ওঝার চক্করেই নষ্ট হচ্ছে 100 মিনিটের 'গোল্ডেন পিরিয়ড', মেদিনীপুরে সাপের কামড়ে মৃত্যু 17 জনের

ওঝার চক্করেই নষ্ট হচ্ছে 100 মিনিটের 'গোল্ডেন পিরিয়ড', মেদিনীপুরে সাপের কামড়ে মৃত্যু 17 জনের
মেদিনীপুরের একাধিক জায়গা ডুবে গিয়েছে ৷ ঘরেও ঢুকেছে জল ৷ আনাচে কানাচে দেখা মিলছে বিষধর সাপের ৷ কামড়ালে কী করবেন, জানাচ্ছেন স্বাস্থ্য আধিকারিক ৷
Published : September 3, 2026 at 10:38 AM IST
মেদিনীপুর, 3 সেপ্টেম্বর: বর্ষার শুরু থেকেই পশ্চিম মেদিনীপুর জুড়ে সাপের উপদ্রব ৷ এখনও পর্যন্ত সাপে কামড়েছে 1200 জনকে । যদিও গতবারের তুলনায় সংখ্যাটা কম ৷ তবে, দেরিতে হাসপাতাল নিয়ে আসায় মৃত্যু কমানো যাচ্ছে না ।
জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের বক্তব্য, সাপে কামড়ানোর পরবর্তী 100 মিনিট 'গোল্ডেন পিরিয়ড' ৷ সেই সময়ের মধ্যে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা জরুরি ৷ কিন্তু সাধারণ মানুষ তা না করে সাপে কামড় দেওয়ার পর সেই ব্যক্তিকে ওঝা, গুণিনের কাছে নিয়ে যাচ্ছে ৷ যে কারণে গোল্ডেন পিরিয়ডের সেই গুরুত্বপূর্ণ সময় পেরিয়ে যাচ্ছে বলে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে ৷ সকলকে আরও সচেতন হতে হবে । সম্প্রতি এক সর্পবন্ধুরও মৃত্যু হয়েছে সাপে কামড়ানোর পর দেরি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় ৷
একদিকে টানা বৃষ্টি, সেই সঙ্গে বন্যায় ভাসছে পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা । এই বৃষ্টি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তু হয়েছে জেলার মানুষজন । যদিও পরিস্থিতি মোটের উপর নিয়ন্ত্রণে । তবে, জলের তলায় রয়েছে অনেক কাঁচা, পাকা বাড়ি ৷ সেই সঙ্গে ধান জমিও ডুবেছে জলে । মানুষ আশ্রয় নিয়েছে শুকনো জায়গায় । তবে, মানুষের সঙ্গে এবার বাড়িতে আশ্রয় নিচ্ছে বিষধর সাপ । ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, দাসপুর, গড়বেতা, পিংলা, সবং, কেশিয়ারি ও নারায়ণগড়ে বিস্তীর্ণ অংশে বেড়েছে সাপের উপদ্রব ।
প্রতিদিনই জেলা হাসপাতাল এবং ডিভিশন হাসপাতালগুলিতে বাড়ছে সাপের কামড়ে জখমের সংখ্যা । সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অজানা প্রাণীর কামড়ের সঙ্গে সাপের কামড় খাওয়ার সংখ্যাও বেড়ে চলেছে । সেটা ইতিমধ্যে ছাড়িয়েছে বারোশো । জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর এখনও পর্যন্ত প্রায় বারোশো মানুষকে বিষধর সাপে কামড়েছে কেটেছে, যার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে এখনও পর্যন্ত 17 জনের ।
যদিও জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গতবারের তুলনায় সংখ্যাটা কম । গতবারে 2200 জনকে সাপে কামড়ে ছিল ৷ যার 42 জনের মৃত্যু হয় । তবে, বেশিরভাগ মানুষজন শুধুমাত্র কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে ওঝা, গুণিনের কাছে দৌড়ে যান ৷ যার ফলে সাপে কামড়ানোর পরের 100 মিনিটের যে গোল্ডেন পিরিয়ড, সেটা নষ্ট হয়ে যায় । দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যু হচ্ছে সেই সাপের কামড়ে আহতের ৷
সম্প্রতি মেদিনীপুর সদরের ধেড়ুয়ার বাসিন্দা তথা সর্পবন্ধু তপন কুমার কুমার সিংহ (54) সাপের কামড়ে প্রাণ হারান । জানা যায়, মেদিনীপুর সদরের কুকুরমুড়ি এলাকায় একটি বিষধর সাপ উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন তিনি । কিন্তু উদ্ধারের পর প্লাস্টিকের ডাব্বার মধ্যে ভরার সময় অসাবধানতাবশত সাপটি ঘুরে গিয়ে তাঁকে ছোবল মারে ৷ এরপরও তপন দ্রুত হাসপাতালে না গিয়ে সাপটিকে উদ্ধার করে বাড়িতে ফিরে আসেন । তারপর হাসপাতালে গিয়েছিলেন ৷ ততক্ষণে 100 মিনিটের গোল্ডেন পিরিয়ড নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ যে কারণে অ্যান্টিভেনম ইঞ্জেকশন দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি ৷
যা নিয়ে এলাকায় শুরু হয় চাঞ্চল্য । কেননা এর আগে এই সর্পবন্ধু একাধিক বিষধর সাপ উদ্ধার করেছেন । পাশাপাশি, তিনি যখন শেষ সাপটি উদ্ধার করেছিলেন, তখনও বার্তা দিয়েছিলেন, কেউ যেন তাঁর মত এভাবে সাপ না ধরেন । যদিও পরিবার সূত্রে খবর, সাপে কামড়ানোর পরও তপন হাসপাতালে যেতে দেরি করেন । ঘণ্টা তিনেক পর হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন ৷
এ বিষয়ে জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌম্য শংকর সড়ঙ্গি বলেন, "গত বছরের তুলনায় এখনও সাপে কামড়ে জখম হওয়ার সংখ্যা কম । তবে সেই সংখ্যাটা প্রায় 1200 জন । জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সাপের কামড়ে জখমের সংখ্যা বেড়ে চলেছে ৷ এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 17 জনের । গতবারে প্রায় 2200 জনকে সাপে কেটেছিল ৷ যার মধ্যে 42 জন মারা গিয়েছিলেন ।"
তিনি আরও বলেন, "সাপের কামড়ে মৃত্যুর প্রধান কারণই হল গোল্ডেন পিরিয়ডে তাঁরা সরকারি হাসপাতালে না গিয়ে ওঝা, গুণিনের কাছে ভুলভাল চিকিৎসা করান । আমরা বারবার মানুষকে বলেছি, সাপে কামড়ানোর একমাত্র ওষুধ হল এভিএস (AVS), যা সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে পাওয়া যায় । সাপে কামড়ানোর পর যত দ্রুত সম্ভব নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে এভিএস নিন ৷ এতে বাঁচার আশা অনেকটা বেশি ৷ কিন্তু তারপরও মানুষ কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে 100 মিনিটের গোল্ডেন পিরিয়ডে নষ্ট করছে । তিন-চার ঘণ্টা পর হাসপাতালে আসছে ৷ তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটছে ৷ এখন দেখার কবে মানুষের হুঁশ ফেরে! ওঝা ও গুণিনের কাছে না গিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হাজির হয় সাধারণ মানুষ ।"