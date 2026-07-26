মালিকের স্বার্থরক্ষা করে ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলি বাঁচানোর উদ্যোগ, KMC'র নয়া হেরিটেজ আইন

মালিকের স্বার্থরক্ষা করে ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলি বাঁচানোর উদ্যোগ, KMC'র নয়া হেরিটেজ আইন
নয়া আইনে ঐতিহ্যবাহী ভবনের মালিক পাবেন নির্মাণ কাজের অধিকার বিক্রির সম্মতি বা টিডিআর ৷ সম্পত্তির মালিক পাবেন দ্বিগুণ পরিমাণ ফ্লোর এরিয়া রেশিও ৷
Published : July 26, 2026 at 9:32 PM IST
কলকাতা, 26 জুলাই: রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জীর্ণ হয় পড়ছে কলকাতা শহরের বহু ঐতিহ্যবাহী ভবন ! ইতিহাসের পাতায় চলে যাচ্ছে একের পর এক ঐতিহ্য ৷ বর্তমান প্রজন্মের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে, চাইলেও রক্ষা করতে পারছে-না সেই সব নির্মাণ বা স্থাপত্য ৷ ফলে প্রমোটারদের গ্রাসে চলে যাচ্ছে শহরের ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলি ৷ মাথা তুলছে বহুতল থেকে শপিং মল ৷
তাই সেইসব ঐতিহ্যবাহী পুরনো বাড়ি রক্ষা করতে এবার কলকাতায় লাগু হতে পারে নয়া হেরিটেজ আইন ৷ যেখানে মালিকের স্বার্থ রক্ষিত হবে, সঙ্গে ঐতিহ্যও ৷ আর্থিক মুনাফা লাভ করতে পারবেন মালিক ৷ নয়া আইনে ঐতিহ্যবাহী ভবনের মালিক পাবেন নির্মাণ কাজের অধিকার বিক্রির সম্মতি অর্থাৎ, ট্রান্সফারেবেল ডেভলপমেন্ট রাইটস বা টিডিআর ৷
বিগত কয়েক বছর ধরেই কলকাতার হেরিটেজ সম্পত্তি নিয়ে নানা জটিলতা দেখা গিয়েছে ৷ মালিকপক্ষ আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে রক্ষণাবেক্ষণ করে উঠতে পারেন না ৷ এর জেরে ভগ্নদশা হয় আছে বহু হেরিটেজ সম্পত্তি ৷ আবার সেই সম্পত্তি সম্পূর্ণ ভেঙে বহুতল তোলার ক্ষেত্রে আইনি জটিলতাও আছে ৷ যেমন, হেরিটেজ সম্পত্তির ক্ষেত্রে সম্পত্তি করে ছাড় দেয় কলকাতা পুরনিগম ৷ তবে, সেই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করার শর্তে ৷ কিন্তু, সম্পত্তি কর অল্প আর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ অনেক বেশি ৷ তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা হয় না ৷ অনেক জায়গায় ঐতিহ্যবাহী ভবন বা স্থাপত্য এভাবেই হারিয়ে গিয়েছে ৷
কিন্তু, এই সমস্যার সুন্দর ও সহজ সুরাহা দেখিয়েছে লন্ডন ৷ সেখানে টিডিআর আইন চালু থাকায় ঐতিহ্য রক্ষায় সমস্যায় পড়তে হয় না বাড়ির মালিকদের ৷ কলকাতা কর্পোরেশনে টিডিআর বিষয়ে ড্রাফট ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে ৷ চলে গিয়েছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অনুমোদনের জন্য ৷ সেখানকার আইন বিভাগ খতিয়ে দেখে বিধানসভায় হেরিটেজ রক্ষা সংক্রান্ত নয়া আইন পাশ করবে ৷ এরপর মেয়র পারিষদ বৈঠক হয় আইন লাগু হবে ৷ সব কাজ এগোলেও, আইন থমকে গেছে কেএমসি-তে নির্বাচিত বোর্ড না-থাকার জন্য ৷ নির্বাচিত বোর্ড নেই ফলে নেই মেয়র ও তাঁর পারিষদরাও নেই ৷ তাই আসন্ন নভেম্বর মাসে কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচনের পর বোর্ড গঠিত হলেই এই আইন লাগু হবে ৷
এই নয়া আইনে বলা হচ্ছে, ঐতিহ্যবাহী ভবনের তকমা থাকলে সেটি ভেঙে নতুন নির্মাণ করার ক্ষেত্রে আইনি বাধা থাকবে ৷ তবে, সম্পত্তির মালিক দ্বিগুণ পরিমাণ ফ্লোর এরিয়া রেশিও পাবেন ৷ অর্থাৎ, কোনও ঐতিহ্যশালী সম্পত্তি 2000 বর্গফুট হলে, মালিক 4000 বর্গফুট ফ্লোর এরিয়া রেশিও পাবেন ৷ তাঁর অন্যত্র জমি থাকলে সেখানে নির্মাণ করতে পারবেন ৷
যদি, বিকল্প না-থাকে তাহলে কোনও প্রোমোটারকে সেই ফ্লোর এরিয়া রেশিও বিক্রি করতে পারবেন ৷ সেই টাকা দিয়ে প্রথমেই হেরিটেজ সম্পত্তি কাঠামো সবটা মেরামত করতে হবে ৷ ফলে ঐতিহ্য রক্ষা পেল, আবার ফ্লোর এরিয়া রেশিও বিক্রি করে আর্থিক মুনাফাও হল মালিকের ৷ কলকাতায় কমবেশি 1400 হেরিটেজ আছে ৷ যার মধ্যে গ্রেড-1 হেরিটেজ হল 717টি, গ্রেড-2এ 216টি, গ্রেড-2বি 119টি ৷ আর 200-র বেশি ঐতিহ্যশালী ভবনের গ্রেড পাওয়া এখনও বাকি আছে ৷
এ নিয়ে কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "লন্ডনে বহুদিন এই টিডিআর চালু আছে ৷ তবে, সেখানে আগে সংস্কার করলে তবেই আর্থিক সুবিধা বা টিডিআর-এর সবুজ সংকেত মেলে ৷ এখানে সেইটাই সমস্যা ৷ আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের সদস্যরা নিজেরা সংস্কার করতে পারেন না ৷ তাই এই বিষয়গুলো ড্রাফটে বলা আছে ৷ এই ক্ষেত্রে দুই দফায় টিডিআর অনুমতি মিলবে ৷ প্রথম দফায় ফ্লোর এরিয়া রেশিও বিক্রি করে সংস্কার করতে হবে ৷ তবেই দ্বিতীয় দফায় অতিরিক্ত ফ্লোর এরিয়া রেশিও বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন মালিকরা ৷"