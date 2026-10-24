উৎসবের মরশুমে নাওয়া-খাওয়া ভুলেছে জগদ্দলের শোলা গ্রাম, কেন এমন নাম ?
Sholagram Artists: সরকারি সাহায্যের অভাবে ও সঠিক দাম না-পেয়ে ক্রমশ কমছে কারিগরের সংখ্যা। শোলা গ্রামের শিল্পীদের নিয়ে প্রতিবেদন প্রতীতি ঘোষের ৷
Published : October 24, 2026 at 4:19 PM IST
ব্যারাকপুর, 24 অক্টোবর: দেবী দুর্গার বিসর্জন হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়ে যায় কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর প্রস্তুতি। লক্ষ্মীপুজো ও উৎসবের মরশুম উপলক্ষে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যান জগদ্দলের শোলা গ্রামের শিল্পীরা ৷ তবে, সরকারি সাহায্যের অভাব ও সঠিক দাম না-মেলায় ক্রমশ কমছে কারিগরের সংখ্যা। তবে, লক্ষ্মী দেবীর আরাধনায় এখন ব্যস্ত সকলে।
দুর্গাপুজো আসার কিছুদিন আগে থেকে জগদ্দল বিধানসভার অন্তর্গত কেউটিয়া এলাকার মন্টু কলোনির বাসিন্দারা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন তাঁদের বিশেষ কুটির শিল্প শোলার কাজের জন্য। দুর্গাপুজোর সময় তাঁদের ব্যস্ততা চরমে ওঠে ৷ আর দশমীর দিন থেকে এই গ্রামের মানুষেরা নাওয়া-খাওয়া ভুলতে বসেন।
কেন শোলা গ্রাম নাম ?
বঙ্গের ঘরে ঘরে মা লক্ষ্মী পূজিত হন এই সময়। লক্ষ্মী দেবীর প্রতিমাকে সাজিয়ে তুলতে ব্যবহার করা হয় শোলার অলঙ্কার। যার প্রধান উপকরণ যাত্রা কদম বা শোলার কদম ফুল। আবার লক্ষ্মীপূজো মিটতে না-মিটতেই আসে কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো ৷ তাতেও প্রয়োজন হয় শোলার মালার। আর বেশ কিছু বছর ধরে জগদ্দল বিধানসভার কেউটিয়া এলাকায় পুরো গ্রাম শোলার কদম ফুল, মালা-সহ শোলার ভিন্ন জিনিস বানানোর জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছে । যার জন্য এই এলাকার নাম হয়ে গিয়েছে শোলা গ্রাম ।
মহিলারাও শোলা শিল্পে যুক্ত
বছরভর ওই গ্রামের প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে সারা বছর ধরে শোলার ফুল, মালা-সহ নানা সামগ্রী তৈরীর কাজ করে প্রায় 10 হাজার পরিবার। শুধু পুরুষরা নন বেশি লক্ষ্মী লাভের আশায় গ্রামের মহিলারা যুক্ত হয়েছেন এই শোলা শিল্পের সঙ্গে । তাঁরা বাড়ির কাজকর্ম সামাল দিয়ে প্রতিদিন এই শোলার কদম ফুল থেকে শুরু করে অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করেন ৷ যাতে পুজোর সময় তাঁরা অতিরিক্ত লাভের মুখ দেখতে পারেন । দেখতে শোলার ফুল হালকা হলেও তৈরি করতে অনেক পরিশ্রম করতে হয় শিল্পীদের ।
কীভাবে শোলা রূপ পায় ?
প্রথমে কাঁচা শোলা কিনে এনে সেগুলি ছোট ছোট খণ্ড করে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। তারপর তা আরও নানা রকম পদ্ধতি পার করে তৈরি হয় এই শোলার সামগ্রীগুলি। বর্তমানে এই কুটির শিল্প বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন ৷ ফলে লভ্যাংশের অভাবে শিল্প থেকে বিমুখ হচ্ছেন শিল্পীরা। লাভের মুখ দেখছেন না কেউটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শোলা গ্রামের কারিগররা ৷ তবে শোলার ফুল বানানো শিল্পীরা সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার আশায় বুক বাঁধছেন ৷
শিল্পীদের বক্তব্য
- এলাকার শিল্পীরা বলছেন, "ব্যবসা ভালো। কিন্তু সঠিক দাম পাওয়া যায় না। এবছর লভ্যাংশ আরও অনেকটাই কমে গিয়েছে আমাদের। আমাদের হাতে তৈরি জিনিস রাজ্যের বিভিন্ন দোকানে দোকানে যাঁরা সাপ্লাই করেন, অর্থাৎ যাঁরা ব্যবসার মাঝে থাকেন তাঁরাই বেশি লভ্যাংশ গ্রাস করছে ।"
- শোলাশিল্পী নির্মল বিশ্বাস বলেন, "দশ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি ও তাঁর পরিবার এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ৷ কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ব্যবসার অবস্থার অবনতি হচ্ছে ৷ কিন্তু এই কুটির শিল্পের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে বাজারে । গতবছর এই শোলা শিল্পের জিনিসগুলি যে দামে বিক্রি হয়েছিল, এবছর অন্যান্য জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও এই শিল্পজাত সামগ্রী অর্থাৎ শোলার কদম ফুল-সহ অন্যান্য সামগ্রীর দাম কিন্তু বাড়েনি ৷ অথচ কাঁচামালের দাম হু-হু করে বেড়ে চলেছে। পুজোর এই সময়টায় কিন্তু অন্যান্য কুটির শিল্পগুলিতে সরকার যেভাবে সাহায্য করে থাকে কেউটিয়ার এই কুটির শিল্পে সেরকম অর্থে কোনও সরকারি অনুদান বা সুযোগ-সুবিধা পাই না আমরা।"
- বয়স্ক শিল্পী রিতা বিশ্বাস বলেন, "এই গ্রামে মূলত শোলা দিয়ে পুজোর বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরি হয় ৷ বিশেষ করে যাত্রা কদম বা লক্ষ্মীপুজোর সময় যে কদম ফুল লাগে, সেগুলি দিয়ে শোলার মালা তৈরি করা হয় ৷ আমি এবং আমার মতো অনেক মহিলা রয়েছেন, যাঁরা সারা বছর এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অতিরিক্ত কিছু রোজগারের আশায়। কিন্তু শোলা কেনার সময় যে অর্থ ব্যয় হয়, তা যদি কিছুটা সহযোগিতা সরকারের তরফ থেকে আসে, তাহলে এই শিল্পে আরও মানুষ এগিয়ে এসে যুক্ত হবে।"
- তিনি আরও বলেন, "বর্তমানে প্রায় এই এলাকার 10 হাজার মানুষ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন । কিন্তু সরকারি কোনও সাহায্য সেই অর্থে আসে না আমাদের কাছে ।" এখন দেখার রাজ্যের নতুন সরকার এই শিল্পকে বাঁচাতে কতটা দাঁড়ায় তাঁদের পাশে ৷