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ঘূর্ণাবর্তের হাত ধরে বাংলায় ভারী বৃষ্টি !

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা এবং ঘূর্ণাবর্ত-এই দুটি কারণে কলকাতা-সহ গোটা রাজ্য়ে আগামী দিন কয়েক ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে ৷

HEAVY RAIN ALERT
জল পেরিয়ে যাতায়াত ৷ গুজরাতের সুরাতের ছবি ৷ (ছবি-পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 25, 2026 at 8:11 AM IST

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কলকাতা, 25 জুলাই: সমুদ্রে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। ফলে বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। পশ্চিমের জেলাগুলোতেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বাদ যাবে না কলকাতাও। আগামী সপ্তাহে বৃষ্টির দাপট ফিরবে উত্তরবঙ্গে।

শুক্রবার রাতে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থানের বিকানের থেকে মেদিনীপুরের উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি ঘূর্নাবর্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপর অবস্থান করছে। ফলে বৃষ্টি চলবে।

দক্ষিণবঙ্গে আজ ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকছে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সব জেলায়। আগামিকাল থেকে বৃষ্টির দাপট একটু হলেও কমবে। বুধবার ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূল ও সংলগ্ন জেলায়। উত্তরবঙ্গে আপাতত বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকছে। আজ শনিবার অবশ্য বৃষ্টির বিশেষ কোনও সতর্কতা নেই। রবিবার থেকে শুরু ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা চলবে বুধবার পর্যন্ত।

দক্ষিণবঙ্গের পরিস্থিতি

শনিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকছে দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে। বাকি জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে দু'এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টির কোনও সতর্কবার্তা নেই দক্ষিণবঙ্গে। বুধবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টি হলুদ সতর্কতা থাকবে দক্ষিণ 24 পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে।

উত্তরবঙ্গের হালহকিকত

শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকছে। দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির কোনও সতর্কবার্তা নেই। আগামিকাল রবিবার থেকে ফের বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। রবিবার থেকে বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহার কালিম্পংয়ে। এই কদিন এই পাঁচ জেলার মধ্যেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভারী বৃষ্টি হলুদ সতর্কতা থাকবে।

কলকাতায় কী হবে ?

মূলত মেঘলা আকাশ। সকালের দিকে দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বেলা বাড়লে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকবে। বৃষ্টি না হলে অস্বস্তি বাড়বে। শনিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমতে শুরু করবে । মঙ্গলবার এবং বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের কিছুটা বাড়তে পারে। শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 2.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 1.3 ডিগ্রী কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 98 শতাংশ সর্বনিম্ন 90 শতাংশ।

TAGGED:

BENGAL RAIN UPDATE
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RAIN DUE TO CYCLONIC CIRCULATION
বাংলায় ভারী বৃষ্টি
HEAVY RAIN ALERT

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