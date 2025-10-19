পাশ 135 কোটি টাকার বাজেট, টালিনালার জলে ডুববে না মমতার বাড়ির এলাকা
কালীঘাট অঞ্চলকে বানভাসী হওয়া থেকে রুখতে তৈরি হবে বাঁধ ৷ সংস্কার করা হবে নিকাশি ব্যবস্থাও ৷
Published : October 19, 2025 at 8:53 PM IST
কলকাতা, 19 অক্টোবর: একদিকে ভাঙনের কারণে ধীরে-ধীরে গঙ্গায় বিলিন হতে বসেছে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা ৷ বছরের পর বছর ধরে প্রশাসনকে পাকা বাঁধ নির্মাণের কথা বললেও, কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি বলে অভিযোগ ৷ সেই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির আশেপাশের অঞ্চল অর্থাৎ, কালীঘাট এলাকায় ঢুকে পড়া আদিগঙ্গা বা টালিনালার জলকে ঠেকাতে আসরে নামছে কলকাতা পুরনিগম ৷ এমনটাই জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷
উল্লেখ্য, হুগলি নদীতে বান এলেই জলস্তর বেড়ে যায় আদিগঙ্গার ৷ সেই সময় আদিগঙ্গার পাশে কালীঘাট অঞ্চল জল থৈ-থৈ হয়ে পড়ে ৷ অলিগলি থেকে মন্দিরের আশেপাশে, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির এলাকাও জলমগ্ন হয়ে যায় ৷ সেই দুর্ভোগ থেকে স্থায়ী মুক্তির পথে হাঁটছে কলকাতা কর্পোরেশন বা কেএমসি ৷
সম্প্রতি এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আদি গঙ্গায় অত্যাধুনিক বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাবে অনুমোদন মিলেছে ৷ চূড়ান্ত অনুমতি পাওয়াতে দ্রুত এই কাজ শুরু হতে চলেছে ৷ সেই সঙ্গে আদি গঙ্গার দুই পাড়ে নিকাশি সংক্রান্ত একাধিক কাজ করা হবে বলেই জানিয়েছে মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷
এই সমস্যা দীর্ঘ দিনের ৷ বান এলেই কালীঘাট এলাকায় ভেসে যায় আদিগঙ্গার দুই পাড় ৷ সমস্যার মুখে পড়েন অসংখ্য মানুষ ৷ একতলার দোকান থেকে বাড়ি সব জায়গায় ঢুকে যায় জল ৷ বর্ষার কারণে এলাকা জলমগ্ন থাকলে তাহলে তো কথাই নেই, দুর্গতির শেষ থাকে না ৷ দীর্ঘ টানাপোড়েন শেষে মেয়র পারিষদ বৈঠকের মাসিক অধিবেশনে পাশ হয়েছে বাঁধ তৈরির প্রস্তাব ৷
কর্পোরেশন সূত্রে জানা গেছে, এই কাজের জন্য 135 কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে ৷ কাজ পুজোর ছুটি শেষ হলেই শুরু হবে ৷ অতীতে এই টালি নালা বা আদিগঙ্গার দুরবস্থা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন শাসক ও বিরোধী সব পক্ষের একাংশ কাউন্সিলর ৷ পলি তোলার দাবিও জানিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে ৷
উল্লেখ্য, টালি নালায় বান এলে 83 নম্বর ওয়ার্ড জলমগ্ন হয় পড়ার সম্ভবনা বেশি থাকে ৷ 88 নম্বর ও 73 নম্বর ওয়ার্ডে জলমগ্ন হয়ে যায় একাধিক রাস্তা ৷ কালীঘাট রোড, নেপালদেব ভট্টাচার্য রোড, কালীঘাট মন্দির চত্ত্বর, টালিগঞ্জ রোড জল মগ্ন হয় যায় ৷ সিদ্ধান্ত হয়েছে, 25 ফুট উঁচু ও 42 মিটার দীর্ঘ একটি অত্যাধুনিক বাঁধ তৈরি হবে ৷ একটা নিকাশি জল পরিশোধন কেন্দ্র তৈরি হবে সেখানে ৷ ন্যাশনাল ডিজাস্টার অ্যান্ড রেসকিউ ম্যানেজমেন্ট অথরিটি থেকে পাওয়া 500 কোটি টাকা থেকেই এই কাজ করা হবে ৷
মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "এলাকার মানুষকে দীর্ঘ দিন এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে ৷ এই কাজ দুই থেকে তিন বছর লাগবে শেষ হতে ৷ কোটাল বা জোয়ারের সময় বাঁধের গেট বন্ধ করে দেওয়া হবে ৷ ফলে অতিরিক্ত জল ঢুকতে পারবে না ৷ বান এলেই এলাকা ভেসে যাওয়ার সমস্যা আর থাকবে না ৷ দ্রুত কাজ শুরু হবে ৷ বছর দুই-তিন লাগবে কাজ শেষ হতে ৷ সঙ্গে দুই ধারে সমস্ত ওয়ার্ডের নিকাশির জল পরিশোধন করে ফেলা হবে ৷ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি হবে ৷"