সম্পত্তি করে রেকর্ড আয় পুরনিগমের ! আদায় বেড়ে এক লাফে 850 কোটি

2023-2024 সালে প্রথম 6 মাসে 810 কোটি টাকা আদায় করেছিল । এবারে সেই জায়গায় 850 কোটি টাকার কাছে আয় হয়েছে ৷

KMC Property tax collection
কলকাতা পুরনিগম (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2025 at 6:17 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 29 অক্টোবর: কলকাতা পুরনিগমের কোষাগারের হাল খারাপের মধ্যেই এল সুখবর ৷ ইতিবাচক সম্পত্তি কর আদায় বিভাগের রোজগার । বিগত তিন বছরে বিদ্যুৎ গতিতে বাড়ছে আয় । চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ছ'মাসেই কর আদায়ের পরিমাণ 850 কোটি টাকা । এর জেরে অন্যান্য পুর পরিষেবায় খরচ নিয়ে সামান্য হলেও চিন্তামুক্ত কর্তৃপক্ষ ।

প্রতি বছর রেকর্ড ভেঙে আয় বৃদ্ধি হচ্ছে পুরনিগমের সম্পত্তি কর মূল্যায়ন বিভাগের । সম্পত্তি করদাতারা শুধু কর দিচ্ছেন এমন নয় । এর অন্যতম কারণই হল, করখেলাপিরা মেটাচ্ছেন তাদের বকেয়া টাকা । তাই এই বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন বিভাগীয় কর্তারা । তবে একাংশ মনে করছেন, প্রথম ছয় মাসে কী অংক ছুঁয়েছে, তার থেকে আরও বেশি অংক ছুঁতে পারত যদি নিয়ম করে 6 বছর অন্তর জেনারেল রিভ্যালুয়েশন বা জিআর হত । তাতে মূল কর আদায় বৃদ্ধি পেত ।

KMC Property tax collection
সম্পত্তি কর আদায় বেড়েছে পুরনিগমের (নিজস্ব ছবি)

কলকাতা পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, 2023-2024 সালে প্রথম 6 মাসে 810 কোটি টাকা আদায় করেছিল । সেই অংক পরেরবারে বৃদ্ধি পায় । 2024-2025 সালে প্রথম 6 মাসে কর আয় দাঁড়ায় কমবেশি 821 কোটি টাকা । আর চলতি অর্থবর্ষের প্রথম 6 মাসে সেই রেকর্ড ভেঙে আয় হল 850 কোটি টাকার কাছে ।

এই বিষয়ে এক আধিকারিক বলেন, "নিয়মিত করদাতাদের কর তো আছেই, বিশেষ করে আমাদের বিভাগের কর্মীরা বকেয়া করদাতাদের কর আদায় করতে ভালো অংশে সক্ষম হচ্ছেন । যার জেরে এই রেকর্ড তৈরি হচ্ছে কর আদায়ে । চলতি বছরে বাজেট লাগু হওয়ার পর পরই মেয়রের নেতৃত্বে বৈঠকে কর আদায় বৃদ্ধির পরিকল্পনা হয় । কাজ চলছে সেই মতো । সম্পত্তি মূল্যায়ন, মিউটেশন, বকেয়া আদায় সবটাই গুরুত্ব দিয়ে করা হচ্ছে । ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় শিবির করে মূল্যায়িত জমি বা ফ্ল্যাট মূল্যায়ন করা হচ্ছে ।"

বাড়তি এই আয়ের টাকা কোষাগারে আসায় খানিক স্বস্তি মিলেছে কর্তৃপক্ষের । পুরনিগম সূত্রে খবর, এই টাকার বড় অংশ মেটানো হচ্ছে বিভিন্ন পরিষেবা ও রক্ষণাবেক্ষণে যুক্ত ঠিকাদারদের বকেয়া । ফলে ঠিকাদাররা যেমন তাঁদের বকেয়া মেলায় খুশি হচ্ছেন, তেমনই পরিষেবা নিরবিচ্ছিন্ন থাকছে । কিছু প্রাক্তন কর্মীদের বকেয়া প্রাপ্য এই টাকা থেকে মিটিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেই খবর ।

