চিংড়িঘাটার পর এবার জট খুলছে বরাহনগর-ব্যারাকপুর মেট্রো প্রকল্পের
যে সমস্যার কারণে এতদিন ধরে বরাহনগর-ব্যারাকপুর মেট্রো সম্প্রসারণের কাজ আটকে রয়েছে, তার সমাধানের খোঁজ মিলল আরভিএনএল-কেএমসি বৈঠকে ৷
Published : July 8, 2026 at 7:57 PM IST
কলকাতা, 8 জুলাই: বরাহনগর-ব্যারাকপুর মেট্রো প্রকল্পের চাকা অবশেষে ঘুরতে চলেছে । সম্প্রতি আরভিএনএল ও কলকাতা পুরনিগমের বৈঠকে এই নিয়ে আশার আলো দেখা গিয়েছে । জানা গিয়েছে, বিটি রোডে যে জলের পাইপ আছে, সেই পাইপকে রেখেই কোন পদ্ধতিতে মেট্রোর কাজ হবে, তার বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছে আরভিএনএল । সেই পদ্ধতি ফলপ্রসূ হবে কি না সেটা খতিয়ে দেখতে কলকাতা পুরনিগম আইআইটি খড়গপুরের সাহায্য নিচ্ছে । তারা সবুজ সংকেত দিলেই মেট্রো প্রকল্পের কাজ শুরুর দিকে এগোবে আরভিএনএল ।
দীর্ঘ সময় পেরোলেও জমি জটের কারণে আজও শুরু হয়নি বরাহনগর-ব্যারাকপুর মেট্রো সম্প্রসারণের কাজ । এর অন্যতম মূল কারণ, এই রুটে থাকা কলকাতা পুরনিগমের জল সরবরাহ বিভাগের পাইপ লাইন । বিটি রোড জুড়ে কলকাতা পুরনিগমের ছ'টি জলের পাইপ রয়েছে ৷ পাইপগুলির অবস্থান হল এরকম - 42 ইঞ্চির পাইপটি রাস্তার উপরিতল থেকে 2.725 মিটার নীচে । 64 ইঞ্চির পাইপ রাস্তার উপরিতল থেকে 1.96 ফুট নীচে অবস্থান করছে । আর 48 ইঞ্চির পাইপ রয়েছে রাস্তা থেকে 1.65 মিটার নীচে । 72 ইঞ্চির পাইপ রাস্তার উপরিতল থেকে 2.543 মিটার এবং 62 ইঞ্চির পাইপ 1.96 মিটার নীচে রয়েছে ৷ আর 60 ইঞ্চির পাইপটি 2.136 মিটার নীচে আছে । এছাড়াও রয়েছে তিনটি নিকাশি পাইপ ও একটি ইলেকট্রিক লাইনের পাইপ ।
এই পাইপগুলি থাকায় কোন পথে মেট্রোর কাজ হবে, সেটা নিয়ে বছরখানেক আগেও একটি বৈঠক হয়েছিল । তৎকালীন মেয়র ফিরহাদ হাকিম সেই বৈঠকের নেতৃত্ব দেন । প্রশ্ন উঠেছিল যে, যেখানে মেট্রোর পিলার বসবে, সেখানে এই পাইপ লাইনগুলো কী হবে ? ইতিমধ্যেই কোথায় কোন পাইপ রয়েছে, সেই অবস্থান জানা গিয়েছে । মেট্রো ও পুরনিগমের মধ্যে আলোচনা হয়েছে যে মেট্রো সম্প্রসারণের কাজ যে অংশে করবে, সেখানে মাইক্রো টানেলিংয়ের কাজ হবে । সেই কাজ কতটা ফলপ্রসূ হবে, সেটাই আইআইটি খড়গপুর যাচাই করে দেখবে ।
এই প্রসঙ্গে এক আধিকারিক বলেন, "এই কাজের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের কাছেই বড় চ্যালেঞ্জ পানীয় জল সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখা । এখান থেকেই কলকাতার সব পাইপ গেছে । রয়েছে ক্যান্টনমেন্ট, নব দিগন্ত ও বরাহনগর জল সরবরাহের পাইপ । তবে ডানলপ থেকে ব্যারাকপুর যেতে যে সার্ভিস রোড তৈরি হয়েছে, তার বাম দিকেই সম্ভাব্য মেট্রোর নির্মাণ কাজ হবে । তবে সব আলোচনাই এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে । এ বিষয়ে আইআইটি খড়গপুর রিপোর্ট দিলে তারপরই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে । তবে দ্রুত এই সমস্যার জট কাটবে বলেই আশাবাদী মেট্রো ও কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষ ৷