5 কোটির আয়বহির্ভূত সম্পত্তি, দুর্নীতি দমন শাখার জালে কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার

5 কোটির আয়বহির্ভূত সম্পত্তি, দুর্নীতি দমন শাখার জালে কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার
হিসেবে প্রায় 5 কোটি 86 লক্ষ টাকার সম্পত্তি ও নগদ টাকার অমিল ধরা পড়ার পরই গ্রেফতার করা হয় কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারকে ।
Published : November 7, 2025 at 5:18 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: আয় বহির্ভূত সম্পত্তি রাখার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন কলকাতা পুরসভার এক আধিকারিক । রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখা বৃহস্পতিবার রাতে আটক করে পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার পার্থ চোংদারকে ৷ তিনি কলকাতা পুরসভার 'প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন । দীর্ঘ তদন্তের পর প্রকাশ্যে এসেছে বিপুল পরিমাণ অনিয়ম, সম্পত্তি ও নগদ টাকার তথ্য, যা তাঁর বৈধ আয়ের তুলনায় বহু গুণ বেশি ।
দুর্নীতি দমন শাখা সূত্রে জানা গিয়েছে, 2017 থেকে 2021 সালের মধ্যে পার্থ চোংদারের মোট সরকারি বেতন ও আয়ের উৎস মেলানো হয় তাঁর আর্থিক নথির সঙ্গে । সেই হিসেবে প্রায় 5 কোটি 86 লক্ষ টাকার সম্পত্তি ও নগদ টাকার অমিল ধরা পড়ে । এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । তদন্তকারীদের অনুমান, সরকারি পদের সুযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অনৈতিক উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করছিলেন এই আধিকারিক ।
তদন্তে উঠে এসেছে আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য । পার্থ চোংদারের নামে ও বেনামে একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট এবং সম্পত্তির সন্ধান মিলেছে । নিউটাউনের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে 28 লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট রয়েছে তাঁর নামে । পাশাপাশি একাধিক বেসরকারি ব্যাংকে 10 থেকে 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করেছেন তিনি । আরও বিস্ময়ের বিষয়, নিজের মালদহবাসী শ্বশুর-শাশুড়ির ঠিকানা ব্যবহার করে কলকাতার বিভিন্ন ব্যাংকে পাঁচ থেকে ছয়টি আলাদা অ্যাকাউন্ট খুলে প্রায় এক কোটি টাকা জমা করেছেন পার্থ ।
তাঁর সম্পত্তির খাতাও কম লম্বা নয় বলে জানা গিয়েছে । তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় তাঁর নামে ছ’টি ফ্ল্যাট এবং বোলপুরে 36 লক্ষ টাকার একটি বাংলো রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে । এ ছাড়াও নিজের স্ত্রীর নামে একটি রিয়েল এস্টেট সংস্থা খুলে তাতেও তিনি বিনিয়োগ করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে ।
শুধু টাকা-পয়সা নয়, দুর্নীতি দমন শাখা তাঁর ব্যাংক লকার থেকে 734.85 গ্রাম সোনা উদ্ধার করেছে । ইতিমধ্যেই সমস্ত অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে । তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, 2017 থেকে 2021 সালের মধ্যে তিনি একাধিকবার বিদেশ সফরে গিয়েছেন, যদিও সেই সফরের কোনও সরকারি অনুমোদন বা আয়ের উৎসের ব্যাখ্যা দিতে পারেননি পার্থ ।
2023 সালে তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়েই দুর্নীতি দমন শাখা প্রথম এই বিপুল সম্পত্তির হদিশ পায় । সেই সময় থেকে চলছিল বিস্তারিত অনুসন্ধান ও সম্পত্তির নথি যাচাইয়ের কাজ । অবশেষে যথেষ্ট প্রমাণ হাতে আসতেই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ । তবে কীভাবে সরকারি কর্মচারী হয়েও এত বিপুল সম্পত্তি গড়ে তুললেন পার্থ চোংদার, তাঁর উৎস কী, এই ঘটনার নেপথ্যে আর কেউ জড়িত আছেন কি না - সবকিছুই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা । এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কলকাতা পুরসভার তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । রাজ্য পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "এই ঘটনায় আরও অনেকে যুক্ত থাকতে পারেন । সেটা খতিয়ে দেখছি ৷"
সরকারি ব্যবস্থার ভেতরে দুর্নীতির শিকড় গভীরে গেঁথে থাকার প্রশ্নটি ফের এই ঘটনায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে । দুর্নীতি দমন শাখার তরফে জানানো হয়েছে, পার্থ চোংদারকে আদালতে তোলা হবে এবং প্রয়োজনে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করা হবে । তদন্তকারীদের মতে, এই মামলায় আরও বেশ কয়েকজনের নাম জড়াতে পারে ।