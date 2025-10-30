ETV Bharat / state

লিফলেট ব্যর্থ ! গান বাজিয়ে নাগরিকদের থেকে পৃথকীকরণ বর্জ্য চাইবে পুরনিগম

বাঁশি বাজানোর বদলে এবার শহরে জঞ্জাল সংগ্রহ করার গাড়িতে বাজবে গান । অবশ্য এই গান শহরজুড়ে সব অংশে শোনা যাবে না ।

KMC
কলকাতা পুরনিগম (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 30 অক্টোবর: জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশে বছর তিন আগে থেকেই শুরু হয়ছে শহরে উৎস থেকে বর্জ্য পৃথকীকরণ । 8 লাখ বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে সবুজ নীল বালতি । তবে নাগরিক মনে প্রবেশ করেনি বর্জ্য পৃথকীকরণের সচেতনতা । এবার তাই অভিনব পথে হাঁটতে চলেছে কলকাতা পুরনিগম ।

ব্যাটারিচালিত যে গাড়ি প্রতিদিন দুয়ারে আসে জঞ্জাল সংগ্রহ করতে, তাতেই লাগানো হবে মাইক । বাজবে গান । সেই গান অবশ্য চটুল বা জনপ্রিয় নয়, সেই গানের কলিতেই থাকবে উৎস থেকে বর্জ্য পৃথকীকরণের বার্তা । এমনই পরিকল্পনা করেছে জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ বলেই জানা যাচ্ছে কলকাতা পুরনিগমের তরফে ।

পুরনিগম সূত্রে খবর, গান বাজার উদ্দেশ্য হল যাতে নাগরিকরা জঞ্জাল পৃথকীকরণ করেই দেন । বাঁশি বাজানো বদলে হবে এই গান । অবশ্য এই গান শহরজুড়ে সব অংশে শোনা যাবে এমন নয় । কারণ পুরনিগম পরিকল্পনা করেছে, এখনও পর্যন্ত যেসমস্ত এলাকার মানুষ এই বিষয় সচেতন হননি সেই সমস্ত এলাকায় প্রথমে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে । সেখানে ব্যাটারিচালিত গাড়িতে মাইক লাগানো হবে তাতে গানের প্যারোডি বাজবে । সঙ্গে থাকবে সচেতনতার বার্তা ।

কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "কেন দুটি রঙের বালতি দেওয়া হয়েছে, কোন বালতিতে কী ধরনের বর্জ্য পড়বে, সবটাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর্মীরা বুঝিয়ে এসেছে । এমনকি লিফলেট বিলি করা হয়েছে । নিয়মিত আমাদের পচনশীল জঞ্জাল তোলা ও সপ্তাহে তিন চার দিন অপচনশীল জঞ্জাল সংগ্রহ হয় । কিন্তু শহরের অনেক জায়গায় নাগরিকরা সচেতন না হওয়াতে এই প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়বে । তাতে শহরের সার্বিক ক্ষতি । সেটা আটকাতে নতুন পথে এগোনোর ভাবনা ।"

জঞ্জালের পাহাড় ধাপায় । উপচে পড়ছে । দূষণ ঠেকাতে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ শুরু হয়েছে । আর তার অপরিহার্য হল, উৎস থেকেই পৃথকীকরণ পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য । পচনশীল বর্জ্য থেকে সার তৈরি হবে । অপনশীল বর্জ্য থেকে আরও নানা ধরনের উপাদান তৈরি হয় । 2022 সালেই 8 লাখ বাড়িতে 16 লাখ বালতি দেওয়া হয়েছে পুরনিগমের তরফে ৷ তবে অনেক জায়গায় সেই বালতি দেওয়া যে কার্যত বৃথা বুঝতে পেরেছে কর্তৃপক্ষ । ফলে শেষমেষ এই পদক্ষেপ । কলকাতা পুরনিগম এলাকা ভিত্তিতে নজরদারি চালিয়ে দেখেছে, দক্ষিণের কিছু এলাকায় পৃথকীকরণ সম্পর্কে নাগরিকরা অবগত হলেও উত্তর ও মধ্য কলকাতায় এক্কেবারেই নয় । সেখানে পলিথিন ব্যাগে বর্জ্য ভরে যথেচ্ছভাবে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়।

