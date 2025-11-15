SIR আবহে জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধি পুরনিগমের
সাধারণকে ভোগান্তি থেকে রেহাই দিতেই এবার জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেওয়ার সংখ্যা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করছে কলকাতা পুরনিগম ৷
Published : November 15, 2025 at 5:55 PM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: এসআইআর আবহে কলকাতায় বৃদ্ধি পেল জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র প্রদানের সংখ্যা ৷ এবার প্রতিদিন কলকাতা পুরনিগম থেকে দেওয়া হবে 300টি শংসাপত্র ৷
রাজ্যের অন্য জায়গাগুলির মতোই কলকাতাতেও চলছে এসআইআর প্রক্রিয়া । আর এই আবহে নাগরিকদের নথি জোগাড় হিড়িক পড়েছে । যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নথি হল জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র । আর সেই নথি সংগ্রহ করতেই বেশ কয়েকদিন ধরেই লম্বা লাইন নজরে এসেছে কলকাতা পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র শাখার অফিসের বাইরে ।
সব মিলিয়ে দিনে 150টির মতো কমবেশি শংসাপত্র দেওয়া হয় । যার জেরে অনেককেই ফিরে যেতে হচ্ছিল । পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে মেয়র ফিরহাদ হাকিম আগেই আশ্বস্ত করেছিলেন নাগরিকদের । এবার কলকাতা পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোট 150 নয়, সংখ্যাটি দ্বিগুণ করা হবে ৷ অর্থাৎ প্রতিদিন 150টি জন্ম সার্টিফিকেট ও 150টি করে মৃত্যু মিলিয়ে 300টি শংসাপত্র দেওয়া হবে । এতে সকল নাগরিক উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে ।
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, কোভিডের আগে প্রতিদিন 300-র বেশি জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেওয়া হতো । কিন্তু কোভিডের পরিস্থিতিতে গোটা প্রক্রিয়া অনলাইন করা হয় । চ্যাট বটের মাধ্যমে দেওয়া শুরু হয় জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র । তখন জন্ম ও মৃত্যু মিলিয়ে দিনে 50টির কম দেওয়া হত সার্টিফিকেট । কোভিডের পরবর্তীতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও সেই সংখ্যা বাড়তে বাড়তে সম্প্রতি 150টিতে ঠেকেছে ।
তবে এসআইআর ঘোষণা হতেই নাগরিকদের ঘুম ছুটেছে । সরকারি নিয়ম শুধু কলকাতার নয়, রাজ্যের বহু জেলা থেকেই বাসিন্দারা ভিড় জমাতে শুরু করেছেন কলকাতা পুরনিগমে । কারও নামের বানান ঠিক করা, কারও প্রতিলিপি তৈরি, কারও নতুন সার্টিফিকেট, নানা লোক নানান সমস্যা নিয়ে হাজির হচ্ছেন এসএন ব্যানার্জি রোডে অবস্থিত কলকাতা পুরনিগমের কেন্দ্রীয় ভবনে । যার জন্য উপচে পড়ছিল ভিড় । তবে অনেককেই সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে ফিরতে হচ্ছিল খালি হাতে ।
একদিকে এসআইআর আবহে আতঙ্ক, অন্যদিকে সারাদিনের ভোগান্তি মিলে অসহায় অবস্থা প্রকাশ পাচ্ছিল । সেই বিষয়টি নজরে আসে পুর কর্তৃপক্ষের । নজরে আসে খোদ মেয়র ফিরহাদ হাকিমের । তিনি আগেই আশ্বাস দেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতে ভোটার তালিকা থেকে কারও নাম বাদ যাবে না । পাশাপাশি এই ভোগান্তি সমাধানে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি । সেই মতোই এবার জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেওয়ার সংখ্যা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে দেওয়া হচ্ছে ।
কলকাতা পুরনিগমের এক কর্তা বলেন, "বর্তমান চ্যাট বটে কাজ করার সঙ্গেই হাতে কলমে নথি দেখে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরেই লিংক দেওয়া হয় । তবে সেই গোটা বিষয়টি সংখ্যায় খুবই কম । এই নথি সংগ্রহের কারণে বর্তমান পরিস্থিতিতে বহু মানুষ আসছেন । তাই এই সার্টিফিকেট দেওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে । এখন থেকে 300টি করে দেওয়া হবে ।"