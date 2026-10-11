ETV Bharat / state

পাল-সেন যুগের মন্দির, জানুন দেউলঘাটায় ব্যতিক্রমী কালো দুর্গার ইতিহাস

Deulghata Black Durga: মহালয়া থেকে চণ্ডীপাঠের মাধ্যমে বিশেষ পুজো শুরু হলেও দেবী এখানে নিত্য বিরাজমান ৷ পুরুলিয়া থেকে শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷

Purulia Ancient Durga Puja
2 হাজার বছরেরও অধিক পুরনো পুরুলিয়ার কালো দুর্গা মন্দির (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 11, 2026 at 6:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

দেউলঘাটা (পুরুলিয়া), 11 অক্টোবর: পুরুলিয়ার আড়শা ব্লকের অন্তর্গত কংসাবতী নদীর তীরে অবস্থিত জঙ্গলঘেরা দেউলঘাটা এক প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিস্ময় । জঙ্গলে ঘেরা মনোরম এই দেউলঘাটায় রয়েছে প্রায় 2 হাজার বছরের পুরনো দুর্গা মন্দির ।

পোড়ামাটির এই মন্দিরেই অধিষ্ঠিত কালো দুর্গা । কথিত আছে, পাল ও সেন বংশের আমলে সূচনা হয়েছিল এই দুর্গাপুজোর । আজও যার ঐতিহ্য অমলিন ।

কালো দুর্গার ইতিহাস (ইটিভি ভারত)

আনুমানিক পাল ও সেন বংশের আমলে (নবম-দশম শতাব্দীতে) কংসাবতীর (তৎকালীন কংসসাই নদী) অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল দেউলঘাটা । এখানকার মন্দিরগুলির নির্মাণশৈলীতে বৌদ্ধ ও জৈন স্থাপত্যের প্রভাব স্পষ্ট । মন্দিরের প্রবেশদ্বারগুলি সাধারণত ত্রিভুজাকৃতি বা কর্বেটেড আর্চের হয়ে থাকে ।

Ancient Durga Puja in Purulia
দেউলঘাটার এই মূর্তিতে ঠিক দেবীর ডান পা মহিষের উপর এবং বাঁ পা সিংহের উপর (ইটিভি ভারত)

দেউলঘাটার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এখানকার কষ্টিপাথরে খোদিত প্রাচীন দুর্গা বা মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিটি ৷ যা প্রচলিত চেনা দুর্গা রূপ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । মূর্তির গঠনশৈলীতে প্রাচীন শিল্পরীতির অপূর্ব মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় । এখানকার দেবীর বর্ণ কৃষ্ণভাব বা কালো । মূর্তির মাথার উপরে রয়েছে একটি বিশেষ চক্র স্তম্ভ । পায়ের তলায় এবং চালচিত্রের গায়ে অবিকল উড়ন্ত গন্ধর্ব বা পরীদের মূর্তি খোদাই করা ৷ যা প্রাচীন জৈন বা বৌদ্ধ ভাস্কর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ।

Ancient Durga Puja in Purulia
প্রায় 2 হাজার বছরের পুরনো পাল ও সেন যুগের দুর্গা মন্দির (ইটিভি ভারত)

দুর্গাপুজোয় সপরিবারে দেবীর যে রূপ আমরা দেখি (লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ), দেউলঘাটার এই প্রতিমায় তাদের কাউকেই দেখা যায় না । তবে দেবীর দু'পাশে অষ্টমাতৃকা রূপের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় । সাধারণ প্রতিমায় দেবীর ডান পা সিংহের উপর এবং বাঁ পা মহিষাসুরের পিঠে থাকে । কিন্তু দেউলঘাটার এই মূর্তিতে দেবীর ডান পা মহিষের উপর এবং বাঁ পা সিংহের উপর রয়েছে ।

নিত্যপুজো হলেও মহালয়ার দিন থেকেই এই প্রাচীন মন্দিরে পবিত্র চণ্ডীপাঠ দিয়ে শুরু হয় দুর্গাপুজো ৷ এখনও বলি প্রথা রয়েছে এখানে । সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীতে হয় ছাগ বলি ।

Ancient Durga Puja in Purulia
মন্দিরের গায়ে আঁকা ছবি (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে মন্দিরের পূজারি রাজীব গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "বংশ পরম্পরায় এই পুজো করছি । বহু প্রাচীন এই মন্দির । কষ্টিপাথরের দুর্গা মূর্তি পুরুলিয়া জেলার আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না । প্রাচীন এই মূর্তি দেখতে বহু মানুষ ভিড় করেন । প্রচলিত দুর্গা মূর্তির থেকে এই মূর্তি রূপ একেবারেই আলাদা । পুজোর চারদিন ভাণ্ডারা চলে ৷ ভিন রাজ্য থেকেও দর্শনার্থীরা আসেন, প্রসাদ গ্রহণ করেন ৷"

পাল-সেন যুগের পর পুজো বা মন্দিরের দায়িত্ব পায় সিংহ পরিবার ৷ তাদের এক সদস্য ভুবন সিংহ বলেন, "মন্দিরটি পাল বংশের আমলে তৈরি । পরবর্তী কালে তুন্তা গ্রামের সিংহ পরিবার এই মন্দিরের দায়িত্ব পায় । তারপর থেকে আমাদের তত্ত্বাবধানেই এই পুজো চলে আসছে । এটি এলাকার ঐতিহ্য ।"

এই বিষয়ে লোক গবেষক ও প্রত্নসমীক্ষক দয়াময় রায় বলেন, "জৈন প্রত্নস্থলে যাঁরা ভাস্কর এবং স্থাপত্য শিল্পী, তাঁরা জৈন ধর্মাবলম্বী শুধু নন; তাঁদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ শৈব ধর্মাবলম্বী মানুষজন ছিলেন । ফলে শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের সেই নিজস্ব ভাবনা কাজ করেছে । স্বভাবতই এই স্থাপত্য ভাস্কর্যের মধ্যে ধর্মীয় সম্মিলন ঘটেছে । পাল ও সেন বংশের আমলেই যে এই মন্দির তৈরি, তার বহু প্রমাণ মিলেছে ।"

Ancient Durga Puja in Purulia
পুরুলিয়ার কালো দুর্গা নিত্য পূজিত হন (ইটিভি ভারত)

মন্দিরে আসা এক দর্শনার্থী সুবোধ গোপ বলেন, "দীর্ঘদিন থেকে এই মন্দিরে আসা-যাওয়া করি । ছোটবেলা থেকে বাবা-কাকার কাছে মন্দিরের ইতিহাস শুনেছি । মন্দিরে এলে ভীষণ ভালো লাগে ৷ প্রতিবছর দুর্গাপুজোয় এখানে আসি ।" তবে এই পুজোয় জাঁকজমক ও আলোর রোশনাই না থাকলেও এখানকার আদিম আভিজাত্য এবং নিস্তব্ধ পরিবেশ দেখতে দূরদূরান্ত থেকে গবেষক, পর্যটক এবং সাধারণ মানুষ ভিড় জমান ।

TAGGED:

পুরুলিয়ায় পাল সেন যুগের দুর্গাপুজো
দেউলঘাটার কালো দুর্গা
DEULGHATA KALO DURGA
PALA AND SENA DYNASTY DURGA TEMPLE
PURULIA ANCIENT DURGA PUJA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.