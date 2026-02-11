'যুব সাথী'র আবেদন জানাতে প্রতিটি বরোয় শিবির কর্পোরেশনের, চলবে 16-21 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

'যুব সাথী'র আবেদন জানাতে প্রতিটি বরোয় শিবির কর্পোরেশনের, চলবে 16-21 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত
1 এপ্রিল তারিখ থেকে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে বেকার ভাতার টাকা ৷ দেওয়া হবে সরকারি সিলমোহর দেওয়া আবেদনপত্র ৷
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের ভোট অন অ্যাকাউন্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চমক ছিল 'যুব সাথী' প্রকল্প চালু করা ৷ আগামী 1 এপ্রিল থেকে গ্রাহক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে এই বেকারভাতার 1500 টাকা ৷ মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই কলকাতা পুরনিগমে মেয়র পারিষদদের নিয়ে একটি বৈঠক ডাকা হয় ৷ সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আগামী 15-25 ফেব্রুয়ারি, টানা 10 দিন 'যুব সাথী' প্রকল্পের আবেদন গ্রহণ করা হবে ৷ আর তার জন্য কর্পোরেশনের প্রতিটি বরোতে শিবির করা হবে ৷
আগামী বিধানসভা ভোটের বৈতরণী পার করতে ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমেছে রাজ্যের শাসকদল ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো এবার কলকাতায় 'যুব সাথী' বাস্তবায়নে পদক্ষেপ করল কলকাতা কর্পোরেশন ৷ আজ মেয়র পারিষদ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় দশদিন ব্যাপী শিবির করা হবে ৷ ঠিক হয়েছে আগামী 16 ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিটি বরো অফিসে শুরু হবে শিবির ৷ সেখানেই আবেদনপত্র দেওয়া ও পূরণ করা হবে ৷ কেএমসি সামাজিক বিভাগের সঙ্গে অন্যান্য বিভাগের বিপুল সংখ্যায় কর্মীকে এই কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে ৷
জানা যাচ্ছে, কোনও জেরক্স কপি নয়, একেবারে সিলমোহর দেওয়া আবেদনপত্র দেওয়া হবে ৷ দেখাতে হবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড ও মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার রেজাল্ট ৷ আবেদনপত্র শিবিরেই পূরণ করে জমা নেওয়া হবে ৷ এর পরবর্তী সময় কলকাতা কর্পোরেশন সামাজিক ক্ষেত্র বিভাগের তরফে প্রতি ওয়ার্ডে সেই আবেদনকারী এই 'যুব সাথী' পাওয়ার যোগ্য কি না, সেটা খোঁজ নেওয়া হবে ৷ প্রক্রিয়া শেষ হলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য জমা নেওয়া হবে ৷ এরপর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো যোগ্য আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে 1 এপ্রিল থেকে ঢুকবে টাকা ৷
এই প্রসঙ্গে কলকাতার সামাজিক ক্ষেত্র বিভাগের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "যুব সাথী প্রকল্পে হেল্প ডেস্ক করবে কলকাতা পুরনিগম ৷ মেয়র পারিষদ বৈঠকে আজ এই নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷ রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পে 1 এপ্রিল থেকে রাজ্যের বেকার যুবকরা 'যুব সাথী' প্রকল্পে ভাতা পাবেন ৷ 21 থেকে 40 বছরের যুবকদের থেকে এই প্রকল্পের ফর্ম জমা নেওয়া হবে ৷ প্রতিমাসে দেড় হাজার টাকা করে আর্থিক ভাতা পাবেন রাজ্যের যুবকরা ৷"
তিনি আরও বলেন, "কলকাতা পুরনিগমের 16টি বরোতেই বিধানসভা ভিত্তিক হেল্প ডেস্ক থাকবে ৷ 16 ফেব্রুয়ারি থেকে 25 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতা পুরনিগমের বরোতে হেল্প ডেস্ক চালু থাকবে ৷ এই শিবির যথাযথভাবে করতে নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ ক্যাম্পগুলি পরিদর্শন করবেন বিধায়ক ও ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা ৷ অন্যদিকে 2025 সাল আবেদন করা প্রায় 1 লাখ 25 হাজার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আবেদন মঞ্জুর করেছে কলকাতা কর্পোরেশন।