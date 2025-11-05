ছুটি দেওয়া নিয়ে বিতর্কের মাঝে সাসপেন্ড হওয়া আধিকারিককে স্বপদে ফেরাল কেএমসি

ছুটি দেওয়া নিয়ে বিতর্কের মাঝে সাসপেন্ড হওয়া আধিকারিককে স্বপদে ফেরাল কেএমসি
কলকাতা, 5 নভেম্বর: বেশ কয়েক মাস আগেই কলকাতা পুরনিগমের শিক্ষা বিভাগের প্রধান কর্তা চিফ ম্যানেজার সিদ্ধার্থ ধারাকে সাসপেন্ড করা হয় ছুটি বিতর্কে । পুজো মিটতেই ফের তাঁকে পুরনো পদে বহাল করল কর্তৃপক্ষ । এছাড়াও চারটি বড় পদে রদবদল হল ।
কলকাতা পুরনিগমের শিক্ষা বিভাগের একটি নোটিশ ঘিরে উত্তাল হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি । শোরগোল পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে । নোটিফিকেশনে যা লেখা ছিল তার সারমর্ম এই যে, বিশ্বকর্মা পুজোর ছুটি বাতিল । ঈদে দুই দিন ছুটি । এর পরেই এই নির্দেশিকাকে হাতিয়ার করে রাজনীতির জল গরম করে বিজেপি । বিতর্কের মুখে প্রথমে কলকাতা পুরনিগমে শিক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদ সন্দীপন সাহা জানান, এটা তিনি নিজে থেকেই করেছেন । এর জন্য তাঁকে কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি । পাশাপশি একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়, তাতে বলা হয়, সমস্ত বিভাগের আধিকারিকরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে অনুমতি সাপেক্ষে ছুটি ঘোষণা বা বাতিল করতে পারবেন ।
কিন্তু বিতর্কের রেশ চরমে পৌঁছতে শেষে তাঁকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয় । তাঁর জায়গায় বাড়তি দায়িত্ব দিয়ে আনা হয় লাইসেন্স বিভাগের প্রধান বিজয় বিশ্বাসকে । তিনি এতদিন শিক্ষা বিভাগের এই অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলাচ্ছেন । তবে সম্প্রতি চিফ ম্যানেজার পার্সোনেলের তরফে জারি হয় একটি নির্দেশ । তাতেই সিদ্ধার্থ ধারাকে ফের পুরনো পদে বহাল করা হয়েছে ।
এছাড়াও বহুদিন আগে বিনোদন বিভাগ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল মুকুলরঞ্জন বিশ্বাসকে ৷ তবে তাঁকে পুরনো পদে ফেরানো হয়নি । তাঁকেও নতুন করে অ্যাসেমেন্ট বিভাগের আরও ইউনিটের দায়িত্ব দেওয়া হল । বিজয় বিশ্বাসকে আবারও কার পার্কিং ও লাইসেন্স দেখভালের দায়িত্বে রাখা হল । এদিকে, মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসকে অর্থ বিভাগ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল পুরনো জায়গায় । তাঁর পুরনো জায়গা সামাজিক ক্ষেত্রে বিভাগের প্রশাসনিক কর্তা পদে নিয়োগ করা হল তাঁকে । সোমা সেনগুপ্তকে কর মূল্যায়ন বিভাগের যাদবপুর ইউনিট থেকে অব্যাহতি দিয়ে স্থায়ী ভাবেই অর্থ ও হিসেব রক্ষণ বিভাগের দায়িত্বে আনা হল ।
সম্প্রতি কলকাতা পুরনিগমে নতুন পুর কমিশনার নিয়োগ হয়েছেন । ধবল জৈনের পরিবর্তে এসেছেন দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্ত । তার কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্তা ফিরলেন পুরনো পদে । এ প্রসঙ্গে কলকাতা পুরনিগমের এক কর্তা বলেন, "পরিষেবা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার । এটা রুটিন কাজকর্মের মধ্যেই পড়ে ।" তবে ছুটি বিতর্কে সরিয়ে দেওয়ার পরেও ফের পুরনো পদে ফিরিয়ে আনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি ।