শহরে বিক্রি হওয়া বড়দিনের কেক কতটা নিরাপদ ? জানতে অভিযান পুরনিগমের

শহরে বিক্রি হওয়া বড়দিনের কেক কতটা নিরাপদ ? জানতে অভিযান পুরনিগমের
দোকানে বিক্রি হওয়া কেকগুলির মেয়াদ ও গুণমান দেখা হচ্ছে অভিযানে । যা লাগাতার চলবে আগামী বছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ৷
Published : December 17, 2025 at 8:06 PM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: শহরের চারিদিকে বিক্রি হচ্ছে বড়দিনের কেক ৷ স্বাস্থ্যের পক্ষে তা কতটা নিরাপদ তা খতিয়ে দেখতে শহর জুড়ে শুরু হল অভিযান । আর সেই অভিযানে কোথাও মিলছে অপরিচ্ছন্নতা, কোথাও থাকছে খাবারের যোগ্য নয় এমন রং। এমনটাই জানাচ্ছে কলকাতা পুরনিগমের খাদ্য নিরাপত্তা শাখা ।
মূলত সামনেই বড়দিন ৷ আর শীত পড়তেই শহরে এখন ছুটির আমেজ । শীতে নলেন গুড়, মোয়া যেমন খাদ্যরসিকদের পছন্দের, ঠিক সেই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে কেকও । এখন থেকেই শহরের বিভিন্ন জায়গা যেমন সেজে উঠছে তেমনই বিভিন্ন ছোট বড় কিংবা নামীদামি কেক প্রস্তুতকারক সংস্থার দোকানে জমতে শুরু করেছে ক্রেতাদের ভিড় । কেউ নিজে খাবেন বলে, কেউ পরিবার-পরিজন থেকে বাড়ির ছোট ছোট সদস্যদের জন্য কেক কিনতে শুরু করেছেন ।
আপাত সুগন্ধি, সুস্বাদু সেই কেক আদৌ শরীর স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ভালো ? তা জানতেই কেকের গুণমান নজরদারি করছে কলকাতা পুরনিগমের খাদ্য নিরাপত্তা শাখা । ইতিমধ্যে শহরের ছোট বড় কেক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের কারখানায় হানা দিয়েছেন আধিকারিকরা । 30টির বেশি এমন কারখানায় অভিযান হয়েছে ।
পুরনিগম সূত্রে খবর, বড় খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের কারখানাগুলো থেকে সেই অর্থে খারাপ কিছু মেলেনি এখনও পর্যন্ত । তবে মাঝারি ও ছোট কেক প্রস্তুতকারক সংস্থার কারখানাও কোথাও মিলেছে কেক তৈরির অপরিচ্ছন্ন পাত্র । আবার অনেক জায়গায় ক্রিমের মান খারাপ । রাসায়নিক রং পাওয়া গিয়েছে । তাদের সতর্ক করেছেন খাদ্য নিরাপত্তা কর্মীরা ।
তবে এই অভিযান একবারের জন্য নয় । আগামী বছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত কয়েক দফায় চলবে । যাদের সতর্ক করা হল তাঁরা ভবিষ্যতে আদৌ সতর্ক হল কি না সেটাও ফের অভিযানে দেখা হবে ৷ তেমনই এখন যাদের কেকের নমুনাতে কোনও ক্ষতিকরও কিছু মেলেনি সেই বিষয়টি বজায় থাকছে কি না সেটাও নজরে রাখবেন খাদ্য নিরাপত্তা কর্মীরা ।
কলকাতা পুরনিগমের খাদ্য নিরাপত্তা শাখার এক আধিকারিক বলেন, "কলকাতায় কম করে 100-র কাছে কেক কারখানা আছে । আর দোকান তো বহু । সেখানে বিভিন্ন জোন করেই অভিযান চালানো হচ্ছে । কেকের গুণমান ঠিক আছে কি না, উপকরণের মান বজায় থাকছে কি না, তৈরির সময় হাইজিন ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করছে কি না সবটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । এদিকে দোকানের কেকগুলিও মেয়াদ, গুণমান দেখা হচ্ছে । এই অভিযান লাগাতার চলবে আগামী বছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত।"