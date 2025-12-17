ETV Bharat / state

হিমাচলের শঙ্খপুষ্পি থেকে 40 রকমের ডালিয়া, শহরে মরশুমি ফুলের প্রদর্শনী

23 ডিসেম্বরে থেকে শুরু হবে শহরজুড়ে এই প্রদর্শনী ৷ যা দেখতে পকেট থেকে খসবে না এক টাকাও ৷

flower exhibition
মরশুমি নানা ফুলের প্রদর্শনীর আয়োজন কলকাতা পুরনিগমের (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 17, 2025 at 7:52 PM IST

কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: বছর শেষে শীতের আমেজ মেখে মানুষজন মজে পিকনিকের মুডে । ময়দান, জাদুঘর কিংবা চিড়িয়াখানা উপচে পড়ে ভিড় । এবার সেই তালিকায় যোগ হতে পারে শহরের একাধিক পুর উদ্যান । ঘুরতে আসা মানুষজনের মন কাড়তে রং-বাহারি নানা মরশুমি ফুল-ফলের সমারোহে সেজে উঠবে পুর উদ্যানগুলি । আর সেই সুন্দর দৃশ্য পরখ করতে দর্শককে পকেট থেকে খরচ করতে হবে না এক টাকাও ।

কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, ডিসেম্বরে 23 তারিখ থেকে নানা সময় কলকাতার বিভিন্ন উদ্যানে হবে ফুল, ফলের প্রদর্শনী । এই ধরনের 18টা প্রদর্শনী করবে কলকাতা পুরনিগম । বিভিন্ন সময়ে হবে এগুলি । ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত চলবে । চেতলা পার্ক, টালা পার্ক, মোহর কুঞ্জে সব থেকে বড় প্রদর্শনীর আয়োজন হবে । তার আগে রীতিমতো এলাকায় এলাকায় চলবে মাইক প্রচার ও ব্যানার লাগিয়ে প্রচার । ছুটির দিনে পরিবার, বন্ধুদের সঙ্গে মনকাড়া পরিবেশে দিনের একটা বড় সময় কাটাতে পারবেন শহরবাসী থেকে বাইরে থেকে আসা দর্শনার্থীরা ।

flower exhibition
ফুলের সঙ্গেই থাকবে সবজি বিভাগ (নিজস্ব ছবি)

পুরনিগমের তরফে জানা গিয়েছে, এবারে প্রদর্শনীর চমক হবে হিমাচল প্রদেশের শঙ্খপুষ্পি । রীতিমতো বরফ দিয়ে আবহাওয়া প্রস্তুত করে সেই গাছ লালন পালন করে বড় করে তোলা হচ্ছে । এছাড়াও চমক আছে ডালিয়ার নানা প্রজাতিতে । 25 থেকে 40 রকম ডালিয়া দেখতে পারবেন দর্শকরা । এদের মধ্যে আছে সাহিত্য সম্রাট, মোনার্ক, কেনিয়া, ক্যাকটাস, গার্গী, সৌরভ, শচিন প্রজাতির ডালিয়া । ক্যাকটাস ও পমপম ডালিয়া একমাত্র কলকাতা পুরনিগম ফুটিয়ে থাকে । এর বাইরে চন্দ্রমল্লিকা, পমপম, গাঁদা, ডায়ান থাস, স্টক, অস্টার, শ্যালভিয়া, লিলিয়ামের মতো 50 ধরনের ফুল থাকছে ।

flower exhibition
50 ধরনের ফুল থাকছে প্রদর্শনীতে (নিজস্ব ছবি)

ফুলের সঙ্গেই থাকবে সবজি বিভাগ । সেখানে আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বিনস, লেটুস গাছ থাকবে । ফলের বিভাগে এবারের চমক হিসেবে থাকবে ভাস্তারা, মিয়াজাকি, বারোমাসি আম । থাকছে পাতাবাহার বিভাগ, ফার্ন বিভাগ, অর্কিড বিভাগ, বনসাই, ক্যাকটাস, ন্যাচরাল এয়ার পিউরিফায়ার সেকশন থেকে ঘরের ভিতর বসানোর গাছ । যেমন, স্নেক প্ল্যান্ট, কামিনী, জাল বট ।

flower exhibition
অস্টার ফুল (নিজস্ব ছবি)
flower exhibition
বিনা পয়সায় প্রদর্শনী দেখা যাবে (নিজস্ব ছবি)

কলকাতা পুরনিগমরে এক আধিকারিক বলেন, "শীতের এই সময় অন্য দর্শনীয় স্থানের সঙ্গেই গন্তব্য হোক আমাদের উদ্যান । দর্শকদের মন কাড়তে এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে 300-রও বেশি মালি দিন রাত এক করে কাজ করে চলেছেন । 14টা নার্সারিতে এইসব গাছের পরিচর্যা হচ্ছে ।"

flower exhibition
ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত চলবে ফুলের প্রদর্শনী (নিজস্ব ছবি)
flower exhibition
23 ডিসেম্বরে থেকে শুরু প্রদর্শনী (নিজস্ব ছবি)

FLOWER SHOW
KMC
পুর উদ্যান
কলকাতা পুরনিগম
FLOWER EXHIBITION

