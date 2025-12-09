এবার কলকাতায় ফলবে লাখ টাকা দরের জাপানি মিয়াজাকি আম

এবার কলকাতায় ফলবে লাখ টাকা দরের জাপানি মিয়াজাকি আম
আন্তঃরাজ্য পুষ্প প্রদর্শনীর ফল বিভাগের জন্য বিশেষভাবে মিয়াজাকির চাষ ৷ কলকাতা পুরনিগমের উদ্যান বিভাগের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে ফলন ৷
Published : December 9, 2025 at 7:09 PM IST
কলকাতা, 9 ডিসেম্বর: আমের ফলনে দেশের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ৷ মালদা, মুর্শিদাবাদ ও হুগলির আম শুধু রাজ্য বা দেশ নয়, বিদেশেও সুখ্যাতি অর্জন করেছে ৷ তবে, বিশ্বের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আম জাপানের মিয়াজাকি ৷ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের সেই আমের ফলন এখন মালদা জেলাতেও হচ্ছে ৷ তার জন্য বিশেষ যত্ন নিতে হয় চাষিদের ৷ কিন্তু, সেই আম এবার ফলবে শহর কলকাতায় ৷ আর এর নেপথ্যে কলকাতা পুরনিগমের উদ্যান পালন বিভাগ ৷
গাঢ় লাল ও বেগুনি রঙের মিশেলে উৎপাদিত মিয়াজাকি আমের ফলন হবে উদ্যান পালন বিভাগের টালা পার্ক নার্সারিতে ৷ যার এক-একটির ওজন সাড়ে তিনশো গ্রামের থেকেও বেশি এবং আকারেও অনেক বড় ৷ ইতিমধ্যে, গাছকে ফলনের জন্য তৈরি করা হয়েছে ৷ তাতে মুকুল এসেছে ৷ আশা করা হচ্ছে, খুব দ্রুত ফলও হবে ৷ উল্লেখ্য, ভারত তথা মালদায় হিমসাগর, গোলাপখাস, ল্যাংড়ার মতো আমের ফলন প্রচুর হয় ৷ যা স্বাদে ও গন্ধে মিয়াজাকির থেকে অনেক এগিয়ে ৷
তবে, জাপানের মিয়াজাকি আম বিখ্যাত তার রূপে ও আকারে ৷ আর দামে তো বটেই ৷ কয়েক লক্ষ টাকা কেজি দরে বাজারে বিক্রি হয় মিয়াজাকি ৷ তবে, কলকাতা পুরনিগমের এই মিয়াজাকি আমের ফলন ব্যবসার উদ্দেশে নয়, বরং প্রদর্শনীর জন্য ফলানো হচ্ছে বলে সূত্রে খবর ৷
প্রতি বছর কলকাতায় আন্তঃরাজ্য স্তরে পুষ্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় ৷ ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কলকাতা ও তার আশপাশে বিভিন্ন জায়গায় 20 থেকে 25টি প্রদর্শনীর আয়োজন হয় ৷ যেখানে কলকাতা পুরনিগমের উদ্যান পালন বিভাগ, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতর, এমনকি ভিনরাজ্যের পুরনিগম ও সরকারি সংস্থাগুলি অংশগ্রহণ করে ৷ যেখানে ফলের একটি প্রদর্শনী বিভাগ থাকে ৷
তবে, শুধু প্রদর্শনী নয় ৷ রীতিমতো প্রতিযোগিতা হয় ফল ও ফুলের ৷ প্রদর্শনীর সেরা ফল ও ফুলকে পুরস্কৃত করা হয় ৷ তেমনই ফল প্রদর্শনীতে মিয়াজাকি আম দর্শকদের জন্য রাখা হবে ৷ আর তা দেখতে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে হওয়া সেই প্রদর্শনীতে যেতে হবে ৷ টালা পার্ক, বিধানসভা, পূর্ত দফতরের বাগান-সহ নানা জায়গায় তিনমাস ধরে হবে প্রদর্শনী ৷
তবে, অসময়ে আমের ফলন ধরানো বেশ কষ্টসাধ্য ৷ তাই কেএমসি-র উদ্যান পালন বিভাগের কর্মীরা কঠোর পরিশ্রম করছেন ৷ এ নিয়ে কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "প্রতিবছর আমরা সেরা হই পুষ্প প্রদর্শনীতে ৷ এইবার প্রদর্শনীতে আমাদের ফ্রুট সেকশনে চমক থাকছে এই আম ৷ মালিরা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে খাটাখাটনি করে এই আমের ফলন করছেন, যা দেখলে তাক লেগে যাবে ৷ এছাড়া বারোমাসি, ভাস্তারা-সহ একাধিক প্রজাতির আম থাকবে আমাদের তরফে প্রদর্শনীতে ৷ গাছগুলি বেশ কয়েক মাস ধরে পরিচর্যা করতে হচ্ছে ৷ বড় চ্যালেঞ্জ হল, এই সময় আম ফলানো ৷ সেই অসাধ্য সাধন করবে আমাদের মালিরা ৷"