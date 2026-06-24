এবার নয়া পাম্পিং স্টেশন, শতবর্ষ পুরনো জল-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথে কলেজ স্ট্রিট-ঠনঠনিয়া

এবার নয়া পাম্পিং স্টেশন, শতবর্ষ পুরনো জল-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথে কলেজ স্ট্রিট-ঠনঠনিয়া
ঋষিকেশ পার্ক পাম্পিং স্টেশন চালু হলে প্রায় 6-8 টি ওয়ার্ডের কয়েক লক্ষ মানুষের জমা জলের ভোগান্তি কাটতে চলেছে ৷
Published : June 24, 2026 at 7:30 PM IST
কলকাতা, 24 জুন: সামান্য বৃষ্টি হলেই মহানগরীর কোন কোন রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়ে ? এই প্রশ্ন করলে প্রথমেই সবার মুখে মুখে ঘোরে কলেজ স্ট্রিট, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি এলাকা, আমহার্স্ট স্ট্রিট, মুক্তরাম বাবু স্ট্রিটের নাম । উত্তর কলকাতার এই এলাকাগুলোতে জমা জলের সমস্যা প্রায় 100 বছরের পুরনো । বৃষ্টির সময় এই এলাকাগুলিতে চলাফেরার ক্ষেত্রে মানুষের দুর্ভোগ চরমে উঠলেও জলযন্ত্রণার থেকে আজও নিস্তার মেলেনি ৷ তবে এবার সেই ছবিটা বদলাতে চলেছে ৷ ওই এলাকাগুলিকে জল জমার হাত থেকে মুক্তি দিতে দ্রুত গতিতে নতুন পাম্পিং স্টেশন তৈরির কাজ চলছে । যার নাম ঋষিকেশ পার্ক পাম্পিং স্টেশন । এর ফলে প্রায় 6-8টি ওয়ার্ডের কয়েক লক্ষ মানুষের জমা জলের ভোগান্তি কাটতে চলেছে ৷
রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে সরকারের পরিবর্তন হয়েছে । কলকাতায় পুরবোর্ডে পরিবর্তন এসেছে রাজনৈতিক ক্ষমতায় । তবে উত্তর কলকাতার এই সব চত্বরে জমা জলের ছবিটা কখনও বদলায়নি ৷ জলযন্ত্রণায় এলাকাবাসীর দুর্দশা চরমে পৌঁছেছে । ভারী বৃষ্টি হলেই কোমর সমান জল দাঁড়িয়ে যায় ৷ বর্ষার একাধিক দিনে প্রবল জল জমার কারণে গাড়িও চলাচল করতে পারে না ৷ এখানেই শেষ নয়, কোনও কোনও সময়ে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়েছে যে, এলাকায় যাতায়াতের জন্য রাস্তাগুলোতে নামাতে হয়েছে নৌকা ৷
এই সব চত্বরে প্রায় 6-8টি ওয়ার্ডের জল সরানোর জন্য কলকাতা পুরনিগমের একমাত্র ভরসা ছিল ছোট্ট একটি পাম্পিং স্টেশন ৷ সেখানে ছিল একটি মাত্র পাম্প । যার মাধ্যমে জমা জল সরাতে অনেকটা সময় লেগে যেত ৷ এর পর সিদ্ধান্ত হয়, যুগ যুগ ধরে বর্ষাকালে জলের তলায় থাকা এই সব রাস্তাকে স্বাভাবিক করা হবে । ঋষিকেশ পার্কে অত্যাধুনিক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হবে বলে ঠিক হয় । রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে অর্থ সাহায্যও করা হয় । কমবেশি প্রায় 50 কোটি টাকা খরচ করে শুরু হয়েছিল এই নিকাশি পাম্পিং স্টেশন তৈরির কাজ ।
জানা গিয়েছে, বিগত পুরবোর্ড এই পদক্ষেপ করলেও তার বাস্তবায়নের কাজ ঢিমে তালে চলছিল । তবে বর্তমানে নতুন সরকার এসে এই কাজ দ্রুতগতিতে শেষ করার নির্দেশ নিয়েছে ৷ বর্তমানে সেই কাজেরই সিংহভাগ শেষের মুখে । বাকি যা কাজ আছে, তা চলতি বছরের শেষে মিটে যেতে পারে । একটি অত্যাধুনিক ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্প চলতি বর্ষাতেই চালিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ বিবেকানন্দ রোড, গিরিশ পার্ক, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, রাজা বাজার, আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট, বউবাজার - বিস্তৃত এলাকার মানুষ এই পাম্পের মাধ্যমে উপকৃত হবেন ।
এই প্রসঙ্গে এক আধিকারিক বলেন, "কাজটা চলছিল । তবে গতি কম ছিল । বর্তমানে দ্রুত কাজ শেষের নির্দেশ এসেছে । এটা শেষ হলে সত্যি একটি বড় কাজ হবে । জল-ছবি দেখতে হবে না ওই এলাকায় । দ্রুত জল বেরিয়ে যাবে । চলতি বর্ষায় একটি পাম্প চালু হয়ে যাবে । বছর শেষে বাকি কাজ শেষ হলে সম্পূর্ণ ভাবে পাম্পিং স্টেশনটি কাজ করবে ।"