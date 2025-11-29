নাগরিকদের ঘুম ভাঙার আগেই জেগে উঠবে তিলোত্তমা, রাতেই সাফ হবে কলকাতার পথঘাট
নাগরিকদের ঘুম ভাঙার আগেই কলকাতা হবে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ৷ এমনই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আলোচনা শুরু করেছে পুরবোর্ড ৷
Published : November 29, 2025 at 6:06 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: কলকাতা হবে 'ঝকঝকে-তকতকে' ৷ শহরের নাগরিকদের চোখ খুলে আর আবর্জনাময় রাস্তাঘাট দেখতে হবে না। যদিও এই ভাবনা বাস্তবায়ন রাতারাতি হবে না, সেটা খোদ মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজেই বুঝতে পারছেন। তাঁর কথায়, "কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করতে হবে।"
কলকাতা পরিচ্ছন্ন রাখাই কর্পোরেশনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। স্থায়ী কর্মীর এখনও বহু পদ শূন্য। সেই বিপুল অঙ্কের শূন্য পদের কাজ চলে 100 দিনের কর্মীর উপর নির্ভর করে। নাম মাত্র পয়সায় তাঁদের রীতিমতো হাড়ভাঙা খাটনি হয় । আর সেই পরিস্থিতিতে মেয়েরের চিন্তা রাতের অন্ধকার থাকতেই শহর সাফাই করে ফেলা।
কর্পোরেশনের একাংশের কথায়, বহু জায়গায় দিনের সঙ্গে রাতে সাফাই করার কাজ শুরু হলেও লোকবলের ওভাবেই তা মুখ থুবড়ে পড়েছে ৷ অল্প টাকা দিয়ে বিপুল কাজ করানো হয় শহরে রোজগার যোজনার কর্মীদের দিয়ে। তারপর তাঁদের রাতে কাজ করানো সেটা আকাশ-কুসুম কল্পনামাত্র। তবে বিপুল সংখ্যক কর্মীর যেমন শূন্যপদ আছে তেমনই যান্ত্রিক গাড়ি সংখ্যাও বৃদ্ধি করছে কলকাতা পুরনিগম। প্রায় 14 কোটি টাকা খরচ করে কুড়িটি মেকানিকাল সুইপিং মেশিন কেনা হচ্ছে ।
যে গাড়ি বেশ কয়জন কর্মীর কাজ মুহূর্তে করে ফেলবে। রাস্তা ও নর্দমার ধারে থাকা আবর্জনা মুহূর্তে সাফ করে ফেলবে। পাশাপশি এখন ব্যাটারিচালিত গাড়ি আছে প্রতি ওয়ার্ডে। এরপরও লোকবল আসল বিষয় তা অস্বীকার করা চলে না।
এই প্রসঙ্গে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "পরিকল্পনা করছি চূড়ান্ত হয়নি ৷ তা হল, রাতেই সাফাইয়ের কাজ হবে। সকালে উঠে নাগরিকদের যাতে নোংরা শহর দেখে না-হয় ৷ এটা নিয়ে কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে। বিষয়টা সহজ নয়। সকালে, দুপুরে আচমকা রাস্তায় না-ফেলার থেকে মানুষ রাতেই যদি নোংরাটা দিয়ে দেয় তাহলে সুবিধা।"
আবর্জনা সংক্রান্ত প্রকল্প ধাপায় সমস্যার মুখে পড়া নিয়ে ফিরহাদ আরও বলেন, "ধাপায় র্যাগপিকার আছে। কিন্তু ধাপা পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না সবটা। তার আগেই নানা ধরনের প্লাস্টিক, কাচ, বোর্ড সব কাগজ কুরানি নিয়ে নিচ্ছে । এরা ওখান থেকেই মাল তুলে সরাসরি বিক্রি করে দিচ্ছে। আমরা চাইছি ফুটপাথে এরা না থেকে ঠান্ডায় নাইট শেল্টারে থাকুক। সকালে এসে আবার কাজ করুক।" উল্লেখ্য, কলকাতা শহরবাসীকে বর্জ্য পৃথকীকরণে আরও সচেতন করতেও উদ্যোগী নিয়েছিল কলকাতা পুরনিগম ৷ নতুন উদ্যোগের ফলে শহরবাসী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে আরও দায়িত্বশীল হবেন বলেই আশা পুরসভার।
