পাল-সেন যুগের মন্দির, জানুন দেউলঘাটায় ব্যতিক্রমী কালো দুর্গার ইতিহাস

পাল-সেন যুগের মন্দির, জানুন দেউলঘাটায় ব্যতিক্রমী কালো দুর্গার ইতিহাস
Deulghata Black Durga: মহালয়া থেকে চণ্ডীপাঠের মাধ্যমে বিশেষ পুজো শুরু হলেও দেবী এখানে নিত্য বিরাজমান ৷ পুরুলিয়া থেকে শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : October 11, 2026 at 6:39 PM IST
দেউলঘাটা (পুরুলিয়া), 11 অক্টোবর: পুরুলিয়ার আড়শা ব্লকের অন্তর্গত কংসাবতী নদীর তীরে অবস্থিত জঙ্গলঘেরা দেউলঘাটা এক প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিস্ময় । জঙ্গলে ঘেরা মনোরম এই দেউলঘাটায় রয়েছে প্রায় 2 হাজার বছরের পুরনো দুর্গা মন্দির ।
পোড়ামাটির এই মন্দিরেই অধিষ্ঠিত কালো দুর্গা । কথিত আছে, পাল ও সেন বংশের আমলে সূচনা হয়েছিল এই দুর্গাপুজোর । আজও যার ঐতিহ্য অমলিন ।
আনুমানিক পাল ও সেন বংশের আমলে (নবম-দশম শতাব্দীতে) কংসাবতীর (তৎকালীন কংসসাই নদী) অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল দেউলঘাটা । এখানকার মন্দিরগুলির নির্মাণশৈলীতে বৌদ্ধ ও জৈন স্থাপত্যের প্রভাব স্পষ্ট । মন্দিরের প্রবেশদ্বারগুলি সাধারণত ত্রিভুজাকৃতি বা কর্বেটেড আর্চের হয়ে থাকে ।
দেউলঘাটার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এখানকার কষ্টিপাথরে খোদিত প্রাচীন দুর্গা বা মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিটি ৷ যা প্রচলিত চেনা দুর্গা রূপ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । মূর্তির গঠনশৈলীতে প্রাচীন শিল্পরীতির অপূর্ব মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় । এখানকার দেবীর বর্ণ কৃষ্ণভাব বা কালো । মূর্তির মাথার উপরে রয়েছে একটি বিশেষ চক্র স্তম্ভ । পায়ের তলায় এবং চালচিত্রের গায়ে অবিকল উড়ন্ত গন্ধর্ব বা পরীদের মূর্তি খোদাই করা ৷ যা প্রাচীন জৈন বা বৌদ্ধ ভাস্কর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ।
দুর্গাপুজোয় সপরিবারে দেবীর যে রূপ আমরা দেখি (লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ), দেউলঘাটার এই প্রতিমায় তাদের কাউকেই দেখা যায় না । তবে দেবীর দু'পাশে অষ্টমাতৃকা রূপের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় । সাধারণ প্রতিমায় দেবীর ডান পা সিংহের উপর এবং বাঁ পা মহিষাসুরের পিঠে থাকে । কিন্তু দেউলঘাটার এই মূর্তিতে দেবীর ডান পা মহিষের উপর এবং বাঁ পা সিংহের উপর রয়েছে ।
নিত্যপুজো হলেও মহালয়ার দিন থেকেই এই প্রাচীন মন্দিরে পবিত্র চণ্ডীপাঠ দিয়ে শুরু হয় দুর্গাপুজো ৷ এখনও বলি প্রথা রয়েছে এখানে । সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীতে হয় ছাগ বলি ।
এই বিষয়ে মন্দিরের পূজারি রাজীব গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "বংশ পরম্পরায় এই পুজো করছি । বহু প্রাচীন এই মন্দির । কষ্টিপাথরের দুর্গা মূর্তি পুরুলিয়া জেলার আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না । প্রাচীন এই মূর্তি দেখতে বহু মানুষ ভিড় করেন । প্রচলিত দুর্গা মূর্তির থেকে এই মূর্তি রূপ একেবারেই আলাদা । পুজোর চারদিন ভাণ্ডারা চলে ৷ ভিন রাজ্য থেকেও দর্শনার্থীরা আসেন, প্রসাদ গ্রহণ করেন ৷"
পাল-সেন যুগের পর পুজো বা মন্দিরের দায়িত্ব পায় সিংহ পরিবার ৷ তাদের এক সদস্য ভুবন সিংহ বলেন, "মন্দিরটি পাল বংশের আমলে তৈরি । পরবর্তী কালে তুন্তা গ্রামের সিংহ পরিবার এই মন্দিরের দায়িত্ব পায় । তারপর থেকে আমাদের তত্ত্বাবধানেই এই পুজো চলে আসছে । এটি এলাকার ঐতিহ্য ।"
এই বিষয়ে লোক গবেষক ও প্রত্নসমীক্ষক দয়াময় রায় বলেন, "জৈন প্রত্নস্থলে যাঁরা ভাস্কর এবং স্থাপত্য শিল্পী, তাঁরা জৈন ধর্মাবলম্বী শুধু নন; তাঁদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ শৈব ধর্মাবলম্বী মানুষজন ছিলেন । ফলে শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের সেই নিজস্ব ভাবনা কাজ করেছে । স্বভাবতই এই স্থাপত্য ভাস্কর্যের মধ্যে ধর্মীয় সম্মিলন ঘটেছে । পাল ও সেন বংশের আমলেই যে এই মন্দির তৈরি, তার বহু প্রমাণ মিলেছে ।"
মন্দিরে আসা এক দর্শনার্থী সুবোধ গোপ বলেন, "দীর্ঘদিন থেকে এই মন্দিরে আসা-যাওয়া করি । ছোটবেলা থেকে বাবা-কাকার কাছে মন্দিরের ইতিহাস শুনেছি । মন্দিরে এলে ভীষণ ভালো লাগে ৷ প্রতিবছর দুর্গাপুজোয় এখানে আসি ।" তবে এই পুজোয় জাঁকজমক ও আলোর রোশনাই না থাকলেও এখানকার আদিম আভিজাত্য এবং নিস্তব্ধ পরিবেশ দেখতে দূরদূরান্ত থেকে গবেষক, পর্যটক এবং সাধারণ মানুষ ভিড় জমান ।