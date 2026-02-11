ETV Bharat / state

কীভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণ ? বিশ্ব উষ্ণায়ন রুখতে প্রশিক্ষণ কলকাতাবাসীকে

কেএমসি’র পরিবেশ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রশিক্ষণে অংশ নিতে আবেদনের সুযোগ ৷ দু’দিনের প্রশিক্ষণের পর দেওয়া হচ্ছে শংসাপত্র ৷

KMC GREENHOUSE GAS CONTROL CAMPAIGN
গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে নাগরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কেএমসি-র ৷ (নিজস্ব ছবি)
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে সংকটে গোটা বিশ্ব ৷ আর সেই প্রকোপ থেকে বাদ পড়েনি শহর কলকাতাও ৷ তাই উষ্ণায়নের অন্যতম কারণ গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমানোর মাধ্যমে দূষণ ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে জোর দিল কলকাতা পুরনিগম ৷ আর সেই লক্ষ্যে শহরের নাগরিকদের জন্য দু’দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে কেএমসি ৷ যেখানে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমাতে বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ৷

এই প্রশিক্ষণ শেষ হলে কলকাতা কর্পোরেশনের তরফে নাগরিকদের শংসাপত্র দেওয়া হবে ৷ এই প্রশিক্ষণের পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে 'নেট জিরো ইমিশন অ্যান্ড কার্বন ক্রেডিট' ৷ এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার, ডিজি পার্থ সামন্ত এবং বিজ্ঞানী অভিজিৎ মিত্র ৷

কলকাতা পুরনিগমের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনরোধ কর্মসূচি ৷ (নিজস্ব ছবি ৷)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতোই বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য শহর কলকাতাও দূষণের গ্রাসে ৷ তার জেরে বিগত কয়েক বছরে অসহ্য গরমে নাভিশ্বাস ফেলছেন কলকাতার নাগরিকরা ৷ তাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নানা পদক্ষেপ করা হচ্ছে প্রশাসনিক স্তরে ৷

তবে, জনসচেতনতা ছাড়া বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধ ও গ্রিনহাউস গ্যাসে নির্গমন প্রায় অসম্ভব ৷ তাই কলকাতা পুরনিগমের এই বিশেষ উদ্যোগ ৷ অতীতে 'পরিবেশ যোদ্ধা' কর্মসূচির পর, এবার গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ৷

গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণের উদ্বোধনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ (নিজস্ব ছবি)

পুরনিগমের ওয়েব সাইটে দেওয়া হয়েছিল এই গ্রিনহাউস নির্গমন নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণের বিষয়টি ৷ ওয়েব সাইট থেকে ইচ্ছুক নাগরিকরা আবেদন করেছেন ৷ এই আবেদনের জন্য যোগ্যতামান ছিল ন্যূনতম স্নাতক পাশ ৷ যেখানে মোট আবেদন করেন শহরে 50 জনেরও বেশি নাগরিক ৷ দু’দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ শেষে হাতে মিলবে সার্টিফিকেট ৷ 25 জন করে দু’টি ভাগে এই কোর্স করানো হচ্ছে ৷

বিজ্ঞানী অভিজিৎ মিত্র বলেন, "বর্তমান সময়ে কার্বন নিঃসরণ বেড়ে চলেছে ৷ সেটা নিয়ন্ত্রণ করা বড় চ্যালেঞ্জ ৷ এটা একদম নিচুতলা থেকে শুরু করতে হবে ৷ সেখানে জনসচেতনতা অতি প্রয়োজন ৷ যাঁরা প্রশিক্ষণ নেবেন, তাঁরাই বিভিন্ন সময়ে মানুষজনকে সচেতন করবেন ৷ শহরে এখন ফুল, ফল থেকে গাছের মূল্য নির্ধারিত হয় না ৷ কোন গাছ কতটা কার্বন শোষণের ক্ষমতা রাখে, সেই গাছের মূল্য তত বেশি হয় ৷"

মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "রাজনীতিতে সব থেকে বেশি অবহেলিত পরিবেশের বিষয়টি ৷ আর বর্তমানে মানবজীবনের সব থেকে বেশি গুরুতর বিষয় এটি ৷ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিরাপদ রাখতে অর্থের থেকেও বেশি করে তাদের জন্য সুস্থ পরিবেশ তৈরি করে যাওয়া ৷ আজকের দিনে এই প্রশিক্ষণ যাঁরা নেবেন, তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় মানুষজনকে সচেতন করবেন কীভাবে কার্বন নিঃসরণ কমানো যায় ৷"

উল্লেখ্য, অতীতে শহরের পরিবেশ রক্ষায় জনগণকে সচেতনতার পাঠ দিতে 'পরিবেশ যোদ্ধা' প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল 50-এর বেশি নাগরিককে ৷ এবার কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণ ও পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হচ্ছে ৷

