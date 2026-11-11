টালার পাইপ মেরামতিতে আংশিক বন্ধ জল সরবরাহ, পরিষেবা স্বাভাবিক করতে তৎপর কর্পোরেশন
KMC Partially Suspending Water Supply: মূল লাইনটি আপাতত বন্ধ একটি পাইপ লাইনের সঙ্গে যুক্ত করা হবে ৷ তার পর বদলানো হবে ব্রিটিশ আমলের পাইপ ৷
Published : November 11, 2026 at 3:52 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: 72 ঘণ্টা অতিক্রান্ত হলেও পরিষেবা স্বাভাবিক ছন্দে ফেরেনি । জোরকদমে চলছে কাজ । কাজের জেরে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে পানীয় জল পরিষেবা । পাশাপশি পুরনো একটি বন্ধ পাইপ লাইনে আপাতত সংযোগ করা করা হবে মূল লাইনটি । ফলে স্বাভাবিক হবে পরিষেবা । এর পর ব্রিটিশ আমলের পুরনো পাইপ সম্পূর্ণ বদলে ফেলা হবে ।
টালায় রেললাইনের নিচের পাইপলাইনের মেরামতের কাজের কারণে বুধবার বেশ কিছু জায়গায় জল সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে । মূলত বেলগাছিয়া, তারাশঙ্কর সরণি এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় জল সরবরাহ সম্পূর্ণ 6-7 ঘণ্টা বন্ধ থাকতে পারে । কখন থেকে জল বন্ধ হবে, সেটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে ।
এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই সমস্ত এলাকার মানুষের কাছে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে ৷ হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে জলের ট্যাঙ্কারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে । আগে থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল মজুত রাখার কথা বলছে সরবরাহ বিভাগ । কিছুদিন জল বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করা এবং অপচয় না করার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ।
এদিকে টালা ব্রিজের পাইপলাইন মেরামতির কাজ চলাকালীন 4 নম্বর বোরো এলাকায় 254টি জলবাহী ট্যাঙ্কার পাঠিয়েছে কলকাতা কর্পোরেশনের জল সরবরাহ বিভাগ । টালা রেলওয়ে ব্রিজের নীচে পানীয় জলের পাইপলাইনের লিকেজ মেরামতির কাজের জেরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বিপুল সংখ্যক জলবাহী ট্যাঙ্কার নামিয়েছে কলকাতা কর্পোরেশন ।
জল সরবরাহ বিভাগের 10 নভেম্বরের কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট অনুযায়ী, চারটি বোরো এলাকায় মোট 254টি ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে । কর্পোরেশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এর মধ্যে 119টি ট্যাঙ্কার পাঠানো হয়েছে বাড়ির দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য 109টি বস্তি এলাকায় এবং 26টি হাসপাতালে জল সরবরাহের কাজে নিয়োজিত ছিল ।
অর্থাৎ, জলসংকট মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি হাসপাতালগুলির জল সরবরাহের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে কর্পোরেশন । এলাকাভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, সেন্ট্রাল এলাকায় সর্বাধিক 150টি ট্যাঙ্কার পাঠানো হয়েছে । বোরো নম্বর 1-এ 53টি, চার নম্বর বোরো-এ 26টি এবং দু’নম্বর-এ 25টি ট্যাঙ্কার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ।
এদিকে, জল সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানিয়ে কর্পোরেশনের হেল্পলাইনে মোট 205টি ফোন এসেছে । তার মধ্যে 97টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে । বাকি অভিযোগগুলির বিষয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা অবশ্য ওই পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়নি । টালা ব্রিজের নীচে পাইপলাইনের মেরামতির কাজ এখনও চলছে । কাজ চলাকালীন জল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে এবং বাসিন্দাদের অসুবিধা কমাতে ট্যাঙ্কার পরিষেবা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
জল সরবরাহ সংক্রান্ত প্রয়োজনে কর্পোরেশনের হেল্পলাইন নম্বর 033-2286-1212/1313/1414 এবং মোবাইল নম্বর 9830324330-এ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে । অতিরিক্ত তথ্যের জন্য জল সরবরাহ বিভাগের নোডাল অফিসার কল্লোল সরকারের নম্বর দেওয়া হয়েছে । সেই নম্বরটি হল - 98311275222 ৷ সাময়িক অসুবিধার জন্য সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছে কলকাতা কর্পোরেশন ।
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