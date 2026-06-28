শহর জুড়ে ফের হবে হকার সমীক্ষা, কেন্দ্রীয় ঋণ প্রদান-সহ একগুচ্ছ জরুরি সিদ্ধান্ত
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, টিভিসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সবার আগে শহরের হকিং জোন ও নন হকিং জোন চিহ্নিত করা হবে ।
Published : June 28, 2026 at 5:46 PM IST
কলকাতা, 28 জুন: শহর জুড়ে এবার হকার নীতির প্রকৃত বাস্তবায়নে পদক্ষেপ শুরু করল পুর টাউন ভেন্ডিং কমিটি (টিভিসি)। কলকাতায় কত বৈধ হকার হবে, তা নিয়ে নতুন করে সমীক্ষা হবে । আইন মাফিক তৈরি হবে নতুন কমিটি । হকারদের কেন্দ্রীয় ঋণ প্রকল্পের সুবিধার আওতায়ও আনা হবে । এমনই বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর টাউন ভেন্ডিং কমিটি ৷
দেশজুড়ে কেন্দ্রীয় হকার আইন প্রণয়ন হলেও সবার শেষে, কয়েক বছর আগে রাজ্যে তা লাগু হয় । তবে কেন্দ্রীয় আইন অনুসারে যেভাবে কমিটি গঠনের কথা ছিল, সেসব তোয়াক্কা না-করেই কমিটি গঠন করা হয়েছিল । ফলে আদালতে মামলাও হয় । বছর দুই আগে শুরু হয়েছিল ডিজিটাল হকার সমীক্ষা । সেই উদ্যোগও অচিরেই থেমে গিয়েছে । শহরে কত বৈধ হকার রয়েছে, তা কেউ জানে না । তবে মহানগরের ফুটপাথ থেকে পিচ রাস্তা দখল করে ফেলেছে অবৈধ হকার । তাঁদের হটানো নিয়েও গড়িমসি দেখা গিয়েছে বিগত 15 বছরে, তৃণমূল সরকারের সময়কালে । তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর ধমকের পর পুলিশ কিছুদিন তৎপর ছিল ৷ তারপর যেই কে সেই ছবি ।
রাজ্যে পালাবদল হতেই এবার সেই ছবি বদলের চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে । কলকাতা পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, টিভিসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সবার আগে শহরের হকিং জোন ও নন হকিং জোন চিহ্নিত করা হবে । কমিটি নতুন করে গঠন করা হবে । যেখানে কোনও রেজিস্ট্রার্ড ট্রেড ইউনিয়ন বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থাকবে না । 2015 সালে শেষবার হকার সমীক্ষা করা হয়েছিল ৷ সমীক্ষার যে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে 59 হাজার হকারের তালিকা ছিল । পরে 2024 সালে ডিজিটাল সার্ভে হয়, তাতে 54 হাজার হকার আবেদন পূরণ করলেও 14 হাজারের আবেদন গ্রহণ করা হয় । পরে 8700 জনকে সিওভি দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল । যদিও এর কোনও তালিকাই আর প্রকাশ করা হয়নি ৷
ইতিমধ্যেই এসআইআর হয়েছে । ফলে ঝাড়াই বাছাই করে নতুন তালিকা তৈরি হবে । সেই তালিকাভুক্ত হকাররাই কেন্দ্রীয় ঋণ পাবেন । সার্টিফিকেট অফ ভেন্ডিং বা সিওভি পাবেন । পিচ রাস্তায় কোনও হকারকে কোনও অবস্থাতেই বসতে দেওয়া হবে না । ফুটপাথের এক তৃতীয়াংশে হকার থাকবে । আপাতত সমস্ত মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের গেটগুলির দুই দিক 45 ফুট করে ফাঁকা জায়গা রাখা হবে । সেখানে যে সমস্ত হকার আইন মাফিক হকারি করেছেন, তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে । তবে হেরিটেজ বা সিজনাল বাজারগুলি নিয়ে এখনই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি ।
15 দিনের মধ্যে হকিং জোন, নন হকিং জোন ও বৈধ হকারের সমীক্ষা করে তালিকা চূড়ান্ত করা হবে । টিভিসি সদস্য অসিত সাহা বলেন, "আমাদের একাধিক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে । দ্রুত জোন নির্দিষ্ট করে সমীক্ষা শেষ করতে হবে । পরবর্তী সময়ে বাকি নিয়মগুলি আবার কার্যকর হবে । অবৈধ ভাবে হকারি করার কোনও সুযোগ থাকবে না । প্রয়োজনে ধারে-কাছে পুনর্বাসন দেওয়া হবে ।"