাতে পিএম 10-এর মাত্রা হয় শীতকালে 30 শতাংশ । গ্রীষ্মকালে পিএম 10 থাকে 2 শতাংশ ও পিএম 2.5 থাকে 1 শতাংশ । কিন্তু শহর লাগোয়া এলাকায় দূষণের জেরে এই মাত্রা পিএম 10 বেড়ে দাঁড়ায় 35 শতাংশ ও পিএম 2.5 বেড়ে দাঁড়ায় 50 শতাংশে ।
একইভাবে কলকাতায় শীতকালে পিএম 10-এর মাত্রা দাঁড়ায় 40-45 শতাংশ । পিএম 2.5 মাত্রা দাঁড়ায় 30-35 শতাংশ । গ্রীষ্মকালে পিএম 10-এর মাত্রা দাঁড়ায় 47-50 শতাংশ । পিএম 2.5-এর মাত্রা হয় 30-35 শতাংশ ।
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের এক আধিকারিক বলেন, "শীতের শুষ্ক বাতাসে ধুলো বেশি উড়ে যায় । গ্রীষ্মে তীব্র গরমের জেরে ওড়ে । তবে গরমকালে বায়ুমণ্ডলের উপর দিকে দূষণকণা উঠতে পারলেও শীতকালে সেটা ভূপৃষ্ঠের বেশি উঁচুতে উঠতে পারে না । তাই বাতাসের মান বেশি খারাপ হয় ঠান্ডার মরশুমে । রিপোর্টে ধুলোর কারণটি উল্লেখ করে সেই ধুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করা হয়েছে । এই বিষয়ে কলকাতা পুরনিগমের তরফে তৎপরতা নজরে এসেছে ।"
কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "আমাদের শহরের বাতাসের গুণমান নজরদারি করার জন্য ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হয় । তবে পুরনিগমের তরফে বিশেষ করে শীত পড়তে শুরু করলেই রাস্তায় দুই বেলা জল দিয়ে ধোয়ানো হয় । গাছ ধোয়ানো হয় । স্প্রিঙ্কলার ব্যবহার করা হয় ।"