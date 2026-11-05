টিকিট ছিল না, ট্রেন থেকে বামাক্ষ্যাপাকে নামিয়ে দিতেই অঘটন !

টিকিট ছিল না, ট্রেন থেকে বামাক্ষ্যাপাকে নামিয়ে দিতেই অঘটন !
Jamuria Bamakhepa Temple: বামাক্ষ্যাপার স্মৃতি বিজড়িত অলৌকিক কাহিনির চর্চায় আজও জামুড়িয়ার ইকড়া, শুনলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : November 5, 2026 at 6:32 PM IST
জামুড়িয়া, 5 নভেম্বর: টিকিট না থাকায় এক সাধুকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ রেলকর্মীরা । তারপর যা ঘটেছিল, আজও লোকমুখে অলৌকিক কাহিনি হয়ে বেঁচে রয়েছে জামুড়িয়ার ইকড়া গ্রামে ।
এটা কোনও কল্পকাহিনি নয়, এই গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সাধক বামাক্ষ্যাপার স্মৃতিধন্য ইকড়া গ্রামের নাম । কালীপুজোর প্রাক্কালে সেই অলৌকিক লোককাহিনি ঘিরেই নতুন করে চর্চায় এই জনপদ ।
অন্ডাল থেকে যাত্রা, ইকড়ায় নেমেই থমকে গেল ট্রেন !
স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, একবার অন্ডাল স্টেশন থেকে বৈদ্যনাথ ধামের উদ্দেশে রেলপথে যাত্রা করেছিলেন সাধক বামাক্ষ্যাপা । কিন্তু তাঁর কাছে টিকিট না থাকায় ব্রিটিশ আমলের রেলকর্মীরা তাঁকে জামুড়িয়ার ইকড়া স্টেশনের কাছে নামিয়ে দেন । ট্রেন থেকে নামিয়ে দিতেই পায়ে হেঁটে বামদেব ঘন জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যান । কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে অঘটন ঘটে ঠিক এরপরেই ।
কিছুতেই একচুলও নড়ানো যায় না ট্রেনটিকে । বারবার বিভিন্নভাবে চালানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন রেলকর্মীরা । যখন কিছুতেই ট্রেন চালানো সম্ভব হল না, তখন রেলকর্মীদের মনে সন্দেহ তৈরি হয় । যাঁকে সাধারণ যাত্রী ভেবে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তিনি কি আদৌ সাধারণ কোনও সাধু ? শুরু হয় তাঁকে খোঁজার পালা ।
শেষ পর্যন্ত ইকড়া গ্রামের প্রান্তে জঙ্গলের মধ্যে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বামদেবকে খুঁজে পান ৷ তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন রেলকর্মীরা । কথিত আছে, বামদেব সম্মতি দিতেই ফের চলতে শুরু করে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেন । আজও এই ঘটনা ইকড়ার মানুষের মুখে মুখে ফেরে ।
চারবার এসেছিলেন ইকড়ায়, সাধনার আসন আজও স্মৃতিধন্য
বামাক্ষ্যাপার সঙ্গে ইকড়া গ্রামের যোগসূত্র তৈরি হয় তার প্রধান শিষ্য ঋষিকেশ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরেই ৷ তাঁর আমন্ত্রণে বামাক্ষ্যাপা মোট চারবার এসেছিলেন ইকড়া গ্রামে । গ্রামের জমিদার ছিলেন ঋষিকেশ চট্টোপাধ্যায় । কথিত আছে, একবার ইকড়া গ্রামে বহু মানুষ কলেরায় আক্রান্ত হন । তখনই ঋষিকেশ চট্টোপাধ্যায় বামদেবকে গ্রামে এসে সবারই জন্য শান্তি প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেছিলেন । আশ্চর্যজনকভাবে বামদেব গ্রামে আসার পরেই সবাই কলেরা রোগ থেকে মুক্ত হতে শুরু করে ।
ইকড়ার মহিষাবুড়ি এলাকায় ট্রেন থেকে নেমে যে জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে তিনি সাধনায় বসেন বলে প্রচলিত রয়েছে । পরবর্তীকালে সেই স্থানেই গড়ে ওঠে বামদেবের মন্দির । আজও সেখানে নিয়মিত পুজো হয় ।
ঋষিকেশ চট্টোপাধ্যায়ের নাতি চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বামদেব শুধু মহিষাবুড়িতে সাধনাই করেননি, আমাদের বাড়িতেও এসেছিলেন । আমাদের বাসন্তী মন্দিরেও বসে থাকতেন । পরিবারের কাছে আজও সেই স্মৃতি অত্যন্ত মূল্যবান । বামদেবের প্রয়াণের পর গুরুর স্মৃতিরক্ষায় তাঁর শিষ্য ঋষিকেশ চট্টোপাধ্যায় নিজের জমি দান করে তারাপীঠে বামদেবের সমাধিক্ষেত্র তৈরির ব্যবস্থা করেছিলেন ।"
কালীপুজোয় বিশেষ আয়োজন
ইকড়ার বামদেব মন্দিরে সারাবছর পুজো হলেও কালীপুজোয় বিশেষ আয়োজন করা হয় । মন্দিরের প্রধান সেবাইত সুশীল চট্টোপাধ্যায় জানান, বিশেষ পূজার্চনার পাশাপাশি প্রচলিত রীতি মেনে বলিদান হয় । হাজার হাজার মানুষের জন্য ভোগের আয়োজন করা হয় । দূরদূরান্ত থেকেও ভক্তরা আসেন । তবে মহিষাবুড়িই নয়, ইকড়ার শ্মশান কালীমন্দিরের সঙ্গেও বামাক্ষ্যাপার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে । সেখানেও তাঁর চরণধূলি পড়েছে ।
তারাপীঠের সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগসূত্র
একদিকে তারাপীঠ, অন্যদিকে জামুড়িয়ার ইকড়া । দুই জায়গাকে যেন এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে বামাক্ষ্যাপার সাধনা ও তাঁর শিষ্যদের স্মৃতি । বামদেবের প্রধান শিষ্য ঋষিকেশ চট্টোপাধ্যায় জমিদার হওয়ার কারণে তারাপীঠ এলাকায় তারা মায়ের সেবার জন্য জমি দান করেছেন বলে তাঁর পরিবারের দাবি । শুধু তাই নয়, সেখানে বামদেবের সমাধিক্ষেত্র তৈরি করার পিছনেও ঋষিকেশ চট্টোপাধ্যায়ের অবদান ছিল । তার নাম আজও সমাধিক্ষেত্রে খোদিত আছে ।
তবে বামদেবকে ঘিরে যে গল্প, আধুনিক সময়েও সেই গল্পের আকর্ষণ কমেনি । বরং কালীপুজোর আবহে বামদেবের স্মৃতিধন্য এই গ্রাম নতুন করে টেনে আনছে ভক্ত ও কৌতূহলী মানুষকে ।