তৃতীয় দিনে পুর ইঞ্জিনিয়ারদের বিক্ষোভ, একাধিক পরিষেবা বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা
Engineers Protest at KMC: আন্দোলন নিয়ে মঙ্গলবার বিল্ডিং বিভাগের সামনে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশ্ন করা হলে তাঁরা নিজেদের আড়াল করতে থাকেন । এদিক-ওদিক চলে যান ।
Published : September 15, 2026 at 5:45 PM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: তারাতলায় গুদাম বিপর্যয়ে ধৃত পুর ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল শেখ । তাঁকে সসম্মানে মুক্তি দেওয়ার দাবিতে পুর ইঞ্জিনিয়ারদের বিক্ষোভ গড়াল তৃতীয় দিনে । মঙ্গলবারও কলকাতা পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের কার্যালয়ে ইঞ্জিনিয়াররা ভিড় করে বিক্ষোভ দেখান । তাঁদের দাবি, ধৃত ইঞ্জিনিয়ার মুক্ত না-হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কাজে যুক্ত হবেন না ।
আর এদিকে কলকাতা পুরনিগমের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানে টানা তিন দিন বিভিন্ন বিভাগের সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের বিক্ষোভ আন্দোলনের জেরে কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে । এদিনও দেখা নেই বিল্ডিং বিভাগের ডিজি উজ্জ্বল সরকারের । তাঁর পদত্যাগের দাবিও জানিয়েছেন ইঞ্জিনিয়াররা ।
দু'দিন আন্দোলন করে সোমবার প্রথম সিভিল বিভাগের ডিজি পরে প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারদের একটি পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল বৈঠকে বসে । প্রায় আধঘণ্টা সেই বৈঠক চলে । কিন্তু বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি । এরপর মঙ্গলবার বিল্ডিং বিভাগের সামনে আন্দোলনে আসা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশ্ন করলে তাঁরা নিজেদের আড়াল করতে থাকেন । এদিক-ওদিক চলে যান । কেন তাঁরা নিজের দফতর ও কাজ ছেড়ে এখানে, অধিকাংশই এর উত্তর দিতে পারেননি ।
নাম প্রকাশ করতে না-চেয়ে এক ইঞ্জিনিয়ার বলেন, "আমাদের দাবি ধৃত আমিনুল শেখকে মুক্তি দিতে হবে । সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে এই আন্দোলন চলবে ।" তবে তিনদিন ধরে কাজ বন্ধ রেখে কেন আন্দোলন? নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এর উত্তর আমি কিছুই বলব না । যারা অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে তারাই এই উত্তর দিতে পারবেন ।"
তৃতীয় দিনে অনড় মনোবল দেখান ইঞ্জিনিয়াররা । এর জেরে ধীরে ধীরে বিল্ডিং, নিকাশি, জঞ্জাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, বাজার-সহ একাধিক বিভাগে কোনও ফাইল তৈরি হচ্ছে না সেই অর্থে । সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াররাই মূল কাজ করে থাকেন ফিল্ড ভিজিট করে । ফলে সবটাই বন্ধ রয়েছে । তবে ইঞ্জিনিয়ারদের একাংশ বলেন, "পানীয় জল সরবরাহ কিংবা নিকাশি পাম্পিং স্টেশন, জঞ্জাল সাফাই এমন কয়েকটি বিভাগে কিছু কিছু ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছে ৷ যাতে সরাসরি নাগরিক পরিষেবাগুলি মুখ থুবড়ে না পড়ে ।"
অন্যদিকে আন্দোলনের তিন দিন অতিক্রান্ত হতে চললেও কাজের স্বাভাবিক পরিবেশ ফেরাতে কোনও পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্তরে । কোনও ইঞ্জিনিয়ারদের পক্ষে কঠোর মনোভাব দেখানো হয়নি । তবে সোমবার কলকাতা পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, আইনি কোনও সহায়তা কর্পোরেশন দেবে না । তাই ইঞ্জিনিয়াররা নিজেরাই পকেটের টাকা দিয়ে সেই ধৃত ইঞ্জিনিয়ার আমিনুলের জামিনের জন্য উকিল ঠিক করছেন ৷