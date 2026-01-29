ETV Bharat / state

উত্তম কুমারের অজানা গল্প নিয়ে পুরশ্রীর বিশেষ সংকলন, বইমেলায় বিকোচ্ছে রমরমিয়ে

বইটিতে উত্তম কুমারের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু অজানা তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ৷ 200টিরও বেশি পারিবারিক দুষ্প্রাপ্য ছবিও রয়েছে বইটিতে ৷

মহানায়কের জন্ম শতবার্ষিকীতে বিশেষ বই পুরনিগমের (নিজস্ব ছবি)
কলকাতা, 29 জানুয়ারি: বাড়ি বাড়ি ঘুরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ বাহিনীর জন্য 1700 টাকা অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন মহানায়ক উত্তম কুমার । সংগৃহীত অর্থ দিয়ে এসেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দাদার হাতে । এমনই অনেক অজানা গল্প নিয়ে এবার বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা পুরনিগমের প্রকাশনী পুরশ্রীর বিশেষ সংকলন 'মহানায়ক শ্রী উত্তম কুমার' ।

এই বিশেষ সংকলনটি মহানায়কের জন্ম শতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে প্রকাশ করা হয়েছে । আর এই বইটিই হয়ে উঠেছে কলকাতা পুরনিগমের স্টলের হটকেক । সাতদিনে ইতিমধ্যে 300 কপিরও বেশি এই বইটি বিক্রি হয়েছে ।

বই প্রকাশের মাধ্যমে উত্তম কুমারকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন (নিজস্ব ছবি)

পুরনিগম সূত্রে খবর, এই বিশেষ সংকলনে কলম ধরেছেন বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রী অপর্ণা সেন, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, গৌতম ঘোষ, সন্দীপ রায়, লিলি চক্রবর্তী, সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শকুন্তলা বড়ুয়া, পরিচালক পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত রায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, রত্না ঘোষালের মতো নামজাদা 90 জন । বইটিতে উত্তম কুমারের ছেলেবেলা থেকে শুরু করে কৈশোর, যৌবন, ছাত্রজীবন, কর্মজীবন সব ক্ষেত্রেই বহু অজানা তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ।

উত্তম কুমারের দুষ্প্রাপ্য ছবি রয়েছে (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি 200টিরও বেশি পারিবারিক দুষ্প্রাপ্য ছবি এই বইটিতে প্রকাশিত হয়েছে । বইটির দাম রাখা হয়েছে 500 টাকা । স্টলে 10 শতাংশ ছাড়ে পাওয়া যাচ্ছে বইটি । বইটিতে আছে গানের মাস্টার উত্তমের গল্প । আছে দুঃস্থ টেকনিশিয়ানদের জন্য নিজের উপার্জিত অর্থ থেকে নেপাল গঞ্জে 52 জনকে দেড় কাঠ করে জমি কিনে দেওয়ার গল্প । এই বইটির পরেই বিক্রিতে ভালো সাড়া ফেলেছে টেগোর মেমোরিয়াল । এছাড়াও বিভিন্ন বই বিক্রি হচ্ছে ।

পুরশ্রীর বিশেষ সংকলন (নিজস্ব ছবি)

পুরশ্রীর কার্যনির্বাহী সম্পাদক অনুপ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বাংলা চলচ্চিত্র জগতের নক্ষত্র উত্তর কুমারকে নিয়ে এবার আমাদের বিশেষ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে । বইটির প্রচ্ছদেই চমকের শুরু । বইটির নাম মহানায়কের পরে শ্রী উত্তম কুমার লেখাটি হয়েছে তাঁর স্বাক্ষরকে স্মরণীয় করে রাখতে । নিজের নামের স্বাক্ষর তিনি এই ভাবেই করতেন । সিনেমার অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক থেকে সাহিত্যিক অনেকেই এই বই প্রকাশে কলম ধরে সাহায্য করেছেন । সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বইটি যথেষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ হয়েছে । বইটি প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন মহানায়কের পরিবারের সদস্যরা ।"

বইমেলায় রমরমিয়ে বিকোচ্ছে বইটি (নিজস্ব ছবি)
উত্তম কুমারের জীবনের আজানা গল্প রয়েছে (নিজস্ব ছবি)

