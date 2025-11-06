ETV Bharat / state

চিংড়িঘাটা মোড়ে যানজট কমাতে নতুন সেতু নির্মাণে উদ্যোগী কেএমডিএ

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 6, 2025 at 11:46 AM IST

কলকাতা, 6 নভেম্বর: সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে সায়েন্স সিটি অভিমুখী চিংড়িঘাটা মোড়ে গাড়ির যানজট কমাতে পদক্ষেপ নিচ্ছে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ)। শান্তিনগর খালের ওপর বর্তমান সরু সেতুর পাশেই একটি নতুন কংক্রিট সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে তারা ৷ যা ক্যাপ্টেন ভেরি পর্যন্ত বিস্তৃত হবে ।

বর্তমান সেতুটি ইএম বাইপাসের ওই অংশে সবচেয়ে সরু, ফলে এখানে প্রায়ই যানজটের সৃষ্টি হয় । তার উপর সেতুর শুরুতেই রয়েছে একটি বাসস্টপ, যেখানে যাত্রী ওঠানামার সময় যানবাহনের গতি কমে যায় । এই যানজটের সমস্যা দূর করতেই নতুন আরও একটি সেতু নির্মাণ করা হবে ৷ বাসস্টপটিও সেখানে স্থানান্তরিত করা হবে বলে জানিয়েছেন কেএমডিএ-র এক সিনিয়র আধিকারিক । তিনি জানান, সল্টলেক থেকে সায়েন্স সিটি যাওয়ার গাড়ির গতি বজায় রাখতে এই পদক্ষেপটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ।

কেএমডিএ-র পরিকল্পনা অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, নতুন সেতুটি হবে প্রায় 60 মিটার লম্বা ও 10 মিটার চওড়া ৷ যার পূর্বদিকের ফ্ল্যাঙ্কে একটি ফুটপাতও থাকবে । সেতু নির্মাণে প্রায় 12 কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে । ইতিমধ্যে প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলেও জানাচ্ছে কেএমডিএ ৷ এরপর তা অনুমোদনের জন্য নবান্নে পাঠানো হয়েছে । প্রতিদিন নিক্কো পার্ক থেকে চিংড়িঘাটা পর্যন্ত যাতায়াতে প্রচুর সময় নষ্ট হয় বলে অভিযোগ যাত্রীদের । এসডিএফ অফিসের এক কর্মী সুনীল দেবনাথ বলেন, "প্রতিদিন এই রাস্তা পাড়ি দিতে 20 থেকে 30 মিনিট সময় লেগে যায়, অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় মাত্র পাঁচ মিনিটেই যাওয়া সম্ভব । নতুন সেতুটি তৈরি হলে অনেকটাই স্বস্তি মিলবে বলে আশা করছি ।"

অন্যদিকে, লস্করহাটের টেগোর পার্কের কাছে ইএম বাইপাসের সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রায় 70 শতাংশ কাজ শেষ করে ফেলেছে কেএমডিএ । ওই এলাকাতেও অনুরূপ একটি সেতু নির্মাণ চলছে । কর্তৃপক্ষের আশা, চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই কাজ সম্পূর্ণ হবে ।

এর আগে রুবি মোড়ে পথচারীদের ভিড় কমানো, রাস্তা পারাপারের ঝুঁকি কমানো ও যানবাহনের গতি সচল রাখতে স্কাইওয়াক করেছে কেএমডিএ । তবে পরিকল্পনার তিন বছর পর সেই স্কাইওয়াক শেষমেষ উদ্বোধন হয়েছে আগামী 14 এপ্রিল । নিউ গড়িয়া - বিমানবন্দর রুটে রুবি মোড়ের কাছেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নামে মেট্রো স্টেশন । এই কমলা লাইন আপাতত রুবি পর্যন্ত চললেও, পুরোদমে যখন বিমানবন্দর পর্যন্ত চালু হয়ে যাবে, তখন এক ধাক্কায় রুবি মোড়ে পথচারীদের ভিড় অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করছে পুলিশ ও কেএমডিএ ।

