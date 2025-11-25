ETV Bharat / state

কীভাবে বজায় থাকবে খাবারের গুণগত মান, স্ট্রিট ফুড হকারদের প্রশিক্ষণ দেবে কর্পোরেশন

খাবার তৈরির উপকরণ, বানানোর পদ্ধতি ও তৈরি করা খাবার সংরক্ষণের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ ৷ দায়িত্বে কলকাতা পুরনিগমের খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ ৷

Kolkata Street Food
খাবারের গুণগত মান বজায় রাখতে স্ট্রিট ফুড হকারদের প্রশিক্ষণ দেবে কেএমসি ৷ (নিজস্ব ছবি)
Published : November 25, 2025 at 9:24 PM IST

কলকাতা, 25 নভেম্বর: শহরে কাজেকর্মে আসা লোকজনের একটা বড় সংখ্যা প্রাতঃরাশ ও মধ্যাহ্নভোজের জন্য রাস্তার ধারের দোকানের উপর নির্ভরশীল ৷ বিশেষত, ফুটপাথের ধারে ছোট-ছোট দোকান থেকে খাবার কিনে খান লোকজন ৷ সেই বড় অংশের মানুষের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে বিশেষ উদ্যোগ নিল কলকাতা পুরনিগমের খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ ৷ ফুটপাতের হকার বা কলকাতার স্ট্রিট ফুড হকারদের খাবারের গুণমান বজায় রাখতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে কর্তৃপক্ষ ৷

উল্লেখ্য, কলকাতা শহরে রাস্তার ধারের অধিকাংশ খাবারের দোকানে নজর দিলে দেখা যায়, রান্নায় ব্যবহৃত মশলাপাতি নিম্নমানের ৷ কোথাও তেল একাধিকবার ব্যবহৃত হচ্ছে ৷ আবার খাবার যে পাত্রে পরিবেশন বা যেখানে তৈরি হচ্ছে সেই জায়গাটি অপরিচ্ছন্ন ৷ আর এই প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সাধারণের স্বাস্থ্য ৷ তাই স্বাস্থ্যের ক্ষতি রুখতে সেই সমস্ত ফুটপাথের ছোট খাবারের দোকানের হকারদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে চলেছে কলকাতা কর্পোরেশন ৷

খাবারের গুণগত মান বজায় রাখতে স্ট্রিট ফুড হকারদের প্রশিক্ষণ দেবে কেএমসি ৷ (নিজস্ব ভিডিয়ো)

কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, হকার লাইসেন্স আছে এমন 40 জন স্ট্রিট ফুড ভেন্ডারকে বুধবার থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হবে কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের অডিটরিয়ামে ৷ এই প্রশিক্ষণ দেবে FSSAI নথিভুক্ত সংস্থা ৷

প্রশিক্ষণের মূল বিষয়গুল হল, কোনও হকার যে-যে খাবারের পদ বিক্রি করেন, সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সবজি, চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলার মান কেমন হবে ৷ সেই সমস্ত এফএসএসএআই অনুমোদিত কি না, তা দেখে কেনা ৷ যেখানে রান্না করা হচ্ছে সেই জায়গা পরিচ্ছন্ন কি না ৷ রান্নায় ব্যবহৃত বাসন পরিষ্কার কি না ৷ যিনি রান্না করছেন, তাঁর মাথা ঢাকা, পরনে অ্যাপ্রন থাকছে কি না, হাতে গ্লাভস পরা, তৈরি করা রান্না সঠিকভাবে সংরক্ষণের বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৷

এর পাশাপাশি, খাবারে ব্যবহার হওয়া কাঁচামাল ঠিক করে রাখা ৷ খাবার ডিজপজাল পাত্রে পরিবেশন করা ৷ অর্থাৎ, যা একবার ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া হয় ৷ তেল একবার ব্যবহারের পর, দ্বিতীয়বার তা ব্যবহার না-করা ৷ আর করলেও, কতবার ব্যবহার করা যায়, সবটাই একেবারে হাতে-কলমে বোঝানো হবে ৷

Kolkata Street Food
রাস্তার ধারে ঢাকা না-দিয়ে রাখা খাবার তৈরির উপকরণ ৷ (নিজস্ব ছবি)

এই প্রশিক্ষণকে অনেক হকার স্বাগত জানিয়েছেন ৷ তাঁদের কথায়, "আমরা জানতে পারলে সেটা আমাদের ক্ষেত্রে ও যাদের খাবার বিক্রি করছি, তাদের ক্ষেত্রেও উপকার ৷ গুণগত মান ভালো হলে তো ভালোই ৷ ক্রেতাদের বিশ্বাস বাড়বে, ফলে বিক্রিও বাড়বে বলে আশা রাখছি ৷"

Kolkata Street Food
রাস্তার ধারে খোলা জায়গায় তৈরি হচ্ছে খাবার ৷ (নিজস্ব ছবি)

ক্রেতারাও কর্পোরেশনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন ৷ তাঁদের মতে, "কাজের সূত্রে এলে অনেক সময় বাড়ির খাবার আনা সম্ভব হয় না ৷ সেই ক্ষেত্রে বাইরের খাবারের উপরেই ভরসা করতে হয় ৷ তাই সেই খাবার যদি গুণমানে ভালো হয়, ভালো পাত্রে পরিবেশন হয়, কিংবা রান্না হয়, সেটা তো অবশ্যই আমাদের ক্ষেত্রে ভালো ৷"

Kolkata Street Food
কলকাতায় রাস্তার ধারের দোকানে ঢাকা না-দেওয়া অবস্থায় রাখা খাবার ৷ (নিজস্ব ছবি)

কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা শহর জুড়ে খাবারের গুণমান কেমন সেটা পরীক্ষা করতে বিভিন্ন সময় অভিযান করে থাকি ৷ এই ধরনের প্রশিক্ষণ ছোট হোটেল, রেস্তরাঁ ও দোকানগুলির কর্মীদের ইতিমধ্যে দিয়েছি ৷ কিন্তু, এই প্রথম রাস্তার ধারে লাইসেন্স প্রাপ্ত হকারদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি ৷ কারণ, এই স্ট্রিট ফুড হকারদের কাছেই প্রতিদিন সব থেকে বেশি মানুষ খাবার কিনে খায় ৷ তাই সেই পরিবেশ, খাবারের মান যাতে শুরু থেকেই ভালো হয়, সেটাই নিশ্চিত করতে চাইছি আমরা ৷ প্রশিক্ষণের পর তাঁদের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে ৷ তাঁরা প্রশিক্ষণ মতো বাস্তবে কাজ করছে কি না, সেটাও লাগাতার নজরদারি হবে ৷"

