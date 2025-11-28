ETV Bharat / state

জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্রে পুরনিগমে বাড়তি কাউন্টার, সোম থেকে মিলবে পরিষেবা

এসআইআর শুনানিতে বাবা, ঠাকুরদার নথি দরকার ৷ তাই নাগরিকদের স্বার্থে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্রের বাড়তি কাউন্টার ৷ নির্দেশ দিলেন ফিরহাদ হাকিম ৷

BIRTH AND DEATH CERTIFICATES
জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্রের বাড়তি কাউন্টারের নির্দেশ দিলেন ফিরহাদ হাকিম (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 28, 2025 at 8:57 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 28 নভেম্বর: কলকাতা কর্পোরেশনে জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেট নিতে এখন ভরসা অনলাইন চ্যাট বট। যার স্লট দিনে 300টি, তাও আবার জন্ম ও মৃত্যু মিলিয়ে ৷ তবে SIR আবহে সামনেই শুরু হবে শুনানি। সেই সময় নথি দেখাতে বাবা, ঠাকুরদার জন্ম বা মৃত্যু সার্টিফিকেট লাগবে। আর সেই নথি সংগ্রহ করতে নাগরিকদের যাতে কোনওভাবেই হেনস্তা, হয়রানিতে না-পড়তে হয় সেইদিকেই এবার নজর দিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

মেয়রের নির্দেশ সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। প্রয়োজনে দুই থেকে তিনটি কাউন্টার বাড়ান। এই বর্ধিত পরিষেবা আগামী সপ্তাহের শুরু থেকেই পাবেন আম জনতা বলেই জানিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম।

মেয়রের নির্দেশ সংখ্যা বৃদ্ধি করুন (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম আছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সেই তালিকায় নাম না-থাকলে একাধিক নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সেক্ষেত্রে অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি না-থাকলে জন্মের শংসাপত্র জমা দেওয়ার কথাও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকায় আছে । সেই শংসাপত্র নিতেই কলকাতা তো বটেই, ভিন জেলা থেকেও লোকজন হাজির হচ্ছেন কলকাতা পুরনিগমে ৷

শুক্রবার টক-টু-মেয়র অনুষ্ঠানে একটি অভিযোগ আসে ৷ সেখানে এক জৈনিক নাগরিক দাবি করেন, দিনের পর দিন স্লট বুকিং করতে চাইলেও ডেট পাচ্ছি না। সেই অভিযোগ শুনেই তিনি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রণিতা সেনগুপ্ত-কে জানান পরিষেবা বাড়াতে হবে। 300 নয় সেই স্লট বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু অনলাইন নয় পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে প্রয়োজনে ম্যানুয়াল দিতে হবে। দরকারে 2 থেকে 3টি অতিরিক্ত কাউন্টার খুলতে হবে স্বাস্থ্য বিভাগের ডেথ ও বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়ার শাখায়। কয়েকজন স্বাস্থ্য কর্মীকে প্রয়োজনে এই কাজে ব্যবহার করতে হবে । আগামী সোমবার থেকেই এই বর্ধিত পরিষেবা পাবেন সাধারণ মানুষ।

নাগরিক হয়রানি প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, এসআইআর শুনানি শুরু হলে এই চাহিদা আরও বাড়বে। তাই স্লট বৃদ্ধি ও কাউন্টার বাড়াতে হবে। মানুষকে হয়রানির মধ্যে ফেলা হবে না। আসলে এই বিভাগে সার্চিং কাজ অত্যন্ত কঠিন। পুরোনো নথি বের করে নিরীক্ষণ করতে সময় লাগে। প্রয়োজনে অস্থায়ী লোক নিয়োগ করে লোকবল বাড়ানো হবে। বরো ভিত্তিক রেকর্ড থাকে না, একটি নির্দিষ্ট দিনের পর সবটা কেন্দ্রীয় ভবনে চলে আসে। সার্ভারে যে নথি রয়েছে তা বরো বা নিজে চাইলে ওয়েবসাইট থেকেই তথ্য পেয়ে যাবেন।

কিন্তু যে নথি বহু পুরনো সেগুলো কেন্দ্রীয় ভবনে আসতে হবে। আগামী সোমবার থেকেই বর্ধিত পরিষেবা পাবেন মানুষজন। প্রসঙ্গত, এসআইআর শুরুর আগে থেকেই এই জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেট পেতে ভোর থেকে লাইন শুরু হয়। সেই ভিড় যাতে কমে, লাইনে দাঁড়ানো মানুষকে আশ্বস্ত করে মেয়র বলেছিলেন কারও নাম বাদ যাবে না। এবার যাদের নাম এসআইআর প্রাথমিক তালিকায় নথির অভাবে উঠছে না তাদের নথি পেতেই এই পরিষেবা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত জানালেন।

TAGGED:

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION
জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র
ফিরহাদ হাকিম
FIRHAD HAKIM
BIRTH AND DEATH CERTIFICATES

