ETV Bharat / state

তৃতীয় দিনে পুর ইঞ্জিনিয়ারদের বিক্ষোভ, একাধিক পরিষেবা বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা

Engineers Protest at KMC: আন্দোলন নিয়ে মঙ্গলবার বিল্ডিং বিভাগের সামনে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশ্ন করা হলে তাঁরা নিজেদের আড়াল করতে থাকেন । এদিক-ওদিক চলে যান ।

Engineers Protest
কলকাতা পুরনিগমে তৃতীয় দিনে পড়ল ইঞ্জিনিয়ারদের বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 15, 2026 at 5:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: তারাতলায় গুদাম বিপর্যয়ে ধৃত পুর ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল শেখ । তাঁকে সসম্মানে মুক্তি দেওয়ার দাবিতে পুর ইঞ্জিনিয়ারদের বিক্ষোভ গড়াল তৃতীয় দিনে । মঙ্গলবারও কলকাতা পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের কার্যালয়ে ইঞ্জিনিয়াররা ভিড় করে বিক্ষোভ দেখান । তাঁদের দাবি, ধৃত ইঞ্জিনিয়ার মুক্ত না-হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কাজে যুক্ত হবেন না ।

আর এদিকে কলকাতা পুরনিগমের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানে টানা তিন দিন বিভিন্ন বিভাগের সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের বিক্ষোভ আন্দোলনের জেরে কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে । এদিনও দেখা নেই বিল্ডিং বিভাগের ডিজি উজ্জ্বল সরকারের । তাঁর পদত্যাগের দাবিও জানিয়েছেন ইঞ্জিনিয়াররা ।

তৃতীয় দিনে পুর ইঞ্জিনিয়ারদের বিক্ষোভ, একাধিক পরিষেবা বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা (ইটিভি ভারত)

দু'দিন আন্দোলন করে সোমবার প্রথম সিভিল বিভাগের ডিজি পরে প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারদের একটি পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল বৈঠকে বসে । প্রায় আধঘণ্টা সেই বৈঠক চলে । কিন্তু বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি । এরপর মঙ্গলবার বিল্ডিং বিভাগের সামনে আন্দোলনে আসা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশ্ন করলে তাঁরা নিজেদের আড়াল করতে থাকেন । এদিক-ওদিক চলে যান । কেন তাঁরা নিজের দফতর ও কাজ ছেড়ে এখানে, অধিকাংশই এর উত্তর দিতে পারেননি ।

Engineers Protest
বিল্ডিং বিভাগ (ইটিভি ভারত)

নাম প্রকাশ করতে না-চেয়ে এক ইঞ্জিনিয়ার বলেন, "আমাদের দাবি ধৃত আমিনুল শেখকে মুক্তি দিতে হবে । সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে এই আন্দোলন চলবে ।" তবে তিনদিন ধরে কাজ বন্ধ রেখে কেন আন্দোলন? নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এর উত্তর আমি কিছুই বলব না । যারা অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে তারাই এই উত্তর দিতে পারবেন ।"

Engineers Protest
আমিনুল শেখের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

তৃতীয় দিনে অনড় মনোবল দেখান ইঞ্জিনিয়াররা । এর জেরে ধীরে ধীরে বিল্ডিং, নিকাশি, জঞ্জাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, বাজার-সহ একাধিক বিভাগে কোনও ফাইল তৈরি হচ্ছে না সেই অর্থে । সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াররাই মূল কাজ করে থাকেন ফিল্ড ভিজিট করে । ফলে সবটাই বন্ধ রয়েছে । তবে ইঞ্জিনিয়ারদের একাংশ বলেন, "পানীয় জল সরবরাহ কিংবা নিকাশি পাম্পিং স্টেশন, জঞ্জাল সাফাই এমন কয়েকটি বিভাগে কিছু কিছু ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছে ৷ যাতে সরাসরি নাগরিক পরিষেবাগুলি মুখ থুবড়ে না পড়ে ।"

Engineers Protest
বিল্ডিং বিভাগের ডিজি উজ্জ্বল সরকার অনুপস্থিত (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে আন্দোলনের তিন দিন অতিক্রান্ত হতে চললেও কাজের স্বাভাবিক পরিবেশ ফেরাতে কোনও পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্তরে । কোনও ইঞ্জিনিয়ারদের পক্ষে কঠোর মনোভাব দেখানো হয়নি । তবে সোমবার কলকাতা পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, আইনি কোনও সহায়তা কর্পোরেশন দেবে না । তাই ইঞ্জিনিয়াররা নিজেরাই পকেটের টাকা দিয়ে সেই ধৃত ইঞ্জিনিয়ার আমিনুলের জামিনের জন্য উকিল ঠিক করছেন ৷

Engineers Protest
টানা তিন দিন চলছে বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)
Engineers Protest
বিল্ডিং বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

TAGGED:

KMC ENGINEER PROTEST
KMC ENGINEER
পুর ইঞ্জিনিয়ারদের বিক্ষোভ
পুর ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল শেখ
ENGINEERS PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.