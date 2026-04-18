ভোট বাজারে কর আদায়ে রেকর্ড কর্পোরেশনের, কোষাগারে ঢুকেছে বিপুল টাকা
সামনে ভোট ৷ আর তার আগে, সম্পত্তি কর আদায়ে বিপুল টাকা বাড়ল কলকাতা কর্পোরেশনের ৷
Published : April 18, 2026 at 6:46 PM IST
কলকাতা, 18 এপ্রিল: কোষাগারের হাল বেহাল এই ছবি বারে বারে উঠে আসে কলকাতা কর্পোরেশনের। তবে তার মধ্যেই যেন আশার আলো। ভোট আবহে সম্পত্তি কর বাবদ বিপুল অর্থ জমা পড়েছে কর্পোরেশনের কোষাগারে। কলকাতা কর্পোরেশনে এখন প্রায় কাজকর্ম না-চলার মতো। পরিষেবা বজায় রাখতে যতটুকু করণীয় তেমনটাই কাজ চলছে। এখন ভোটময় পুর প্রশাসনের একাংশ।
এর মধ্যেই কর্পোরেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, 2025-26 অর্থবর্ষে 01.04.2025 থেকে 31.03.2026 পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুসারে সম্পত্তি কর বাবদ কর্পোরেশনের সম্পত্তি কর মূল্যায়ন বিভাগ আদায় করেছে 1302, 95, 88, 389 টাকা। 2024-25 অর্থবর্ষে এই আদায়ের পরিমাণ ছিল 1260, 1247, 098 টাকা ৷ মার্চের শেষে কোষাগারে আগের বারের তুলনায় অতিরিক্ত 42 কোটি টাকা জমা পড়েছে।
ভোট আবহে থমকে আছে সম্পত্তি করে ছাড় দেওয়ার একাধিক আবেদন। একইভাবে অন্যবারের জোর কদমে কর আদায় শুরু হলেও এইবার ভোটের কারণেই অনেকটাই সেই সেই সক্রিয়তার ছাপ দেখা যাচ্ছে না। সম্প্রতি, শেষ হওয়া বছরে সব থেকে বেশি সম্পত্তি কর আদায় হয়েছে সাউথ সাবার্বান ইউনিট থেকে। আদায়ের পরিমাণ 74, 69, 55, 820 টাকা। 7, 24, 77, 224 টাকা বাড়তি আয় হয়ছে যার শতাংশ বিচারে দাঁড়ায় 10.75 শতাংশ অতিরিক্ত।
দ্বিতীয় স্থানে বোরো 12। এখান থেকে আয় হয়ছে 113, 06, 20, 135 টাকা, যা আগের বারের তুলনায় 6, 83, 58, 899 টাকা অতিরিক্ত। তৃতীয় স্থানে এসি সাউথ। আদায় করেছে 554, 051, 4400 টাকা। গতবারের তুলনায় অতিরিক্ত আদায় করেছে 25, 14, 32, 430 টাকা। 4.75 শতাংশ। একইভাবে বেশকিছু জোন মুখ থুবড়ে পড়েছে সম্পত্তি কর আদায়ের ক্ষেত্রে।
গার্ডেনরিচ ইউনিট সব থেকে খারাপ অবস্থা। সেখানে গত বারের তুলনায় 2024-25 অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর আদায় পরিমাণ 12.01 শতাংশ কম। সংখ্যায় দাঁড়ায় 1, 46, 98, 767 টাকা কম আদায় করেছে। আদায়ের পরিমাণ 10, 77, 39, 205 টাকা।
খারাপ অবস্থা এসি নর্থ জোনেও। সেখানে 2025-26 অর্থবর্ষে আয় কমেছে 0.28 শতাংশ। টাকার অঙ্কে হয় 84, 66, 135 টাকা। 11 নম্বর বোরো ও টলি ট্যাক্স জোন দু'টিতে আয় বেড়েছে। ফলে সব মিলিয়ে 42 কোটি টাকার বেশি আয়ের পরিমাণ বেড়েছে 2024-25 থেকে।
এই প্রসঙ্গে এক আধিকারিক জানিয়েছেন, চলতি অর্থবর্ষে নির্বাচনী বিধি থাকায় অল্প বিস্তর কাজকর্মে ছেদ পড়ছে। ভোট মিটলে এক্কেবারে কোমর বেঁধে নামা হবে। কারণ আর কয়েক মাস গেলেই ফের দুর্গাপুজো। বছর শেষের নানা অনুষ্ঠান। তখন আবার আদায় করার কাজ ব্যাহত হবে। ফলে এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে ভোট পরবর্তী সময় প্রতিটি ওয়ার্ডের সম্পত্তি কর মূল্যায়ন বিভাগের কর্মী আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসে পরিকল্পনা করে নেমে পড়তে হবে। দীর্ঘ বকেয়াগুলো আদায়ে বাড়তি নজর থাকবে এখন।