সুভাষ সরোবরের ধারে মিয়াওয়াকি বন তৈরি করছে কেএমডিএ

মিয়াওয়াকি পদ্ধতিতে বন তৈরি করলে শহরে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ে, তাপমাত্রা কিছুটা হ্রাস পায়, এমনকি শ্বাসযন্ত্রের রোগও কমে ৷

MIYAWAKI FOREST KOLKATA
সুভাষ সরোবর, বেলেঘাটা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 20, 2025 at 2:35 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 20 অক্টোবর: সুভাষ সরোবরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন কাড়ে প্রত্যেকের ৷ গাছের ছায়া, পাখির কিচিরমিচির আর লেকের জলতরঙ্গ আপনাকে নিয়ে যায় এক অন্য জগতে ৷ নগরায়নের মধ্যেও সবুজ বাঁচাতে বড় উদ্যোগ নিল নিল কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ)।

কেএমডি-এর তরফে বেলেঘাটার সুভাষ সরোবরের ধারে প্রায় পাঁচ হাজার গাছের চারা রোপণ শুরু হয়েছে । লক্ষ্য এক নতুন মিয়াওয়াকি বন তৈরি। কেএমডিএ একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি নিয়েছে । এই প্রকল্পে অংশ নিয়েছে ওই প্রতিষ্ঠানের বহু ছাত্রছাত্রী, যারা রোপণ করছে ভবিষ্যতের 'সবুজ কলকাতা'।

কেএমডিএ-র এক আধিকারিক জানান, “বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের মোকাবিলায় বৃক্ষরোপণই একমাত্র কার্যকরী উপায়। মিয়াওয়াকি পদ্ধতিতে বন তৈরি করলে শহরে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ে, তাপমাত্রা কিছুটা হ্রাস পায়, এমনকি শ্বাসযন্ত্রের রোগও কমে।”

প্রায় 15 হাজার বর্গফুট জায়গাজুড়ে গাছ লাগানো হয়েছে । স্থানীয় ফলজ ও ছায়া-গাছ যেমন পেয়ারা, কাঁঠাল, ছাতিম, অশ্বত্থ, অমলতাস প্রভৃতি প্রজাতির চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে । এই পদ্ধতিতে ঘনভাবে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ পাশাপাশি বসানো হয়, যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ঘন বনভূমি তৈরি হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদ্ধতিতে তৈরি বন প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় প্রায় 10 গুণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে এটি বহুপ্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে । শহরাঞ্চলে যেখানে জায়গার অভাব, সেখানে এই পদ্ধতিতে ছোট এলাকাতেই ঘন বন তৈরি করা সম্ভব, যা বায়ুদূষণ ও কার্বন নিঃসরণ কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

মিয়াওয়াকি বন কী ?

জাপানের বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ আকিরা মিয়াওয়াকি একটি পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, যার মাধ্যমে খুব দ্রুতই ঘন জঙ্গল বা বন তৈরি করা সম্ভব। বনায়নের এই পদ্ধতিটি জাপানি উদ্ভিদবিদ এবং উদ্ভিদ বাস্তুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আকিরা মিয়াওয়াকি চালু করেছিলেন ৷ প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্র থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে মাত্র 20 থেকে 30 বছরের মধ্যে 100 শতাংশ জৈব, ঘন এবং বৈচিত্র্যময় অগ্রণী বন তৈরি করা সম্ভব।

মিয়াওয়াকি বনগুলি, সাধারণ বনের তুলনায় 10 গুণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে, অনেক ঘন হয় এবং অনেক বেশি জীববৈচিত্র্য ধারণ করে — ঠিক প্রাচীন, আদিম বনের মতো।

কেএমডিএ সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরের ধারে সফলভাবে একটি মিয়াওয়াকি বন তৈরি করা হয়েছে । সেখানকার অভিজ্ঞতা থেকেই এবার সুভাষ সরোবর এলাকায় একই প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে । কেএমডিএ-এর মতে, এটি ভবিষ্যতে স্থানীয় পরিবেশ উন্নয়নে ও শহরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক ছাত্র জানায়, “নিজেদের হাতে গাছ লাগিয়ে শহরের সবুজায়নে অংশ নিতে পেরে আমরা গর্বিত ৷ আশা করি, কয়েক বছরের মধ্যেই এই জায়গাটা সত্যিই একটা ছোট বন হয়ে উঠবে ।” কেএমডিএ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, আগামী দিনে কলকাতার অন্যান্য জলাশয় ঘিরেও একই ধরনের সবুজ বন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য শহরের পরিবেশগত ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করা এবং নাগরিকদের সবুজ জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা।

