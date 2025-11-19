কলকাতায় বাড়ি তৈরির নকশার অনুমোদন, আসতে চলেছে আইনে বদল

কলকাতায় বাড়ি তৈরির নকশার অনুমোদন, আসতে চলেছে আইনে বদল
পুর আইন অনুযায়ী, এতদিন কলকাতায় বাড়ির নকশার অনুমোদন দেওয়ার একমাত্র ক্ষমতা ছিল মেয়র ও মেয়র পরিষদের ৷ এবার সেই আইন বদলানোর ভাবনা কর্পোরেশনর ৷
Published : November 19, 2025 at 2:30 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: স্বপ্নের বাড়ি তৈরিতে সামান্য ত্রুটি হলে আর দীর্ঘ সময় বসে থাকতে হবে না নকশার অনুমোদন পেতে । আবেদন খতিয়ে দেখে অনুমোদন দিতে পারবেন বিল্ডিং বিভাগের ডিজি ৷ এবার এমনই ভাবনা নিয়েছে কলকাতা পুরনিগম ৷ এই পদক্ষেপের জন্য কি কি করণীয়, সেই নিয়ে ইতিমধ্যেই আইন বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷
শহরে বেআইনিভাবে বাড়ি তৈরির সমস্যা রয়েছে প্রচুর ৷ তবে বহু নাগরিক রয়েছেন যাঁরা পুরনিগমের প্রতিটি নিয়ম মেনেই নির্মাণ কাজ করেন । যদিও নিয়মের পথে হেঁটে অনেক সময় স্বপ্নের বাড়ির নকশার সঙ্গে বাস্তবের নির্মাণের বেশ কিছু ফারাক থেকে যায় । উদাহরণ স্বরূপ, নকশায় কোনও ঘরের পরিমাপ 100 বর্গ ফুট দেখানো হয়ছে ৷ সেখানে নির্মাণ কাজের পর দেখা যাচ্ছে 10 বর্গ ফুট বেড়ে গিয়েছে । আবার কেউ সব ঠিক মেনেও বারান্দার জন্য 10-20 বর্গ ফুট বাড়িয়ে ফেলেছেন ৷ এমন অসংখ্য ছোট ছোট অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃতভাবে নির্মাণে ত্রুটির পর নকশার অনুমোদনের জন্য জরিমানা দিতে হয় ৷ তারপরও দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয় আবেদনকারীদের ৷ এবার সেই সমস্যার সমাধানের চিন্তাভাবনা শুরু করেছে কলকাতা পুরনিগম ৷
মাসের পর মাস ধরে নকশার অনুমোদনের জন্য আর অপেক্ষা করতে হবে না আবেদনকারীদের ৷ আবেদনের কিছু দিনের মধ্যে নির্মিয়মাণ বাড়ি সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন বিল্ডিং বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা । খতিয়ে দেখবেন রিভাইজ প্ল্যান । মেয়র পরিষদ পর্যন্ত সেই আবেদন আর পৌঁছতে হবে না । ডিজি বিল্ডিং অনুমোদন দিতে পারবেন ।
এই প্রসঙ্গে এক আধিকারিক বলেন, "পুর আইন অনুযায়ী, নকশা অনুমোদনের ক্ষমতা রয়েছে একমাত্রা মেয়র ও মেয়র পরিষদের ৷ তবে, সেই আইন বদল করতে হবে । সেটা কতটা সম্ভব জানতে ইতিমধ্যেই আইন বিভাগকে বলা হয়েছে খতিয়ে দেখতে । এই বিষয়টি বাস্তবায়ন করা হলে প্রশাসনিকস্তরে যেমন সুবিধা, তেমনই আবেদনকারীদেরও সুবিধা হবে ৷ তাঁদের আর হয়রানি পোয়াতে হবে না । তবে এই মাইনর ডেভিয়েশন ক্ষেত্রে জরিমানা বাবদ টাকা দিতেই হবে ।"
কর্পোরেশন সূত্রে খবর পুর আইন অনুযায়ী, এতদিন বিষয়টি প্রথমে মেয়র পারিষদ কাছে পৌঁছত ৷ তারপর মেয়র সেই আবদনে অনুমোদন দিতেন ৷ আর এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে প্রচুর সময় লেগে যায় ৷ এদিকে মেয়র পরিষদের বৈঠকে গুচ্ছ গুচ্ছ আবেদনপত্র দেখে অনুমোদন দিতে সময় কেটে যায় । শহরের বাকি বিষয়ে উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয় । প্রতিটি মেয়র পারিষদে বৈঠকেই এই হয়রানি পোয়াতে হয় ৷
সম্প্রতি মেয়র পারিষদের বৈঠকে 130টি বিষয়ে আলোচনার পরিকল্পনা ছিল ৷ তার মধ্যে 90-এর বেশি ছিল মাইনর ডেভিয়েশন অনুমোদনের কাজ । বৈঠকের শেষে এই সমস্যার সমাধানের জন্য এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ বিষয়টি মেয়র পারিষদের বৈঠকে না-এনে ডিজি'র টেবিলেই মেটানোর চিন্তাভাবনা শুরু হয়ছে ।