শান্তিনিকেতনে পুর নোটিশের মেয়াদ ফুরচ্ছে আজ, অভিষেকের আবেদনে কেন 'চুপ' কর্তৃপক্ষ ?

অভিষেককে কর্পোরেশন নোটিশ দিয়ে 7 দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল ৷ অভিষেক 10 দিন সময় চান৷ এর কোনও জবাব দেয়নি কর্তৃপক্ষ৷ আজ 7 দিনের মেয়াদ ফুরচ্ছে।

Published : May 25, 2026 at 10:30 PM IST

কলকাতা, 25 মে: শহরজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থাকা 17 সম্পত্তিতে বিল্ডিং বিভাগ নোটিশ দিয়েছিল। অভিষেকের বন্দ্যোপাধ্যায় নোটিশের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেও কর্পোরেশনের কাছে আরও 10 দিন সময় চায়। তবে সেই বিষয় কোনও প্রত্যুত্তর দেয়নি কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ। বরং এই বিষয় প্রতিক্রিয়া না দিয়ে রীতিমত চাপে ফেলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতিকে।

কলকাতা কর্পোরেশন যেন কৌশলী অবস্থান নিয়েছে। সময় চাওয়া হয়ছে পুরসভা সূত্রে সেই দাবিতে সিলমোহর দেওয়া হয়ছে। তবে কলকাতা কর্পোরেশন কি সময় দিল? এই খানেই তৈরি হয়ছে আবেদনকারীর উপর চাপ।

শান্তিনিকেতন ভবন থেকে কালীঘাট রোডের বাড়ি-সহ 17 বিল্ডিং এ নোটিশ দিয়ে কর্পোরেশনের বিল্ডিং বিভাগ নথি জমা করতে বলেছিল। বিল্ডিং বিভাগ বলেছিল বিস্তারিত নকশা জমা দিতে। অনুমোদিত নকশা থেকে কোথাও অবৈধ নির্মাণ আছে কিনা? থাকলেও সেটা কি পুর নিয়ম মেনে বৈধ করা হয়েছিল কিনা। সেই নথি জমা প্রসঙ্গে 7 দিনের সময় সীমা বেঁধে দিয়েছিল বিল্ডিং বিভাগ। আজ 7 দিন হল। কলকাতা কর্পোরেশনের পৌর কমিশনার গতকাল জানিয়েছিলেন আবেদন করেছে আমরা দেখছি বিষয়টি।

কর্পোরেশন সূত্রে খবর, নোটিশ পাওয়ার পর বিস্তারিত নকশা ও নথি চেয়েছে। সেই প্রসঙ্গে পুর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনকারী আরও 10 দিন সময় চেয়েছে। পুর আইন অনুসারে বলা হচ্ছে, যেই আবেদনকারী নিজেই নির্দিষ্ট দিন উল্লেখ করে আবেদন করেছে তখন পুর কর্তৃপক্ষ আর আলাদা করে কোনও উত্তর করবে না। কারণ, যে নাগরিক পুরসভার এই ধরনের কাজে-সহায়তা করবে যতক্ষণ ততক্ষণ কর্তৃপক্ষ তার প্রতি ইতিবাচক ভূমিকা দেখায়। তবে 10 দিনের মধ্যে না দিতে পারলে 11 দিনের মাথায় ব্যবস্থা নিতেই পারেন। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীর করার কিছু থাকবে না। আবার যেহেতু কর্পোরেশন নির্দিষ্ট উত্তর কিছু দেয়নি আবেদনের ক্ষেত্রে সেহেতু এই কদিনের মধ্যে চাইলে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই পারে। এই পথেই তৃণমূল সংসদের উপর কূটনৈতিক চাপ বজায় রাখছে কর্তৃপক্ষ।

ইঞ্জিনিয়ার মহলের দাবি, অতিরিক্ত সময় চাওয়ার কারণ ভবনের খুঁটিনাটি নকশা ও তথ্য চেয়েছে। সেটার সপক্ষে বিস্তারিত নকশা তৈরি করতে সময় প্রয়োজন। তাই আবেদনকারী অতিরিক্ত সময় চেয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সময় দিতেও পারে নাও দিতে পারে। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে দেখে মনে হচ্ছে পুর কর্তৃপক্ষ আটঘাট বেঁধেই নিয়মের মধ্যে দিয়েই এগোতে চাইছে যাতে কোনও জায়গায় আইনি জটিলতায় ধাক্কা খেতে না হয়।

