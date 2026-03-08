2 বছরে শহরের 1600-র বেশি বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ, দাবি পুরনিগমের
মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, শহরের বেআইনি নির্মাণের বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে কলকাতা পুরনিগম জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে ।
Published : March 8, 2026 at 5:47 PM IST
কলকাতা, 8 মার্চ: বেআইনি নির্মাণ যেন বর্তমান পুরবোর্ডের গলার কাঁটা । বিরোধীরা পুর বোর্ডকে আক্রমণ করার মূল হাতিয়ার, ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেআইনি নির্মাণ । তবে সেই ভাবমূর্তির বদল আনতে ধীরে হলেও পদক্ষেপ করছে কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষ । অন্তত কর্পোরেশনের বিল্ডিং বিভাগের তথ্য অনুসারে তেমনটাই উঠে আসছে ।
কলকাতা পুরনিগমের তথ্য বলছে, বিগত দুই বছরে শহরের বুকে গজিয়ে ওঠা 1600-র বেশি বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করেছে কলকাতা কর্পোরেশনের বিল্ডিং বিভাগ । মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কথায়, বেআইনি নির্মাণের বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে কলকাতা পুরনিগম জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে ।
এই শহর কলকাতায় বেআইনি নির্মাণের করুণ পরিণতি দেখেছে গার্ডেনরিচ এলাকায় । বেআইনি নির্মাণ ভেঙে পড়ে মৃত্যু মিছিল হয়েছিল । তবে পুরনিগমের দাবি, লাগাম টানতে শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ । যদিও বিরোধীদের চাপও আছে কমবেশি ।
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, 850টির বেশি বেআইনি নির্মাণ কর্পোরেশন ভেঙে ফেলেছে বিগত দুই বছরের সময়কালে । এইগুলোর কোনও ক্ষেত্রে নোটিশ দিয়ে ভাঙা হয়েছে, আবার কোনওটার ক্ষেত্রে আইন মাফিক বিরাট বাহিনী নিয়ে গিয়ে আগাম না জানিয়ে ভাঙা হয়েছে । অর্থাৎ আচমকা অভিযান । আবার নামমাত্র নির্মাণের বিচ্যুতি ঘটায় যে নির্মাণগুলো বেআইনি তালিকায় এসেছে তাদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা না নিলেও ছেড়ে দেয়নি পুর কর্তৃপক্ষ ।
হিসেব বলছে, এই ধরনের সামান্য বিচ্যুতি থাকায় বেআইনি তালিকায় এসেছে যেসমস্ত বাড়ি সেগুলোর থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে । পরিবর্তে রেগুলারাইজ করা হয়েছে । এই পদক্ষেপ করা হয়েছে শহরের প্রায় 700-এর বেশি বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে ।
কর্পোরেশন সূত্রে খবর, যে নির্মাণগুলো সামান্য বিচ্যুতি বা মাইনর ডেভিয়েশন রেগুলারাইজ করা হয়েছে তার মধ্যে 480টি নির্মাণের পরিমাণ কম বেশি 500 বর্গ ফুট । 750 বর্গ ফুটের মতো 150টি নির্মাণ । 1000 বর্গ ফুটের মতো 80টি নির্মাণ আছে ।
বিরোধী কাউন্সিলররা এই প্রসঙ্গে বলেছেন, যাঁরা সচ্ছল আর্থিকভাবে, তাঁরা বেআইনি নির্মাণ করে ছাড় পেয়ে যাচ্ছে ৷ আর আর্থিক ক্ষমতা ভালো না থাকায় ভাঙা পড়ছে গরিবের মাথার ছাদ, যেটা সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে তৈরি । তৃণমূল আমলে গোটা কলকাতায় বেআইনি নির্মাণের মুক্তাঞ্চল তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের ।
মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, "ছোট ছোট প্লটে বড় লোকজন থাকেন না । বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের বোর্ড জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে এগোচ্ছে । তবে বাম জামানা থেকে বা তার আগে থেকে কলোনি এলাকায় যাঁর বাড়ি কিছু ক্ষেত্রে তাঁদের ছাড় দিতেই হয় মানবিকতার ভিত্তিতে ।"