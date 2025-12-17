হিমাচলের শঙ্খপুষ্পি থেকে 40 রকমের ডালিয়া, শহরে মরশুমি ফুলের প্রদর্শনী
23 ডিসেম্বরে থেকে শুরু হবে শহরজুড়ে এই প্রদর্শনী ৷ যা দেখতে পকেট থেকে খসবে না এক টাকাও ৷
Published : December 17, 2025 at 7:52 PM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: বছর শেষে শীতের আমেজ মেখে মানুষজন মজে পিকনিকের মুডে । ময়দান, জাদুঘর কিংবা চিড়িয়াখানা উপচে পড়ে ভিড় । এবার সেই তালিকায় যোগ হতে পারে শহরের একাধিক পুর উদ্যান । ঘুরতে আসা মানুষজনের মন কাড়তে রং-বাহারি নানা মরশুমি ফুল-ফলের সমারোহে সেজে উঠবে পুর উদ্যানগুলি । আর সেই সুন্দর দৃশ্য পরখ করতে দর্শককে পকেট থেকে খরচ করতে হবে না এক টাকাও ।
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, ডিসেম্বরে 23 তারিখ থেকে নানা সময় কলকাতার বিভিন্ন উদ্যানে হবে ফুল, ফলের প্রদর্শনী । এই ধরনের 18টা প্রদর্শনী করবে কলকাতা পুরনিগম । বিভিন্ন সময়ে হবে এগুলি । ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত চলবে । চেতলা পার্ক, টালা পার্ক, মোহর কুঞ্জে সব থেকে বড় প্রদর্শনীর আয়োজন হবে । তার আগে রীতিমতো এলাকায় এলাকায় চলবে মাইক প্রচার ও ব্যানার লাগিয়ে প্রচার । ছুটির দিনে পরিবার, বন্ধুদের সঙ্গে মনকাড়া পরিবেশে দিনের একটা বড় সময় কাটাতে পারবেন শহরবাসী থেকে বাইরে থেকে আসা দর্শনার্থীরা ।
পুরনিগমের তরফে জানা গিয়েছে, এবারে প্রদর্শনীর চমক হবে হিমাচল প্রদেশের শঙ্খপুষ্পি । রীতিমতো বরফ দিয়ে আবহাওয়া প্রস্তুত করে সেই গাছ লালন পালন করে বড় করে তোলা হচ্ছে । এছাড়াও চমক আছে ডালিয়ার নানা প্রজাতিতে । 25 থেকে 40 রকম ডালিয়া দেখতে পারবেন দর্শকরা । এদের মধ্যে আছে সাহিত্য সম্রাট, মোনার্ক, কেনিয়া, ক্যাকটাস, গার্গী, সৌরভ, শচিন প্রজাতির ডালিয়া । ক্যাকটাস ও পমপম ডালিয়া একমাত্র কলকাতা পুরনিগম ফুটিয়ে থাকে । এর বাইরে চন্দ্রমল্লিকা, পমপম, গাঁদা, ডায়ান থাস, স্টক, অস্টার, শ্যালভিয়া, লিলিয়ামের মতো 50 ধরনের ফুল থাকছে ।
ফুলের সঙ্গেই থাকবে সবজি বিভাগ । সেখানে আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বিনস, লেটুস গাছ থাকবে । ফলের বিভাগে এবারের চমক হিসেবে থাকবে ভাস্তারা, মিয়াজাকি, বারোমাসি আম । থাকছে পাতাবাহার বিভাগ, ফার্ন বিভাগ, অর্কিড বিভাগ, বনসাই, ক্যাকটাস, ন্যাচরাল এয়ার পিউরিফায়ার সেকশন থেকে ঘরের ভিতর বসানোর গাছ । যেমন, স্নেক প্ল্যান্ট, কামিনী, জাল বট ।
কলকাতা পুরনিগমরে এক আধিকারিক বলেন, "শীতের এই সময় অন্য দর্শনীয় স্থানের সঙ্গেই গন্তব্য হোক আমাদের উদ্যান । দর্শকদের মন কাড়তে এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে 300-রও বেশি মালি দিন রাত এক করে কাজ করে চলেছেন । 14টা নার্সারিতে এইসব গাছের পরিচর্যা হচ্ছে ।"