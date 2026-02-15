কর্পোরেশনের বাজেটে শিক্ষায় কমল বরাদ্দ, পড়ুয়া সংখ্যা কমার প্রভাব !

কর্পোরেশনের বাজেটে শিক্ষায় কমল বরাদ্দ, পড়ুয়া সংখ্যা কমার প্রভাব !
ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে চলতি পুরবোর্ডের অধীনে কেএমসি-র শিক্ষা ব্যবস্থা বেহাল হওয়ার অভিযোগ বিরোধীদের ৷
Published : February 15, 2026 at 8:49 PM IST
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: কলকাতা পুরনিগমের 2026-2027 অর্থবর্ষের বাজেট পেশ হয়েছে শনিবার ৷ মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বাধীন এই বোর্ডের পাঁচ বছর মেয়াদ কালের শেষ বাজেট ছিল এটি ৷ ফিরহাদের পেশ করা বাজেটে শিক্ষাখাতে কমল বরাদ্দ ৷ সেই সঙ্গে পুর-শিক্ষা নিয়ে বেহাল দশার অভিযোগে সরব হল বিরোধীরা ৷ তাদের অভিযোগ, কলকাতা পুরনিগমের তথ্য বলছে বর্তমান বোর্ডের সময়কালে পুরনিগমের শিক্ষা ব্যবস্থার হাল বেহাল হয়েছে ৷
2025-26 অর্থবর্ষে 59 কোটি 70 লাখ 50 হাজার টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছিল পুরনিগমের শিক্ষা বিভাগে ৷ যদিও, চলতি এই অর্থবর্ষে সেই বরাদ্দ খরচের লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে পারেনি কেএমসি ৷ খরচ করেছে 44 কোটি 68 লাখ 75 হাজার টাকা ৷ তবে, আগামী অর্থবর্ষে সমস্ত খাতে গত বছরের তুলনায় বাজেট বরাদ্দ বাড়লেও, একমাত্র শিক্ষা খাতেই সেই বরাদ্দ সামান্য হলেও কমেছে ৷ যেখানে 36 লাখ টাকা বরাদ্দ কমানো হয়েছে চলতি অর্থবর্ষের তুলনায় ৷
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, বরাদ্দ যেমন কমেছে, তেমনই সব দিক থেকে নেতিবাচক তথ্য উঠে এসেছে শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে ৷ বর্তমান বোর্ডের শুরুর দিকে কলকাতা কর্পোরেশনের অধীনে প্রাইমারি স্কুল ছিল 263টি ৷ সেই সংখ্যা কমে 217টি স্কুল হয়েছে বর্তমানে ৷ এই স্কুলগুলির মধ্যে এক সময় বাংলা মাধ্যম ছিল 154টি ৷ যা বর্তমানে কমে হয়েছে 70 ৷ হিন্দি মাধ্যম ছিল 46টি, এখন কমে হয়ছে 38 ৷ উর্দূ স্কুল ছিল 56টি, কমে হয়েছে 41টি ৷
কেএমসি-র 144টি ওয়ার্ডে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বা এসএসকে-র সংখ্যা ছিল 102টি ৷ বর্তমানে তা কমে গিয়ে 65-তে দাঁড়িয়েছে ৷ শুধু স্কুল নয়, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে চলতি বোর্ডের সময়কালে ৷ এমনকি পড়ুয়ার সংখ্যা 26 হাজার 971 জন ছাত্রছাত্রী থেকে কমে এক ধাক্কায় 13 হাজার হয়েছে ৷
কর্পোরেশনের এই পরিসংখ্যান কার্যত শহুরে প্রান্তিক পরিবারের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা ৷ কারণ, এই সমস্ত স্কুলে যেসব বাচ্চা পড়াশোনা করতে যায়, তারা শহরের এক্কেবারে প্রান্তিক পরিবারের ছেলেমেয়ে ৷ তাদের অভিভাবকদের অধিকাংশই ভ্যান চালক, কাগজ কুরানি, পরিচারিকার মতো পেশায় যুক্ত ৷ তাই কলকাতা পুরনিগমের বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ কমায় ব্যাপকভাবে সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷
তবে, কলকাতা পুরনিগমের শিক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদ সন্দীপন সাহা দাবি করেছেন, "বাংলা শিক্ষা পোর্টাল হয়েছে ৷ তাই ছাত্র সংখ্যা কমেছে ৷ আগে একজন ছাত্রের অনেক স্কুলে নাম থাকত ৷ এখন একটি স্কুলেই আছে ৷ তাই পরিসংখ্যানে পড়ুয়া কমেছে ৷ আমাদের প্রি-প্রাইমারি চলে ৷ সেটা 'বাংলা শিক্ষা পোর্টালে' রেজিস্ট্রেশন হয় না ৷ অনেক কিছু ভালো কাজ হচ্ছে ৷ যে স্কুল আছে, সেগুলোকে আরও ভালো করব ৷ শিক্ষক পেলে আরও সুবিধা হবে ৷"