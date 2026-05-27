অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের আবেদনে কী কী তথ্য, কতদিন সময় লাগবে? জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের আবেদনে কী কী তথ্য, কতদিন সময় লাগবে? জানালেন মুখ্যমন্ত্রী
অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য একটি ফর্ম চালু করছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের মহিলা এবং শিশুকল্যাণমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ও তাঁর দফতর এই বিষয়টা দেখছেন।
Published : May 27, 2026 at 5:46 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 5:55 PM IST
কলকাতা, 27 মে: বুধবার নবান্ন থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম পূরণ সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা কারা পাবেন আর কাদের নাম বাদ যাবে, এই নিয়ে অখনও অনেকের মনে একাধিক প্রশ্ন রয়েছে ৷ বুধবার নবান্ন থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই বিষয়ে তথ্য দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি জানান, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে এবং ট্রাইবুনালে আবেদন করেননি, এমন প্রায় 30 লক্ষ মানুষ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছেন। তাঁরা এই প্রকল্পের টাকা ভবিষ্যতে তাঁরা আর পাবেন না।
অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য একটি ফর্ম চালু করছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের মহিলা এবং শিশুকল্যাণমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ও তাঁর দফতর এই বিষয়টা দেখছেন। মুখ্যসচিব এবং অর্থসচিবের নেতৃত্বে আধিকারিকেরা এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। যাঁরা আধারের কাজ করেন, ভোটার তালিকা তৈরির কাজে যুক্ত, তাঁরাও এই কাজ করবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য যে ফর্ম পূরণ করতে হবে, তার জন্য আবেদনকারীদের তথ্য বিশদে চাওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে পরিবারের তথ্যও সংগ্রহ করতে চায় রাজ্য সরকার, যাতে তা অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রেও কাজে লাগানো যায়।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিন মাস বা 90 দিন ধরে চলবে এই প্রক্রিয়া। অনলাইন এবং অফলাইনে ফর্ম পূরণ করা যাবে। যাঁরা অনলাইন বা অফলাইন, কোনওভাবেই ফর্ম পূরণ করতে পারবেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরকারি আধিকারিকরা ফর্ম পূরণে সহযোগিতা করবেন। এলাকার বিধায়কেরাও এই ফর্ম পূরণে সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী 15, 16 এবং 17 জুন সরকারের পক্ষ থেকে জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করা হবে। সেখানেও অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পূরণ করার বিষয়ে সহযোগিতা করা হবে।
অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার যোজনার ফর্ম পূরণ এবং নাম নথিভুক্তকরণ যত দিন না সম্পন্ন হচ্ছে, ততদিন ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ চালু থাকবে। যাঁদের নাম 2 জুনের মধ্যে নথিভুক্ত হয়ে যাবে, তাঁরা জুন মাস থেকেই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন। তাঁদের ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ বন্ধ হয়ে যাবে।