মির্জা গালিব স্ট্রিটের অগ্নিকাণ্ড: দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিল্ডিংয়ের সব ব্যবসা বন্ধের নির্দেশ কেএমসি’র

মির্জা গালিব স্ট্রিটের অগ্নিকাণ্ড: দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিল্ডিংয়ের সব ব্যবসা বন্ধের নির্দেশ কেএমসি’র
কেএমসি-র 16টি বরোতে বাণিজ্যিক ভবনগুলির ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে পৃথক ইন্সপেকশন টিম ৷ থাকবেন কলকাতা পুলিশ, দমকল ও সিইএসসি-র প্রতিনিধিরা ৷
Published : August 19, 2026 at 7:27 PM IST
কলকাতা, 19 অগস্ট: মির্জা গালিব স্ট্রিটের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বড় পদক্ষেপ কলকাতা কর্পোরেশনের ৷ অনির্দিষ্টকালের জন্য ওই বিল্ডিং-এর গেস্ট হাউস, হোটেল-সহ সমস্ত ধরনের ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হল ৷ শহরজুড়ে এই ধরনের হোটেল, গেস্ট হাউসগুলির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা-সহ অন্যান্য সবদিক খতিয়ে দেখতে বরো ভিত্তিক পরিদর্শন দল গঠন করা হচ্ছে বলে জানালেন কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে ৷
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, পিনকোড নম্বর-700016-র অন্তর্গত 15জি, 15এইচ, 15জে, 15কে এই ঠিকানাগুলির সমস্ত ব্যবসার সার্টিফিকেট অব এনলিস্টমেন্ট বা ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এদিন কেএমসি-র প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে বলেন, "প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশনের তরফে ৷ তদন্ত রিপোর্ট পেলে বিস্তারিত জানতে পারব আদতে যে গেস্ট হাউসে আগুন লেগেছিল, তাদের সমস্ত নথি ছিল কি না ৷"
জানা গেছে, কলকাতা কর্পোরেশনের 16টি বরোতে পৃথকভাবে ইন্সপেকশন টিম তৈরি করা হয়েছে ৷ তপসিয়া অগ্নিকাণ্ডের পর যে অডিট টিম তৈরি হয়েছিল, সেই টিমের সঙ্গেই এবার কর্পোরেশনের লাইসেন্স বিভাগকেও যুক্ত করা হয়েছে ৷ লাইসেন্স বিভাগ সব তথ্য দেবে ইন্সপেকশন টিমকে ৷ এই তদন্তকারী টিমে কলকাতা পুলিশ, দমকল ও সিইএসসি-র প্রতিনিধিরা থাকবেন ৷ 25 অগস্টের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট দেবে এই কমিটি ৷ তারপর এক মাসের মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন কেএমসি-র প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে ৷
বরো ভিত্তিক ইন্সপেকশন দলের মাথায় থাকবে বরো এক্সিকিউটিভ ৷ তাঁরা মূলত বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হওয়া আবাসন, মার্কেট, হোটেল-সহ যেখানে মানুষের জমায়েত হয়, সেই সব জায়গার অগ্নি নির্বাপণ এবং অন্যান্য সুরক্ষাবিধি খতিয়ে দেখবেন ৷ এই অগ্নিকাণ্ড প্রসঙ্গে নজরদারির খামতি ছিল বলে মানছেন কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসক ৷
নজরদারির কোথায় ত্রুটি ছিল, সেটা খতিয়ে দেখার জন্যই বিল্ডিং বিভাগের কাছ থেকে যাবতীয় রিপোর্ট তলব করা হয়েছে ৷ একইসঙ্গে স্মিতা পাণ্ডে বলেন, "যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁদেরও দায়িত্ব রয়েছে এ ব্যাপারে সচেতন হওয়ার ৷"
উল্লেখ্য, মির্জা গালিব স্ট্রিটের এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বড় আকার না-নিলেও ধোঁয়ায় প্রাণ হারিয়েছেন 9 জন ৷ তারপরেই ভবনটির পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ যেখানে দু’টি বাড়ি কীভাবে যুক্ত করা হল ? ছাদে বেআইনি নির্মাণ, সিঁড়ির দরজা বন্ধ রাখা, ফায়ার এক্সিট জায়গায় বাড়ি করার মতো গাফিলতি নজর এসেছে ৷