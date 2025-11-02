কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর আলোকিত হবে সৌরবিদ্যুতে, পরিকল্পনা কেএমডিএ-র
Published : November 2, 2025 at 8:44 PM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: কলকাতার অনেক উদ্যানে এখন সৌরবিদ্যুতে আলো জ্বলে। দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্ক থেকে উত্তরের দেশবন্ধু পার্ক। এবার সেই পথেই হেঁটে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটি পরিকল্পনা নিচ্ছে রবীন্দ্র সরোবরের রাতের সমস্ত আলো জ্বলবে সৌরবিদ্যুতে। এই মর্মে এবার রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করল কেএমডিএ কর্তৃপক্ষ।
কলকাতার বেশ কয়েকটি পার্কে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারে বিদ্যুৎ খরচ এক ধাক্কায় অনেকটাই নিচে নেমেছিল। ফলে আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছিল কলকাতা কর্পোরেশন। কিন্তু পৌর উদ্যানের কয়েক গুণ বড় দক্ষিণ কলকাতার ফুসফুস রবীন্দ্র সরোবর বিরাট জায়গা পর্যাপ্ত ভাবে আলো দিতে কর্তৃপক্ষের এখন বিপুল টাকা বিদ্যুৎ খরচ হয়। তাই এই বাড়তি খরচ লাগাম দিতেই এবার সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন তাঁরা। এতে প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের খরচ কমবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ।
কেএমডিএ সূত্রে খবর, সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে আলোক স্তম্ভগুলোতে যে সোলার প্যানেল লাগানো হয় এখানে সেটা লাগানো খুবই চ্যালেঞ্জিং। তাই সেই প্যানেল কোন জায়গায় লাগানো যায় সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে শুরু হয়ছে আলোচনা। পাশাপশি এই পরিকাঠামো তৈরি করতে একটা বড় অঙ্কের টাকা একলপ্তে খরচ সেই বিষয় নিয়েও চলছে আলোচনা। নজরুল মঞ্চে ধারকাছে কিংবা অন্য কোথাও এই প্যানেল লাগানো যায় কিনা ভাবে হচ্ছে। সরোবর চত্ত্বরে আলো সৌর শক্তিতে জ্বালানো গেলে পরবর্তী সময় সেখানে থাকা বিভিন্ন অফিস ভবন ও নজরুল মঞ্চে ক্ষেত্রেও এই বিকল্প শক্তি ব্যবহারের দিকে চিন্তাভাবনা করা হবে।
এই প্রসঙ্গে কেএমডিএ কর্তা বলেন, সরোবর নিয়ে আমরা যেমন সজাগ তেমনই পরিবেশ কর্মীদের চোখ এদিকে সব সময় থাকে। ইতিমধ্যে সরোবরের পলি তোলার ক্ষেত্রে নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগোচ্ছি। আর একটি পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ হবে এই সৌর বিদ্যুতের বাস্তবায়ন। সেটা করতে পারলে বিদ্যুৎ খরচ প্রতিমাসে বড় অংকের টাকা বাঁচবে। আসলে এখানে সবটাই গাছ। সেখানে আলোক স্তম্ভ ঢাকা পড়ে যায়। এই অবস্থায় সোলার প্যানেল লাগালে যদি সূর্যালোক পর্যাপ্ত না পায় তাহলে উদ্যোগ ব্যর্থ হবে। তাই সেই প্যানেল সরোবরের কোন জায়গায় লাগানো যায় সেটা ভাবা হচ্ছে। পরিকাঠামো তৈরির খরচ নিয়েও কথা চলছে পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে।
বিজ্ঞানী স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী বলেন, "এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। গ্রিন জোন রক্ষা করতে সেখানে যদি সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় তাহলে সেটা স্বাগত। এর জেরে সেখানে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার যে প্রচেষ্টা সেটা ত্বরান্বিত হবে।"