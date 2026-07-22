রাস্তার খানাখন্দে দুর্ঘটনা এড়াতে বর্ষার ড্রাই স্পেলে তড়িঘড়ি মেরামতি কেএমসি’র
বর্ষার ড্রাই স্পেলে শহরের রাস্তায় ঘুরছে খানাখন্দ মেরামতির ভ্যান ৷ যানজট এড়াতে রাতের শহরে চলছে কাজ ৷
Published : July 22, 2026 at 8:02 PM IST
কলকাতা, 22 জুলাই: রাজ্যে বর্ষার মরশুম ৷ লাগাতার বৃষ্টিতে জমা জলের কারণে শহরের বিভিন্ন রাস্তার হাল বেহাল ৷ ফলে দেখা দিচ্ছে দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও ৷ এরই মাঝে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য হলেও বিরাম নিয়েছে ৷ যাকে বর্ষার 'ড্রাই স্পেল' বলা হচ্ছে ৷ সেই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছে কলকাতা পুরনিগম ৷ বর্ষার 'ড্রাই স্পেল' পাওয়া মাত্রই রাস্তায় তৈরি হওয়া খানাখন্দ মেরামতির কাজে নেমেছে কলকাতা কর্পোরেশন ৷ ফলে বর্ষার শহরে খানিক হলেও সড়কের যন্ত্রণা লাঘব হবে বলে মনে করছে কেএমসি-র রাস্তা বিভাগ ৷
কলকাতা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরছে পটহোল মেরামতির ভ্রাম্যমাণ গাড়ি ৷ এসএন ব্যানার্জি রোড কিংবা চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, বো-ব্যারাক, রাসবিহারী, কালীঘাট, বালিগঞ্জ, বউবাজার যেখানেই দেখা যাচ্ছে, সেখানেই বর্ষার জলে রাস্তার পিচের আবরণ উঠে গিয়ে গর্ত তৈরি হয়েছে ৷ ফলে রাস্তা আর মসৃণ থাকছে না ৷
আর এই সব অংশে বৃষ্টি যেদিন হচ্ছে না, সেই শুকনো সময়ে পটহোল মেরামতির ভ্যান পিচের প্রলেপ দিয়ে খানাখন্দ মেরামত করছে ৷ এই কাজ বিগত বোর্ডের সময় মূলত পুজোর আগেই জোর দিয়ে করা হতো ৷ ফলে বর্ষার মাসগুলিতে গাড়ির চালক থেকে যাত্রীদের কার্যত নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো ৷ শুধু তাই নয়, বাইক বা ছোট গাড়ি অনেক ক্ষেত্রেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ত ৷ তবুও, বর্ষায় পটহোল মেরামতির কাজ তেমন গুরুত্ব দিয়ে হতো না-বলে অভিযোগ ৷
কিন্তু, এই বর্ষায় অন্য ছবি ৷ বৃষ্টির মাসগুলিতে যখনই শুকনো আবহাওয়া পাওয়া যাচ্ছে, তখনই পটহোল মেরামতির ভ্রাম্যমাণ ভ্যান গিয়ে রাস্তা মেরামতির কাজ করছে ৷ পিচের প্রলেপ দিয়ে বেহাল রাস্তার হাল ফেরাচ্ছে ৷ ফলে খারাপ রাস্তার জন্য ছোট গাড়ির দুর্ঘটনা সম্ভাবনা যেমন কমছে, তেমনই বড় গাড়ির গতি শ্লথ হচ্ছে না ৷ ইতিমধ্যেই শহরের 25-30টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, যেগুলি বিভিন্ন অংশে প্রলেপ উঠে যাওয়াতে খারাপ হয়েছিল, সেই সমস্ত রাস্তার হাল ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়ছে কলকাতা কর্পোরেশনের রাস্তা বিভাগ ৷
এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলছেন, "বিগত বছরগুলিতে রাস্তার এই পট হোল মেরামতির কাজ মূলত পুজোর আগেই প্রাধান্য দিয়ে করা হতো ৷ যাতে পুজোর শহরে জনসমাগমে গাড়ি ও মানুষের কোনও সমস্যা না-হয় ৷ কিন্তু, এবার শুধু পুজো নয় শহরবাসীর বর্ষাকালে সমস্যার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে ৷ আমরা শুকনো আবহাওয়া পেলেই এই কাজ করে রাখছি ৷ এর ফলে পুজোর মুখে খুব চাপ হবে না ৷ বড় কাজ যেগুলো, তা শীত পড়লে ধরা হবে ৷ অর্থাৎ, অক্টোবর বা নভেম্বরের দিক করে ৷