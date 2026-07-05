আরও চাপে টালা প্রত্যয়, সময়ের মধ্যে আগের অবস্থায় না-ফেরালে আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি

আরও চাপে টালা প্রত্যয়, সময়ের মধ্যে আগের অবস্থায় না-ফেরালে আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি
কেএমসি-র ভূমিকার দিকেও নজর থাকবে বলে হুঁশিয়ারি কাশিপুর বেলগাছিয়ার বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারির ৷
Published : July 5, 2026 at 6:06 PM IST
কলকাতা, 5 জুলাই: অভিযোগ উঠতেই দখল করা মাঠের অংশ আগের মতো করে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা কর্পোরেশন ৷ এবার কেএমসি-র তরফে উত্তর কলকাতা টালা প্রত্যয় ক্লাবকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভেঙে দেওয়া পাঁচিল ও লোহার রেলিং আগের মতো করে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ অন্যথায় সময় অতিক্রান্ত হলে পুর আইন মেনে ব্যবস্থা গ্রহণ করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ৷
অন্যদিকে, কাশিপুর বেলগাছিয়ার বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি বলেছেন, "কর্পোরেশনের নির্দেশ কেউ লঙ্ঘন করলে রেয়াত করা হবে না ৷ সময়ের মধ্যে নির্দেশ না-মানলে যেমন আইনি পদক্ষেপ নেব এই কাজে যুক্তদের বিরুদ্ধে, তেমনই কর্পোরেশনের আধিকারিকরা কোনও পদক্ষেপ না-নিলেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ সাধারণ মানুষের জিনিস যেমন ছিল, তেমনভাবেই ফেরাতে হবে ৷"
উত্তর কলকাতায় আচমকাই দুর্গা পুজোর শুরু করে নজর কেড়েছিল টালা প্রত্যয় ৷ কোটি টাকার বেশি এই পুজোর বাজেট হতো বলে অভিযোগ ৷ আর পুজোর জন্য তৈরি মণ্ডপ প্রায় বছরেরও অর্ধেক সময় ধরে তৈরি হতো ৷ কারণ, পুজোর বেশ কয়েক মাস আগে থেকে মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হতো ৷ আবার সেই মণ্ডপ খুলতে পুজোর পরে বেশ কয়েক মাস লেগে যেত ৷ অভিযোগ, এই পুজোর জন্য দখল হয়ে গেছিল কলকাতা কর্পোরেশনের মাঠের বিরাট অংশ ৷ মণ্ডপ তৈরি করতে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল মাঠের পাঁচিল ও লোহার রেলিং ৷
রাজ্যে বিজেপির সরকার গঠনের পরেই সেই দখলদারি নিয়ে সরব হন স্থানীয় বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি ৷ এরপরেই কলকাতা পুরনিগম নোটিশ দিয়ে মাঠের জবরদখল করা অংশ খালি করতে ৷ সেই মতো দফায় দফায় কাজও করে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ৷ এর মধ্যেই বিধায়কের তরফে একাধিক অভিযোগ এনে টালা প্রত্যয়ে কর্মরতদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয় ৷ সেই পরিস্থিতিতে এবার কলকাতা পুরনিগমের নতুন নির্দেশ, মাঠের ভেঙে ফেলা পাঁচিল ও তার উপরে থাকা লোহার রেলিং ঠিক আগের মতো করে দিতে হবে ৷ আর তা সময়ের মধ্যে করে না-দিলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷
এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "জমে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করেছে ৷ কাঠামো সরিয়েছে ৷ এবার ভেঙে দেওয়া পাঁচিল, রেলিং সবটাই আগের মতো করে দিতে বলা হয়েছে ৷ সময় দিয়েছি, তার মধ্যেই করতে হবে ৷ না-হলে এই ক্ষেত্রে আইন মেনে পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷"
এ নিয়ে বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি বলেন, "সাধারণ মানুষের মাঠ, রাস্তা এক ইঞ্চিও দখল নিতে দেব না ৷ কর্পোরেশন, থানা আইন মেনে ব্যবস্থা নেবে ৷ কর্পোরেশনের দেওয়া সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর কাজ না-হলে ফের আইনি পদক্ষেপ করব ৷ কর্পোরেশন কী ভূমিকা নিচ্ছে সেটাও দেখব ৷"