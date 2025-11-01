ETV Bharat / state

ওভারহেড তার মুক্ত করতে শহরে 200 কিমি টানেলের পরিকল্পনা কর্পোরেশনের

কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্তপূর্ণ এলাকায় সমস্ত তার মাটির তলা থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মোট 200 কিলোমিটার ইউটিলিটি টানেল তৈরির সিদ্ধান্ত কলকাতা কর্পোরেশনের।

FREE UP OVERHEAD CABLES
তার মুক্ত হবে কলকাতা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 1, 2025 at 8:14 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 1 নভেম্বর: কলকাতার বাজার এলাকা কিংবা ঘনবসতি এলাকায় অন্যতম বিপদ হল ঝুলন্ত তারগুচ্ছ । যেদিকেই তাকানো যায়, সেদিকেই কেবল কিংবা বিদ্যুতের তার থেকে ব্রডব্যান্ড সংযোগের তার নজরে আস ৷ আগুন লাগল ল্যাডার ঢোকানো যায় না এই সমস্ত ঝুলন্ত তারের জন্য। সম্প্রতি সেই বিপদ আঁচ করে পোস্তা বাজারের জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধন মঞ্চ থেকেই তারের জঞ্জাল মুক্ত করতে নির্দেশ দেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে । নির্দেশ পাওয়ার পরেই শুরু হয় আলোচনা ।

কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্তপূর্ণ এলাকায় এই সমস্ত তার মাটির তলা থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মোট 200 কিলোমিটার ইউটিলিটি টানেল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ।

শহরে 200 কিমি টানেলের পরিকল্পনা (ইটিভি ভারত)

তারের জঞ্জাল নিয়ে অভিযোগ নতুন নয় ৷ কলকাতা কর্পোরেশন মাসিক অধিবেশনে শাসক-বিরোধী উভয় পক্ষের কাউন্সিলররা শহরকে তারের জটমুক্ত করা নিয়ে বারংবার অভিযোগ জানিয়েছেন ৷ কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শহরে অনেক জায়গায় এই ওভারহেড তারের কারণে আগুন লাগলে দমকল গাড়ি বা দমকলের হাইড্রোলিক সিঁড়ি আনা যায় না। আবার বহু এলাকায় বস্তি কিংবা পুরোনো বাজারে তারের জটলা কার্যত মৃত্যুফাঁদ। বারে বারে বিভিন্ন স্থানীয় কেবল সংস্থা থেকে শুরু করে টেলিকম সংস্থার ইন্টারনেট পরিষেবার তার মাটির নীচ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। এই বিষয় অতীতে একাধিকবার কেবল ও বিভিন্ন ইন্টারনেট পরিষেবার প্রদানকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসে কলকাতা কর্পোরেশন। তবে লাভ কিছু হয়নি।

শেষে কলকাতা কর্পোরেশন বেশ কিছু রাস্তায় পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে ফুটপাতের নীচে ইউটিলিটি টানেল তৈরি করে । তবে এই ইউটিলিটি টালেল তৈরিতে বিপুল টাকা খরচ। ফলে রাতারাতি আর সেই পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পোস্তা বাজারের জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যান। সেখানে থেকেই তিনি চন্দননগরে 50 কিলোমিটার রাস্তা ওভারহেড বিদ্যুতের তার মাটির নীচ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানান । খুঁটিও তুলে দেওয়া হয়ছে। এতে বিনাবাধায় জগদ্ধাত্রী ভাসানপর্ব করা যাবে। পাশাপশি ভাসানের কারণে আগে বিদ্যুৎ পরিষেবা 15-16 ঘণ্টা বন্ধ থাকার কারণে মানুষকে দুর্ভোগে পড়তে হত, এখ সেটা আর হবে না।

বিপুল টাকা খরচ এই কাজ করেছেন বলে ঘোষণ করেন বলে ৷ এর পরেই মঞ্চে উপস্থিত থাকা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "ববি আমার মনে হয়, পুরো কলকাতা ও সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি গুলোতেই এই সিস্টেম করা উচিত । কারণ এতো তার যায়, আর এতো কেবলের তার পুরো রাস্তায় ঝুলতে থাকে । আমি কিন্তু অনেক দিন ধরে বলছি এটা একটা মিটিং ডেকে সকলে দায়িত্ব নিতে হবে । অন্ডারগ্রাউন্ডে একটা পাইপের মধ্যেই সব তার ঢুকে যাবে। উপরে কোনও তার থাকবে না। ইতিমধ্যেই প্ল্যানিং করেছি ।"

এর পরেই ঠিক হয় পাইলট প্রজেক্ট যে রাস্তাগুলি কিছু অংশ করা হয়ছে, সেখানে উপরে থাকা তারগুলি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সরিয়ে ফেলে টানেলের ভিতর থেকে নিয়ে যাওয়ার কথা জানানো হবে । বিভিন্ন বড় সংস্থা টেলিকম কম্পিনকে প্রতি মিটারে ভাড়া বাবদ 100 টাকা ও ছোট সংস্থা কেবল সংস্থাগুলিকে প্রতি মিটারে 20 টাকা ভাড়া নেওয়া হবে । একবারে না-পারলেও কয়েক দফায় শহরে 200 কিলোমিটার এই ইউটিলিটি টানেল কাজ করা হবে ৷ 8 থেকে 12 ইঞ্চি ব্যাসার্ধের এই টানেলের প্রতি মিটার তৈরি করতে খরচ আড়াই থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা ।

কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে হরিশ মুখার্জি, বেকার রোড, জাজেস কোর্ট রোড, হেস্টিং পার্ক রোড, ন্যাশনাল লাইব্রেরি রোড, ডায়মন্ড হারবার ও আলিপুর রোড সংযোগস্থলে কাজ হয়েছে । চলতি মাসেই কাজ শুরু হবে চৌরঙ্গি রোড, জহরলাল নেহেরু রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, এসপি মুখার্জি রোড, চেতলা সেন্ট্রাল রোড ও হাজরা রোডে।

এই বিষয় কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, এটা আমাকে মুখ্যমন্ত্রী আদেশ করেছেন। আমরা ওনাকে জানিয়েছি যে, প্রথম দিকে কিছু কেবল সংস্থা ও ইন্টারনেট সংস্থা করে দেবে বলেছিল। কিন্তু কেউ শেষ পর্যন্ত করেনি। আমরা কিছু জায়গায় নিজেদের সীমিত ক্ষমতায় করেছি। আমরা টানেলে বসানোর জন্য পাইপ কিনেছি । গোটা কলকাতা একসঙ্গে করার ক্ষমতা নেই । কিছু রাস্তা করছি । ধাপে ধাপে করব।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION
FREE UP OVERHEAD CABLES
শহরে 200 কিমি টানেলের পরিকল্পনা
ওভারহেড তার মুক্ত হবে কলকাতা
KMC

