সম্পত্তি কর মকুব এখনও পর্যন্ত বন্ধ ! নয়া নিয়মে ছাড়ের অঙ্কে কোপ

সম্পত্তি কর মকুব এখনও পর্যন্ত বন্ধ ! নয়া নিয়মে ছাড়ের অঙ্কে কোপ
New Tax Waiver Scheme: গত মার্চ মাসে বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই এই কর ছাড় দেওয়া বন্ধ হয়, যা এখনও চালু হয়নি ।
Published : September 22, 2026 at 5:56 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘ দিন চলে আসা ওয়েভার স্কিম বদলে বছর খানেক আগে শুরু হয় নতুন ওয়েভার স্কিম । তবে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা থেকেই বন্ধ সেই কর মকুবের কাজ । প্রবীণরাও পাচ্ছেন না ছাড় । নতুন বোর্ড গঠনের পরেই ফের শুরু হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে কলকাতা পুরনিগম সূত্রে । কর মকুব বন্ধ থাকায় অনেক করদাতাই টাকা জমা থেকে আপাতত বিরত থাকছেন । ফলে পুরনিগমের কোষাগারে বকেয়া সম্পত্তি করের টাকা ঢোকার গতি শ্লথ ।
এদিকে প্রবীণ নাগরিকরা অধীর অপেক্ষায় । কলকাতা পুরনিগমে এক সময় মেয়রের নির্দেশ মতো বছরে একবার কর মুকুব বা ওয়েভার দেওয়া হত কিছু দিনের জন্য । ফলে বকেয়া করদাতারা সেই নির্দিষ্ট সময় ওয়েভার আবেদন করলে সম্পত্তি করের পেনাল্টি ও সুদের উপর একটা বড় ছাড় পেতেন । সেই ব্যবস্থা বছর খানেক হয়েছে বন্ধ । শুরু হয়েছে বছরভর করদাতাদের জন্য ওয়েভার । তবে নয়া নিয়মে যত বেশি দিন সময়কালে কর বাকি থাকবে তত কম ছাড় মিলবে ।
চলতি বছরে বিধানসভা ভোট ঘোষণা হতে সেই নতুন পরিকাঠামো অনুসারে কর ছাড় দেওয়া বন্ধ হয় । প্রবীণ নাগরিকদের যে করে স্বাভাবিক ছাড় থাকত সেটাও বন্ধ হয় । এখনও পর্যন্ত বন্ধ । এর জেরে বকেয়া করদাতারা কর দিতে গিয়েও আটকে যাচ্ছেন । একই প্রবনতা প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে । বকেয়া করদাতাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হল, দীর্ঘ দিন কর ছাড় বন্ধ থাকায় সময় বেড়ে যাচ্ছে ৷ ফলে কর ছাড়ের পরিমাণ কম পাবেন নতুন কাঠামো অনুসারে । আর প্রবীণরা ছাড় পাচ্ছেন না বলে চাইলেও কর দিচ্ছেন না ৷ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে । এই ছাড় বন্ধের জেরে বিপুল টাকা বকেয়া অবস্থায় রয়েছে ।
কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিকের কথায়, "নির্বাচিত বোর্ড নেই কলকাতা কর্পোরেশনে । এই ছাড়ের ক্ষেত্রে ফাইল মেয়রের টেবিলে যায় অনুমতির জন্য ৷ এখন বোর্ড না থাকার দরুণ ছাড় দেওয়া যাচ্ছে না । বছর শেষে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন শেষ হলে ফের শুরু হবে এই ছাড়ের প্রক্রিয়া ।"
সম্পত্তি কর ছাড়ে আগের নিয়ম: দীর্ঘ দিন যাবৎ কর বকেয়া রাখলে তার উপর সুদ ও জরিমানা করা হত । কর ছাড়ের আবেদন কেরলে সুদে 50 শতাংশ ও জরিমানায় 99 শতাংশ মুকুব হয় যেত ।
সম্পত্তি কর ছাড়ের নতুন নিয়ম: 2025 সালে 1 এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে এই নয়া নিয়মটি । এই নিয়মে যত দিন বেশি বকেয়া তত কম ছাড় । দুই বছর পর্যন্ত বকেয়া কর জমা দিলে সুদের উপর 50 শতাংশ ও জরিমানায় 99 শতাংশ ছাড় মিলবে । দুই বছরের বেশি ও পাঁচ বছরের কম সময়কালে বকেয়া করদাতাদের দেওয়া হবে সুদের 45 শতাংশ ও জরিমানায় 75 শতাংশ ছাড় । 5 বছরের বেশি কিন্তু 10 বছরের কম হলে সেক্ষেত্রে সুদের উপর ছাড় কমে হবে 35 শতাংশ ও জরিমানায় ছাড় কমে হবে 50 শতাংশ । 10 বছরের বেশি সময় বকেয়া কর জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে করদাতারা সুদের উপর 30 শতাংশ ও জরিমানায় 25 শতাংশ ছাড় পাবেন ।
এই নয়া নিয়মেরই ফাঁদে পড়তে হবে বকেয়া করদাতাদের । তাঁদের ছাড়ে কোপ পড়বে । কারণ মার্চ মাসে বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই এই ওয়েভার বন্ধ হয়, যা এখনও চালু হয়নি । অর্থাৎ 6 মাস অতিক্রান্ত । যার 1 বছর 7 কিংবা 8 মাস বকেয়া ছিল সেই করদাতা যখন বকেয়া কর জমা দেবে, তখন 2 বছরের স্ল্যাপ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে ৷ ফলে সুদ ও জরিমানা উপভোগের ক্ষেত্রেই যে পরিমাণ ছাড় মেলার কথা ছিল সেটা তিনি পাবেন না । প্রতি স্ল্যাপে এই ভাবেই বকেয়া করদাতারা প্রাপ্য ছাড় থেকে বঞ্চিত হবে বলেই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । যদিও এই বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে স্পষ্ট কিছুই বলতে চাননি কর্পোরেশনের কর্তারা ।