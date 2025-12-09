হাওড়ার একাধিক রাস্তা দূষণের উৎস ! সমস্যার সামাধানে কংক্রিট ব্লক বসাচ্ছে কেএমডিএ
প্রয়োজন অনুযায়ী একাংশ রাস্তায় করা হবে কংক্রিটের ঢালাই ৷ মেরামতির কাজ হবে আশেপাশের ছোট রাস্তাগুলির ৷
Published : December 9, 2025 at 7:32 PM IST
কলকাতা, 9 ডিসেম্বর: বর্ষার জেরে ক্ষতি হয়েছিল রাস্তার ৷ কোথাও গর্ত, কোথাও আবার পিচের আস্তরণ উঠে গেছে ৷ বর্ষার পর বেশ কয়েক মাস কাটলেও হাওড়ার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ছবিটা এমনই রয়ে গেছে ৷ খারাপ রাস্তার জেরে চারিদিকে উড়ছে ধুলো ৷ আর তার জেরে নাস্তানাবুদ হাওড়া শহর এলাকার একাংশ মানুষ ৷ আর এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষার রিপোর্ট সামনে এসেছে ৷ আর তারপরেই হুঁশ ফিরেছে প্রশাসনের ৷
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে খারাপ ও বেহাল রাস্তায় প্যাচ-ওয়ার্ক নয় ৷ নতুন করে তৈরি করে হাল ফেরানোর হবে রাস্তাগুলির ৷ সেখানে বসানো হবে কংক্রিটের ব্লক ৷ কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটি বা কেএমডিএ এই কাজ করবে ৷ তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেশ কিছু রাস্তার সামান্য অংশে হবে কংক্রিট ঢালাইয়ের কাজ ৷ আর বাকি সব রাস্তায় বসানো হবে কংক্রিটের ব্লক ৷ এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে 64 কোটি টাকার কিছু বেশি পরিমাণ অর্থ ৷ নতুন বছরের প্রথম দিকেই এই রাস্তাগুলোর হাল ফিরবে বলে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ ৷
কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটি সূত্রে খবর, দেবেন্দ্র গাঙ্গুলি রোড, ফোরশোর রোড, নৃসিংহ দত্ত রোড, বেনারস রোড, তাঁতিপাড়া রোড, কান্তপুকুর রোড, পঞ্চাননতলা রোডের বিপজ্জনক অংশগুলি ভালো করে মেরামতির প্রয়োজন রয়েছে ৷ এই রাস্তাগুলি প্রথমে সিদ্ধান্ত হয়েছিল কংক্রিট ঢালাই করার ৷ তবে, সেটা করলে এই বড় রাস্তাগুলির দুইপাশের এলাকা বা ছোট রাস্তাগুলি নিচু হয়ে যাবে ৷ ফলে বর্ষায় নতুন করে জল জমার সমস্যা তৈরি হবে ৷
আবার রাস্তার নিচ দিয়ে বিভিন্ন ইউটিলিটি তার ও পাইপ গেছে ৷ সেগুলি পরবর্তী সময়ে মেরামতি বা বদলের প্রয়োজন পড়লে, ঢালাই রাস্তা ভাঙতে হবে ৷ সবদিক ভেবে কেএমডিএ-র ইঞ্জিনিয়াররা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রয়োজন মতো কংক্রিট ঢালাই অল্প কিছু অংশ করা হবে ৷ বাকি অধিকাংশ রাস্তায় কংক্রিটের ব্লক বসানো হবে ৷
এতে রাস্তা উঁচু হয়ে যাওয়ার সমস্যা যেমন নেই, তেমন রাস্তা খারাপ হলে বা নীচে থাকা ইউটিলিটি নেটওয়ার্কের কাজ হলে সেই ব্লকগুলি সরিয়ে কাজ করা যাবে ৷ আবার পরে সেই ব্লক বসিয়ে দেওয়া যাবে যথাস্থানে ৷ ইতিমধ্যে মেরামতি ও নতুন করে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷
এই প্রসঙ্গে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটি এক কর্তা বলেন, "নতুন বছরের শুরুতেই কাজ শেষ হয় যাবে ৷ কংক্রিট ব্লক বসানো নানা দিকে সুবিধা হয়েছে ৷ অতীতে রাস্তাগুলি প্যাচ ওয়ার্ক করা হতো ৷ এবার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেরামতি হবে ৷ এই রাস্তার সঙ্গে দু’পাশে থাকা ছোট রাস্তাগুলিও সারাই হবে ৷ তার জন্য 25 কোটি টাকা খরচ হচ্ছে ৷"
KMDA-এর ওই আধিকারিক জানান, মূল রাস্তাগুলি কাজ শেষ করেই আশপাশের ছোট রাস্তাগুলি মেরামতিতে হাত দেওয়া হবে ৷ অর্থাৎ, আগামী বর্ষার আগেই হাওড়া শহরের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির যে-যে অংশ বিপজ্জনক বা মরণফাঁদ হয়ে রয়েছে, সেগুলি ঝা-চকচকে হয়ে যাবে ৷ গাড়ি চলাচল আরও মসৃণ হবে ৷ গাড়ির গতি শ্লথ হবে না ৷ রাস্তায় ধুলো কমবে অনেকটাই ৷ সেই সঙ্গে শীতকালে বাতাসে দূষণের মাত্রাও অনেক কমবে বলে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ ৷